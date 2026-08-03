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  4. Светлана Ромашина: «На мировых соревнованиях нас оценивают гораздо лучше, чем в Европе»

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Светлана Ромашина: «На мировых соревнованиях нас оценивают гораздо лучше, чем в Европе»
Ромашина: на мировых соревнованиях нас оценивают лучше, чем в Европе.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась об оценивании на чемпионате Европы в Париже.

Сегодня российские синхронистки взяли золото в произвольной программе команд.

– Почему сборной России постоянно занижают оценки за артистизм? Разрыв с испанками составил семь баллов.

– По этому поводу у нас еще остаются вопросы. Мы ходим на разборы с судейской бригадой. Где‑то, по их мнению, нам недостаточно работы лицом. Хотя уже непонятно, какую бровь нужно поднять. Где‑то не хватает энергии. Хотя мы смотрим и уже не очень понимаем: есть и резкость, и энергия, и желание, и стремление. Все на месте!

Стоит отметить, что судейство на чемпионате Европы отличается от работы судей на этапах Кубка мира и чемпионате мира. На мировых соревнованиях нас оценивают гораздо лучше, чем в Европе. Поэтому на все требуется время. И пока оно у нас есть. Хорошо, что в следующем году состоится чемпионат мира.

– Что для вас как для тренера значит эта победа?

– Это очень здорово, потому что это первая по‑настоящему весомая награда. Были этапы Кубка мира, а сейчас уже чемпионат Европы. Мы тут вспоминали, что в 2021 году вместе с Мариной Голядкиной выступали и были последними спортсменками, завоевавшими золотые медали в синхронном плавании. А теперь мы пришли на тренерский мостик – и сразу удалось победить.

Получилось небольшое дежавю. Но сейчас было важно, чтобы девчонки победили, доверились нам и приняли изменения в этой связке. Эта победа должна поднять боевой дух всей команды и показать, что результат можно выгрызать, – сказала Ромашина.

– У нас молодая команда. Вы таким представляли выступление наших синхронисток в Париже к этому дню?

– Конечно, мы всегда хотим большего. Наверное, это правильно. При этом прекрасно понимали, и я отдавала себе отчет, что нам здесь будет крайне тяжело. Это Европа, здесь немного другое отношение. Но на это нужно время, и здорово, что в следующем году пройдет чемпионат мира.

Важно и то, чтобы спортсменки выросли, могли ездить на этапы Кубка мира, чтобы к нам присмотрелись заново. Как и в художественной гимнастике и в фигурном катании, нам очень нужны лидеры, лица, имена, которых будут хорошо отсуживать. Мы должны отстоять в очереди. Но стоять там не хочется, а сразу доказывать результатом, техникой, эмоциями.

– Что вы скажете о ситуации с неправильными заявками в микст‑дуэтах?

– Как главный тренер хочу поблагодарить тренеров и спортсменов за проделанную работу. То, через что в этом году прошел наш микст‑дуэт (Алина Румянцева и Захар Трофимов – Спортс’’), – это непросто. Они поставили три новые программы за короткий срок, Гана Владимировна Максимова являлась постановщиком. Они съездили на этап Кубка мира, где победили. На юниорское первенство Европы. Потренировались пять дней, и сразу поехали сюда. Немного сказывается и усталость, и нервы, а после Парижа они поедут еще и на юниорское первенство мира.

Я надеюсь, что выводы будут сделаны. И они уже есть. На таких стартах допускать ошибки с карточками нельзя. Нам всем это абсолютно точно будет уроком, – добавила тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСветлана Ромашина
logoСборная России по синхронному плаванию
Алина Румянцева
logoчемпионат Европы
Захар Трофимов
Гана Максимова
синхронное плавание

Комментарии

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Как кто-то из умных сказал: " им
( судьям ) недостаточно " кривляния лицами"((.
Вот где возможны манипуляции с оценками, и они, к сожалению, есть..
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