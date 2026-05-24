  Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты
Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты

Российские пловцы Евгения Чикунова и Иван Кожакин одержали победы на «Маре Нострум».

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,92

2. Алексанн Лепаж (Канада) — 2.23,40

3. Тес Схаутен (Нидерланды) — 2.24,50

100 м, брасс

1. Иван Кожакин (Россия) — 59,68

2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 59,78

3. Кирилл Пригода (Россия) — 1.00,09

4. Илья Шиманович (Беларусь) — 1.00,13

5. Александр Жигалов (Россия) — 1.00,15

50 м, баттерфляй

1. Илья Харун (США) – 22,64

2. Олег Костин (Россия) – 22,95

50 м, спина

1. Павел Самусенко (Россия) – 24,29

2. Мирослав Кнедла (Чехия) – 24,57

50 м, брасс

1. Иван Кожакин (Россия) – 26,69

2. Кирилл Пригода (Россия) – 27,21

Комментарии

Чикунова очень бледно выглядит, даже на своей коронке.
А ведь на ЧЕ нужно будет из 2.19 плыть, скорее всего.
Пока что очень далека она до этих цифр.
Чикунова очень бледно выглядит, даже на своей коронке. А ведь на ЧЕ нужно будет из 2.19 плыть, скорее всего. Пока что очень далека она до этих цифр.
Она уже отобралась на ЧЕ, так что могла и не подводиться к ЧР, а готовится целенаправленно к главному турниру
Она уже отобралась на ЧЕ, так что могла и не подводиться к ЧР, а готовится целенаправленно к главному турниру
На 100 разве выполнила норматив?
Самусенко такое ощущение что только 50 готовит.
100 пока что так себе у него.
Самусенко такое ощущение что только 50 готовит. 100 пока что так себе у него.
Там проблематично плыть помимо 50м что-то. На 50 три заплыва вчера, и два сегодня.
Там проблематично плыть помимо 50м что-то. На 50 три заплыва вчера, и два сегодня.
Просто он и на КР 50 норм проплыл, а 100 слабо.
