🥇 🥈 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Кузнецов и Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине

3 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли пять комплектов медалей: три в синхронном плавании и два в прыжках в воду.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026
Париж, Франция
Синхронное плавание
Женщины, соло, произвольная программа
1. Василина Хондошко (Беларусь)
2. Клара Блайер (Германия)
3. Ирис Тио Касас (Испания)...
6. Валерия Плеханова (Россия)
Мужчины, соло, произвольная программа
1. Ранджуо Томблин (Великобритания)
2. Филиппо Пелати (Италия)
3. Хорди Касерес Иглесиас (Испания)
4. Захар Трофимов (Россия)
Команды, произвольная программа
1. Россия (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник)
2. Испания
3. Италия
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м
1. Лу Массенберг – Йонатан Шауэр (Германия)
2. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (Россия)
3. Стефано Белотти – Маттео Санторо (Италия)
Женщины, вышка
1. Мэйси Бонд (Великобритания)
2. Паулина Александра Пфайф (Германия)
3. Эльза Прастеринк (Нидерланды)...
8. Александра Кедрина (Россия)
Екатерина Беляева (Россия) выбыла в квалификации.
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’
Комментарии
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Во-первых, вы реально считаете, что китаянки НАСТОЛЬКО недосягаемы?
Во-вторых, почему тогда вы не приводите в пример оценку Испании на том чемпионате? Она набрала 321 балл и взяла бронзу. Что за год они настолько сильно просели?
В-третьих - систему подсчета в произвольной группе изменили. Были изменены ВСЕ коэффициенты в меньшую сторону. Кроме transitions - только их увеличили.
При пересчете на новую систему подсчета Китай бы набрал не 348 баллов, а 268,9742!!! Это почти на 17 баллов меньше, чем наша группа набрала сегодня.
Так что если не разбираетесь в вопросе - попросите кого-то, кто разбирается, чтобы вам объяснили, а не несите чушь.
P.S. Наших в этом виде программы в прошлом году на ЧМ не было.
Девочки, вы такие умницы, с ПОБЕДОЙ!💌
С Богом, девчули, мы с вами!