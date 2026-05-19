ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги

Спортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги.

19 мая пройдут матчи за 7-8 и 5-6 места мужской Евразийской ватерпольной лиги.

НК Республики Беларусь сыграет с «МКСШОР Восток-2» за 7-8-е места (начало – 15:00 по московскому времени), «МКСШОР Восток» встретится с «Штурм-2002» за 5-6-е места (17:00 по московскому времени).

ВидеоСпортс’’ покажет матчи в прямом эфире.