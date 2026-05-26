  • Глава МОК Ковентри: «Cпортсмены не должны нести ответственность за правительства, но несут ответственность за то, чтобы жить и дышать олимпийскими ценностями»
Ковентри: спортсмены ответственны не за правительства, а за ценности олимпизма.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что спортсмены должны следовать олимпийским ценностям, если хотят участвовать в Играх.

На данный момент МОК рекомендует допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе (за исключением спортсменов-юниоров).

«Моя позиция предельно ясна: я не считаю, что спортсмены должны нести ответственность за решения своих правительств, но спортсмен несет ответственность за то, чтобы жить и дышать олимпийскими ценностями. Поэтому если они (спортсмены) продвигают ценности, с которыми мы не согласны, мы должны быть достаточно сильной организацией и иметь определенные возможности, чтобы сказать: «Вам не рады на Играх», – заявила Ковентри.

Она отметила, что это касается в том числе сферы антидопинга.

«Мы в значительной степени способны это контролировать. Мы не можем контролировать действия правительств, но можем контролировать происходящее на игровом поле. И я считаю, что именно на этом нам нужно сосредоточиться и обеспечить доверие, независимо от того, кто находится рядом со спортсменами, и чтобы у них была полная уверенность в том, что все чисты и что условия игры справедливы и равны для всех», – добавила Ковентри.

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport Nation
Дышать олимпийскими ценностями можно, видимо, не во всех странах. Воздух не тот.
ОтветПрэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Особенно олимпийский он в Норвегии. После ингаляторов от астмы🤓
Ну а про воздух свободы в Штатах, периодически заботливо подогреваемый напалмом, и говорить нечего. Курорт!
ОтветПрэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Стандарт евро 6
Что сказать-то хотела?
ОтветBartez1986
Что мы сами определим: кого допускать, кого нет. По многогранным критериям "не для всех".
ОтветAlex1104
*многостранным и многоср@ным, добавила Кристи.
Почем нынче демократичный кислород Запада?
ОтветДмитрий Петров_1117038988
Комментарий скрыт
ОтветAgentSM
то ли дело в европах- никаких блоков, никаких запретов, ага)
Очередной поток бессмысленных слов. Идея должна быть одна: в соревнованиях участвуют все спортсмены всех стран, и никак иначе.
Удивительное все же двоемыслие. Годами повторяют мантру, что спортсмены не несут ответственности за действия правительств, и годами же не допускают россиян до Олимпийских Игр.
Вот такие у них, понимаешь, ценности. Лицемерие и ложь.
ОтветФилин73
Самая дичь, что ещё и белорусов динамят. Видимо, за то, что Беларусь сюзник России.
ОтветФилин73
Так это всё противно - их речи, и обидно, больно за спортсменов. Ладно бы там пару месяцев отстранение, но, действительно, годы. Даже страшно подумать.
"ценности, с которыми мы не согласны" - озвучьте.
Озвучьте, кто будет определять ваши "ценности".
И не надо про допинг приплетать. Речь не об этом совсем.
ОтветAlex1104
Комментарий удален модератором
ОтветЛёля Иванова
Комментарий удален модератором
только российские спортсмены приписаны к армии и поддерживают свои правительства?
Как много пафосных слов. А на деле все по-другому. Скажите это спортсменам, у которых вы украли 4 года их карьеры.
ОтветSkyolker
они просто "дышали не теми ценностями".
ОтветSkyolker
И продолжают красть.
Очень удобно, мы определим свои «ценности» и будем вас определять по своим критериям
то есть собственные основополагающие документы, в которых прямо говорится, что допуск на Олимпиаду не должен зависеть от политических убеждений спортсмена, в МОК не читали. Неграмотные, наверное.
"Я не считаю, что спортсмены должны нести ответственность за решения своих правительств", если это не российские спортсмены...
