Глава МОК Ковентри: «Cпортсмены не должны нести ответственность за правительства, но несут ответственность за то, чтобы жить и дышать олимпийскими ценностями»

Ковентри: спортсмены ответственны не за правительства, а за ценности олимпизма.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что спортсмены должны следовать олимпийским ценностям, если хотят участвовать в Играх.

На данный момент МОК рекомендует допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе (за исключением спортсменов-юниоров).

«Моя позиция предельно ясна: я не считаю, что спортсмены должны нести ответственность за решения своих правительств, но спортсмен несет ответственность за то, чтобы жить и дышать олимпийскими ценностями. Поэтому если они (спортсмены) продвигают ценности, с которыми мы не согласны, мы должны быть достаточно сильной организацией и иметь определенные возможности, чтобы сказать: «Вам не рады на Играх», – заявила Ковентри.

Она отметила, что это касается в том числе сферы антидопинга.

«Мы в значительной степени способны это контролировать. Мы не можем контролировать действия правительств, но можем контролировать происходящее на игровом поле. И я считаю, что именно на этом нам нужно сосредоточиться и обеспечить доверие, независимо от того, кто находится рядом со спортсменами, и чтобы у них была полная уверенность в том, что все чисты и что условия игры справедливы и равны для всех», – добавила Ковентри.

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?