Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала

Фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд на фестивале «Под лед Байкала».

Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине CWTi, нырнув на глубину 91 метр в моноласте. После этого погружения он стал 41-кратным чемпионом мира по фридайвингу. Предыдущий его рекорд в этой дисциплине, установленный два года назад, составлял 90 метров.

«Нырок прошел спокойно. Сегодня повезло с погодой – светило солнце и практически не было ветра. Зимний фридайвинг требует особой дисциплины», – сказал Молчанов.

С 1 по 6 марта в Иркутской области проходит международный фестиваль подледного фридайвинга «Под лед Байкала». В соревнованиях участвует спортсмены из России, Хорватии и Венгрии.

Другие участники фестиваля также показали рекордные результаты. Россиянка Ольга Маркина установила рекорд в дисциплине «биласты», достигнув глубины 50 метров. Спортсмены из Хорватии – Витомир Маричич и Петар Кловар – показали результат 66 метров в дисциплине погружения по тросу на руках. Хорватка Санда Делия побила личный рекорд, она нырнула на глубину 57 метров без ласт.