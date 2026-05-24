Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты
«Маре Нострум»
1-й этап
Монако
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,92
2. Алексанн Лепаж (Канада) — 2.23,40
3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2.24,50
100 м, брасс
1. Иван Кожакин (Россия) — 59,68
2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 59,78
3. Кирилл Пригода (Россия) — 1.00,09
4. Илья Шиманович (Беларусь) — 1.00,13
5. Александр Жигалов (Россия) — 1.00,15
50 м, баттерфляй
1. Илья Харун (США) – 22,64
2. Олег Костин (Россия) – 22,95
50 м, спина
1. Павел Самусенко (Россия) – 24,29
2. Мирослав Кнедла (Чехия) – 24,57
50 м, брасс
1. Иван Кожакин (Россия) – 26,69
2. Кирилл Пригода (Россия) – 27,21
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
А ведь на ЧЕ нужно будет из 2.19 плыть, скорее всего.
Пока что очень далека она до этих цифр.
100 пока что так себе у него.