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  4. Синхронистка Смирнова: «Когда мы увидели цифру один, от эмоций начали визжать. Счастье и слезы – все вместе смешалось»

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Синхронистка Смирнова: «Когда мы увидели цифру один, от эмоций начали визжать. Счастье и слезы – все вместе смешалось»
Синхронистка Смирнова о победе на ЧЕ: просто неописуемо.

Российские синхронистки Елизавета Смирнова и Екатерина Коссова поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы в Париже.

Россиянки победили в произвольной программе команд.

«Когда мы увидели цифру один, то от эмоций начали визжать и кричать, счастье и слезы – все вместе смешалось. Это просто неописуемо. Восторг!

Очень сильно волновались, когда судьи пересматривали последний элемент. Сомневались до последнего, получится ли. Знали, что он, скорее всего, пойдет на пересмотр. Это был риск – 50 на 50. Но мы были к нему готовы.

Нашей задачей было делать свое дело. Остальное уже не за нами. Сделали свое дело и радостные поплыли на выход», – сказала Смирнова.

– После вашей победы мы могли услышать гимн России, но прозвучал гимн Европейской федерации. Как вы это восприняли?

– У каждой из нас внутри играла та музыка, которая должна была звучать. Это все временное. Мы уже рады тому, что выступаем на чемпионате Европы, что мы здесь и можем показывать то, над чем работали. Мы ждем, когда гимн вернется, – добавила Коссова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
синхронное плавание
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Елизавета Смирнова
Екатерина Коссова

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