6

Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о рабочей встрече с министром по делам молодежи и спорта Республики Сейшельские Острова.

«Сегодня в здании Минспорта России провел рабочую встречу с Министром по делам молодежи и спорта Республики Сейшельские острова Кельси Белль. Обсудили спортивное сотрудничество, будущие перспективы и подготовку межведомственного Меморандума о спортивном сотрудничестве.

В этом году наши страны отмечают юбилей – 50 лет дипломатических отношений. Во время встречи глав наших государств в Кремле Президент России В.В. Путин отметил, что гуманитарные контакты между нашими странами продолжаются, а культура Сейшел вызывает интерес в России.

Гордимся российскими тренерами, которые активно работают с национальными сборными Сейшел и показывают высокие результаты. Под руководством Алексея Козлова сейшельские боксеры взяли 12 медалей на Играх островов Индийского океана. Тренер «Спартака» Антон Шкарин вошел в штаб сборной Сейшел на Чемпионате мира по пляжному футболу.

Кроме того, сейшельские спортсмены участвуют в турнирах по боксу в России, а наши боксеры и регбисты – в соревнованиях на Сейшелах. Предложил расширять спортивный обмен, проводить совместные сборы. Также готовы принимать студентов из Сейшел в российских спортивных вузах.

Россия была и остается привержена принципу «спорт вне политики». Рассчитываем на поддержку дружественных стран, включая Сейшельские острова, в восстановлении прав наших атлетов на международной арене.

Также пригласил коллегу принять участие в ключевых международных форумах в России в этом году, а также в Саммите «Россия – Африка», который пройдет в Москве», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обрести такого мощного спортивного партнёра как Сейшелы это несомненный прорыв. Пройден большой путь к этому и получен заслуженный результат.
С инопланетянами надо еще
Обсудили совместные будущие проекты, вечеринки, дискотеки на Сейшелах.
С островным Кабо Верде посольствами обменялись, и установили выгодное сотрудничество, когда контейнер Аргентинской Муки застрял. А на Сейшелах что застряло?
Великая спортивная Сейшельская держава
Я думал, встреча была на Сейшелах. Обязательно надо посетить острова с ответным визитом.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем