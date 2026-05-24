Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты

Чикунова и Кожакин победили на «Маре Нострум» в Монако.

Российские пловцы Евгения Чикунова и Иван Кожакин одержали победы на «Маре Нострум». «Маре Нострум» 1-й этап Монако Женщины 200 м, брасс 1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,92 2. Алексанн Лепаж (Канада) — 2.23,40 3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2.24,50 100 м, брасс 1. Иван Кожакин (Россия) — 59,68 2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 59,78 3. Кирилл Пригода (Россия) — 1.00,09 4. Илья Шиманович (Беларусь) — 1.00,13 5. Александр Жигалов (Россия) — 1.00,15 50 м, баттерфляй 1. Илья Харун (США) – 22,64 2. Олег Костин (Россия) – 22,95 50 м, спина 1. Павел Самусенко (Россия) – 24,29 2. Мирослав Кнедла (Чехия) – 24,57 50 м, брасс 1. Иван Кожакин (Россия) – 26,69 2. Кирилл Пригода (Россия) – 27,21