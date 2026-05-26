Ковентри не считает, что МОК должен ввести выплаты для участников Олимпиад: «У нас было бы не так много стран и видов спорта, что потребовало бы специфического подхода»

Ковентри считает, что МОК не должен выплачивать призовые олимпийским чемпионам.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что модель проведения Олимпийских игр по-прежнему не должна включать прямые выплаты спортсменам.

На данный момент участники и призеры Игр не получают напрямую от МОК никаких финансовых вознаграждений. Этим занимаются национальные спортивные организации и спонсоры.

«Не считаю, что нам нужны выплаты для спортсменов. Я из маленькой страны и из вида спорта, где атлетам не всегда хорошо платят (ранее Ковентри выступала в плавании за Зимбабве – Спортс’’), но по-прежнему не думаю, что мы должны платить им на Олимпийских играх», – отметила глава МОК.

При этом, по словам Ковентри, МОК нужно найти больше способов, чтобы помогать спортсменам на пути к Играм – в частности, выявлять талантов и предоставлять им олимпийские стипендии.

«Я была стипендиатом «Олимпийской солидарности» (департамент МОК, оказывающий финансовую, техническую и административную поддержку нуждающимся в помощи атлетам – Спортс’’). Не уверена, что смогла бы добиться таких успехов, поэтому я очень благодарна.

Если остальные хотят, чтобы мы изменились, то у нас было бы не так много стран и видов спорта, и это потребовало бы от нас специфического подхода. Но я не думаю, что в таком случае мы будем Олимпийскими играми, и не думаю, что олимпийское движение посчитает это Олимпийскими играми», – сказала Ковентри.

В 2024 году Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила , что впервые начнет выплачивать призовые медалистам Олимпиад.