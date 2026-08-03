Шишкина о победе синхронисток на чемпионате Европы: «Мы были выше испанок на целую голову, даже, наверное, на полторы»

Шишкина о победе синхронисток на ЧЕ: ощущение, что нам занижают оценки.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила победу россиянок на чемпионате Европы в Париже.

Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде.

– Наконец‑то золото! Все мы долго ждали этого момента. Особенно болельщики. И как раз я больше делала ставку именно на произвольную группу. Очень рада, что все получилось. Девочки, как мы сейчас слышали, пошли на риск: за день изменили последнюю связку.

Хочу отметить, что спортсменки очень круто собрались. Настолько огромная разница в уровне! Даже с той же Испанией, которая заняла второе место. В исполнении поддержек как минимум. То есть наши толкают поддержки чуть ли не в два раза выше. И намного чище: они никуда не заваливаются.

Тренеры говорят, что мы не обойдем соперников, если не усложним еще больше программу. Но, если честно, уровень исполнения у нас намного лучше, и наша команда даже без усложнения должна была без вопросов выигрывать.

– Словом нашей команде занижают оценки?

– У меня ощущение, что будто бы да. Если пришлось идти на риск и делать эту связку, чтобы было как можно больше баллов, то да. Думаю, девчонки понимали, что могут придержать оценки. Поэтому и сделали еще больше.

– То есть мы были намного выше? На целую голову?

– Точно на целую голову, даже, наверное, на полторы. У испанок в их программе очень много мест, где они отдыхают, дышат, а у нас постоянно подводная часть. Там много нюансов можно назвать.

Я поздравляю всех тренеров, поздравляю главного тренера Светлану Ромашину . Для нее это огромная ответственность. И были неприятные моменты с микст‑дуэтом и с соло Захара Трофимова. Все это нужно через себя пропустить и с холодной головой оценить. Очень хочется поздравить ее с золотом на чемпионате Европы, – сказала Шишкина.