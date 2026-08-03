🥇 🥈 Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 3 августа, все медали дня: российские синхронистки победили в команде, Кузнецов и Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине

3 августа на водном чемпионате Европы разыграли пять комплектов медалей.

3 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграли пять комплектов медалей: три в синхронном плавании и два в прыжках в воду.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026

Париж, Франция

Синхронное плавание

Женщины, соло, произвольная программа

1. Василина Хондошко (Беларусь)

2. Клара Блайер (Германия)

3. Ирис Тио Касас (Испания)...

6. Валерия Плеханова (Россия)

Мужчины, соло, произвольная программа

1. Ранджуо Томблин (Великобритания)

2. Филиппо Пелати (Италия)

3. Хорди Касерес Иглесиас (Испания)

4. Захар Трофимов (Россия)

Команды, произвольная программа

1. Россия (Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник)

2. Испания

3. Италия

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки, трамплин 3 м

1. Лу Массенберг – Йонатан Шауэр (Германия)

2. Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер (Россия)

3. Стефано Белотти – Маттео Санторо (Италия)

Женщины, вышка

1. Мэйси Бонд (Великобритания)

2. Паулина Александра Пфайф (Германия)

3. Эльза Прастеринк (Нидерланды)...

8. Александра Кедрина (Россия)

Екатерина Беляева (Россия) выбыла в квалификации.

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта – в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе’’