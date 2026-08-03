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  4. 🥇 🥈 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Кузнецов и Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине

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🥇 🥈 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Кузнецов и Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине
3 августа на водном чемпионате Европы разыграли пять комплектов медалей.

3 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли пять комплектов медалей: три в синхронном плавании и два в прыжках в воду.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, произвольная программа

1. Василина Хондошко (Беларусь) 

2. Клара Блайер (Германия)

3. Ирис Тио Касас (Испания)...

6. Валерия Плеханова (Россия)

Мужчины, соло, произвольная программа

1. Ранджуо Томблин (Великобритания)

2. Филиппо Пелати (Италия)

3. Хорди Касерес Иглесиас (Испания)

4. Захар Трофимов (Россия)

Команды, произвольная программа

1. Россия (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник)

2. Испания

3. Италия

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Лу Массенберг – Йонатан Шауэр (Германия)

2. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (Россия)

3. Стефано Белотти – Маттео Санторо (Италия)

Женщины, вышка

1. Мэйси Бонд (Великобритания)

2. Паулина Александра Пфайф (Германия)

3. Эльза Прастеринк (Нидерланды)...

8. Александра Кедрина (Россия)

Екатерина Беляева (Россия) выбыла в квалификации.

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoчемпионат Европы
результаты
logoСборная России по прыжкам в воду
синхронное плавание
Женская сборная России по прыжкам в воду
прыжки в воду
logoСборная России по синхронному плаванию
Валерия Плеханова
Захар Трофимов
Кира Черезова
Елена Шабанова
Елизавета Минаева
Светлана Павлова
Елизавета Смирнова
Екатерина Коссова
Ольга Тютюник
logoНикита Шлейхер
Екатерина Беляева
Александра Кедрина
logoЕвгений Кузнецов
logoСборная Италии по синхронному плаванию
logoСборная Испании по синхронному плаванию
Ранджуо Томблин
logoСборная Великобритании по синхронному плаванию
Клара Блейер
logoЖенская сборная Беларуси по водным видам спорта
Филиппо Пелати
logoИрис Тио Касас
logoВасилина Хондошко
logoЖенская сборная Германии по водным видам спорта
Маттео Санторо
Паулина Александра Пфайф
logoЖенская сборная Нидерландов по водным видам спорта
Лу Массенберг
logoСборная Италии по водным видам
logoСборная Германии по прыжкам в воду
logoЖенская сборная Великобритании по прыжкам в воду
Эльза Прастеринк
Мэйси Бонд
Стефано Белотти
Йонатан Шауэр
Хорди Касерес Иглесиас

Комментарии

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Информация для тех, кто несет бред про 348 баллов Китая на ЧМ 2025.

Во-первых, вы реально считаете, что китаянки НАСТОЛЬКО недосягаемы?

Во-вторых, почему тогда вы не приводите в пример оценку Испании на том чемпионате? Она набрала 321 балл и взяла бронзу. Что за год они настолько сильно просели?

В-третьих - систему подсчета в произвольной группе изменили. Были изменены ВСЕ коэффициенты в меньшую сторону. Кроме transitions - только их увеличили.

При пересчете на новую систему подсчета Китай бы набрал не 348 баллов, а 268,9742!!! Это почти на 17 баллов меньше, чем наша группа набрала сегодня.

Так что если не разбираетесь в вопросе - попросите кого-то, кто разбирается, чтобы вам объяснили, а не несите чушь.

P.S. Наших в этом виде программы в прошлом году на ЧМ не было.
ОтветEntela Ivanko
Информация для тех, кто несет бред про 348 баллов Китая на ЧМ 2025. Во-первых, вы реально считаете, что китаянки НАСТОЛЬКО недосягаемы? Во-вторых, почему тогда вы не приводите в пример оценку Испании на том чемпионате? Она набрала 321 балл и взяла бронзу. Что за год они настолько сильно просели? В-третьих - систему подсчета в произвольной группе изменили. Были изменены ВСЕ коэффициенты в меньшую сторону. Кроме transitions - только их увеличили. При пересчете на новую систему подсчета Китай бы набрал не 348 баллов, а 268,9742!!! Это почти на 17 баллов меньше, чем наша группа набрала сегодня. Так что если не разбираетесь в вопросе - попросите кого-то, кто разбирается, чтобы вам объяснили, а не несите чушь. P.S. Наших в этом виде программы в прошлом году на ЧМ не было.
Это информация для всех. Спасибо
Синхрон у наших просто обалденный, такого нет ни у кого. Ну и сложность конечно офигительная.
Девочки, вы такие умницы, с ПОБЕДОЙ!💌
ОтветЛизавета Анна -Мария
Синхрон у наших просто обалденный, такого нет ни у кого. Ну и сложность конечно офигительная. Девочки, вы такие умницы, с ПОБЕДОЙ!💌
Ещё бы судьи это оценивали по справедливости а не как им в башку взбредёт.
Умницы. Вот так потихоньку и вернут авторитет.
ОтветДругая_
Умницы. Вот так потихоньку и вернут авторитет.
На мире будет Китай и другие страны
ОтветDiana1324
На мире будет Китай и другие страны
Ты вообще откуда?
Девчонки! Все получилось!
Наконец у нас Золото🇷🇺 Браво девочки!!!
Всех с ПОБЕДОЙ! Первое золото у наших прекрасных девушек!!!🥇👏👏👏
Есть наконец-то первое золото от наших синхронисток в команде. Молодцы девчата !
Если и синхронисток- групповичек - СИЛЬНЕЙШИХ среди всех на сегодняшний день, "прокатят" эти " непредвзятые" судьи, я их всех поименно в блокнот перепишу и буду мстить, и мстя моя будет для них не очень приятной !😃
С Богом, девчули, мы с вами!
ОтветЛизавета Анна -Мария
Если и синхронисток- групповичек - СИЛЬНЕЙШИХ среди всех на сегодняшний день, "прокатят" эти " непредвзятые" судьи, я их всех поименно в блокнот перепишу и буду мстить, и мстя моя будет для них не очень приятной !😃 С Богом, девчули, мы с вами!
Как вы собрались им мстить_ расстреляете по одному???
ОтветDiana1324
Как вы собрались им мстить_ расстреляете по одному???
Вопрос снят с повестки. Им повезло))
Молодцы парни, серебро очень достойно!
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