ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
Спортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги.
19 мая пройдут матчи за 7-8 и 5-6 места мужской Евразийской ватерпольной лиги.
НК Республики Беларусь сыграет с «МКСШОР Восток-2» за 7-8-е места (начало – 15:00 по московскому времени), «МКСШОР Восток» встретится с «Штурм-2002» за 5-6-е места (17:00 по московскому времени).
ВидеоСпортс’’ покажет матчи в прямом эфире.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии