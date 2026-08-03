Евгений Кузнецов: «У меня была страшная травма, я ее зализал, залечил и наконец‑то смог достойно выступить»

Прыгун в воду Кузнецов после серебра на ЧЕ: у меня была страшная травма.

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер прокомментировали выступление на трехметровом трамплине на чемпионате Европы в Париже, где они завоевали серебро.

«Психологически было тяжело, большая ответственность. Первый чемпионат Европы, на который нас допустили. Немножко вспомнил былые времена, когда адреналин играет в крови. Но тем не менее справились, были какие‑то недочеты, но я доволен более чем на 100%.

У меня была страшная травма, я ее зализал, залечил и наконец‑то смог достойно выступить. Что касается травмы, к сожалению, не справился с элементом, упал на тренировке и порвал связку. Меня оперативнено заштопали. Затем восстановление, реабилитация – и вот я снова с вами», – сказал Кузнецов.

«Спасибо Жене за то, что он справился, потому что это было нелегко после такой травмы. Большой молодец. Мы справились. По программе скажу, что достойно прошли столь долгое время, которое мы пропустили», – отметил Шлейхер.

– После тяжелейшей травмы – разрыва крестообразных связок – вы отлично показали себя на Европе.

– Да, была проделана колоссальная работа еще до того, как после травмы я вернулся в бассейн. Куча реабилитаций... Работал, стиснув зубы, превозмогая боль. Приходилось делать упражнения из детского сада. И после этого я здесь, на чемпионате Европы. Это для меня дорогого стоит. Я смог доказать, что человек даже в столь большом для прыжков в воду возрасте может после такого восстановиться и достойно представлять свою Родину.

– Второе место – это хороший результат? Или могло быть золото?

– Конечно, в каждой попытке были допущены какие‑то недочеты. Мы могли выступить лучше. Но в прошлый четверг я опять чуть не травмировал свое колено. Это было 10 дней назад. И неделю я опять ничего не прыгал.

Вот за несколько дней мы собрали обратно программу. Было сначала очень страшно, что я просто не мог нормально прыгнуть. По‑человечески не долетал до воды. Но благодаря нашим специалистам через восстановление смог вернуться.

Во время тренировки, во время того же самого прыжка, когда я порвал в прошлом году колено, получилось точно так же. У меня прям флэшбэки полетели в голове. Бах! Показалось, что я не смогу сейчас встать. Сразу тренировочку закончили, лед приложили, врач помог – и покой тоже.

– Это большой стресс.

– И сегодня было непросто прыгать. Нас не было на таком уровне соревнований пять лет. И я вспомнил это ощущение, когда адреналин бурлит в крови. Давненько такого не было...

– Расскажите о своем партнере Никите Шлейхере.

– Он невероятен. Человек‑феномен! Умеет и вышку, и трамплин. Он понимает, что я сейчас не очень высоко толкаюсь в связи со своей травмой. Он чуть пониже, это ему добавляет трудностей. Тем не менее, мы ныряли вместе.

– Что дальше?

– Приеду в отель, как следует заморожу ногу, приложу компресс. И я больше тут не выступаю, чемпионат Европы перетекает в отпуск. А потом будут Спартакиада, Кубок чемпионов, чемпионат России... И дальше по списку. Я безумно переживал, что останусь без медали. Это серебро для меня очень ценно, – добавил Кузнецов.