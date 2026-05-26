  • Ковентри не считает, что МОК должен ввести выплаты для участников Олимпиад: «У нас было бы не так много стран и видов спорта, что потребовало бы специфического подхода»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что модель проведения Олимпийских игр по-прежнему не должна включать прямые выплаты спортсменам.

На данный момент участники и призеры Игр не получают напрямую от МОК никаких финансовых вознаграждений. Этим занимаются национальные спортивные организации и спонсоры.

«Не считаю, что нам нужны выплаты для спортсменов. Я из маленькой страны и из вида спорта, где атлетам не всегда хорошо платят (ранее Ковентри выступала в плавании за Зимбабве – Спортс’’), но по-прежнему не думаю, что мы должны платить им на Олимпийских играх», – отметила глава МОК.

При этом, по словам Ковентри, МОК нужно найти больше способов, чтобы помогать спортсменам на пути к Играм – в частности, выявлять талантов и предоставлять им олимпийские стипендии.

«Я была стипендиатом «Олимпийской солидарности» (департамент МОК, оказывающий финансовую, техническую и административную поддержку нуждающимся в помощи атлетам – Спортс’’). Не уверена, что смогла бы добиться таких успехов, поэтому я очень благодарна.

Если остальные хотят, чтобы мы изменились, то у нас было бы не так много стран и видов спорта, и это потребовало бы от нас специфического подхода. Но я не думаю, что в таком случае мы будем Олимпийскими играми, и не думаю, что олимпийское движение посчитает это Олимпийскими играми», – сказала Ковентри.

В 2024 году Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила, что впервые начнет выплачивать призовые медалистам Олимпиад.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport Nation
Нет , это плохая идея, в некоторых видах спорта и так цветёт и пахнет судейский произвол , а если на кону будут еще и деньги от МОК ?
МОК спонсирует Олимпийские комитеты всех стран (кроме России), выделяет средства на подготовку ОИ, содержит собственный аппарат. А что там окопались богатенькие буратины, жирующие на платежах телекомпаний и олимпийских сувенирах, так это ложь, ...... и провокация
