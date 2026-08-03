Майя Дорошко: «Данченко запрещает нам ходить порознь перед выступлением. Даже в туалет вместе, к зеркалу вместе»

Синхронистка Дорошко: перед выступлениями даже в туалет ходим вместе.

Майя Дорошко рассказала, каких правил синхронистки придерживаются перед стартом.

Сегодня россиянки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже.

– Победить на чемпионате Европы благодаря придуманному за ночь элементу – раньше в синхронном плавании была такая интрига?

– Вот эта изюминка появилась благодаря новым правилам. Хотя для меня это стресс. Сегодня я была уверена в изменениях, но вчера отнеслась к этому пессимистично. Не знала, как это воспримут судьи.

– Если бы не прошло, вы остались бы без медали?

– Возможно, была бы бронза. Последняя связка на 22 балла. Это выглядело как шалость. Но то, что за вечер сделали наши тренеры – это верх мастерства.

– Повезло вам с тренерами – и Светлана Ромашина, и Марина Голядкина.

– Вообще кайф, мне очень нравится. Марина Сергеевна прям перфекционист. Мы очень много отрабатываем. Она видит все соринки, мы из‑за маленьких косячков на каждой тренировке всё переделываем, и она старается добиться идеального варианта.

Светлана Алексеевна – мне нравятся ее ритуалы и шуточки, как она нас подбадривает перед выходами. Ромашина терла нашу аккредитацию об свою, заряжала на золото. И у нее получилось.

– Синхронное плавание – очень суеверный вид спорта? Какая самая необычная примета?

– Татьяна Евгеньевна Данченко запрещает нам ходить порознь перед выступлением в день соревнований. Мы зашли в бассейн, и ходим вместе, не разъединяемся. Даже в туалет вместе, к зеркалу вместе. Видимо, мы так аккумулируем энергию. А вот когда выступление закончилось, то мы расходимся. И это отдельный вид кайфа, когда можно отдельно куда‑то сходить! – сказала Дорошко.