«Расширенные игры». Россиянин Сомов занял 2-е и 3-е места, Керли победил на 100 м, Гора из «Игры престолов» – в становой тяге, Армстронг – в плавании, у Голомеева – результат выше рекорда мира
В ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе прошли «Расширенные игры» – соревнования, где официально разрешен допинг для улучшения результатов.
Российский пловец Евгений Сомов занял второе место на дистанции 100 м брассом и третье на 50 м брассом.
Победы в плавании одержали Хантер Армстронг, Бен Прауд, Коди Миллер, Эмили Барклай, Меган Романо, а также Кристиан Голомеев, показавший результат выше мирового рекорда на 50 м вольным стилем.
Лучший результат в становой тяге показал Хафтор Бьернссон (также известный по роли Горы в сериале «Игра престолов»). Фред Керли и Тристан Эвелин были быстрейшими в беге на 100 м.
Enhanced Games («Расширенные игры»)
Лас-Вегас, США
Легкая атлетика
100 м, мужчины
1. Фред Керли (США) – 9,97
2. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,05
3. Марвин Брейси-Уильямс (США) – 10,39
4. Мухамаду Фолл (Франция) – 10,47
5. Рис Прескод (Великобритания) – 10,48
6. Майкл Браун (Германия) – 10,87
Официальный мировой рекорд – 9,58
100 м, женщины
1. Тристан Эвелин (Барбадос) – 11,25
2. Шанайя Коллинз (США) – 11,43
3. Тейлор Андерсон (США) – 11,48
4. Денай Макфарлейн (Ямайка) – 11,61
5. Жасмин Абрамс (Гайана) – 11,72
6. Шокория Уоллес (Ямайка) – 13,30
Официальный мировой рекорд – 10,49
Плавание
50 м, вольный стиль, мужчины
1. Кристиан Голомеев (Греция) – 20,81 (выше мирового рекорда)
2. Бен Прауд (Великобритания) – 20,98
3. Андрей Говоров (Украина) – 21,79
4. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 22,35
Официальный мировой рекорд – 20,88
50 м, спина, мужчины
1. Хантер Армстронг (США) – 24,21
2. Шэйн Райан (Ирландия) – 25,23
3. Сохиб Халед (Египет) – 25,68
4. Антани Иванов (Болгария) – 25,78
Официальный мировой рекорд – 23,55
50 м, брасс, мужчины
1. Коди Миллер (США) – 26,55
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,98
3. Евгений Сомов (Россия) – 27,21
4. Мигель де Лара (Мексика) – 27,82
Официальный мировой рекорд – 25,95
50 м, вольный стиль, женщины
1. Эмили Барклай (Великобритания) – 24,09
2. Меган Романо (США) – 24,55
3. Изабелла Арсила (Колумбия) – 25,12
4. Наталья Фричковская (Польша) – 26,14
Официальный мировой рекорд – 23,61
50 м, баттерфляй, мужчины
1. Бен Прауд (Великобритания) – 22,32
2. Андрей Говоров (Украина) – 22,66
3. Мариус Куш (Германия) – 22,92
4. Макс Маккаскер (Ирландия) – 23,39
Официальный мировой рекорд – 22,27
100 м, вольный стиль, мужчины
1. Кристиан Голомеев (Греция) – 46,60
2. Хантер Армстронг (США) – 48,09
3. Шэйн Райан (Ирландия) – 48,92
4. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 49,44
Официальный мировой рекорд – 46,40
100 м, брасс, мужчины
1. Коди Миллер (США) – 59,47
2. Евгений Сомов (Россия) – 59,61
3. Фелипе Лима (Бразилия) – 1.01,94
4. Мигель де Лара (Мексика) – 1.02,86
Официальный мировой рекорд – 56,88
100 м, вольный стиль, женщины
1. Меган Романо (США) – 54,20
2. Эмили Барклай (Великобритания) – 54,67
3. Изабелла Арсила (Колумбия) – 55,70
4. Наталья Фричковская (Польша) – 57,97
Официальный мировой рекорд – 51,71
100 м, баттерфляй, мужчины
1. Мариус Куш (Германия) – 51,28
2. Антани Иванов (Болгария) – 51,61
3. Макс Маккаскер (Ирландия) – 51,78
4. Сохиб Халед (Египет) – 52,29
Официальный мировой рекорд – 49,45
Пауэрлифтинг
Становая тяга
1. Хафтор Бьернссон (Исландия) – 475 кг
2. Митчелл Хупер (Канада) – 440 кг
Официальный мировой рекорд – 510 кг
Тяжелая атлетика
Рывок, женщины*
До 53 кг: Беатрис Пирон (Доминиканская Республика) – без результата
До 86 кг: Лейди Солис (Колумбия) – 100 кг
Свыше 86 кг: Мариам Усман (Нигерия) – 115 кг
Официальные мировые рекорды – 99 кг (в весовой категории до 53), 129 кг (в весовой категории до 86), 146 кг (в весовой категории свыше 86)
Рывок, мужчины*
До 79 кг: Йони Андика (Колумбия) – 135 кг
До 88 кг: Арлей Мендес (Чили) – 155 кг
До 94 кг: Хуан Солис (Колумбия) – 150 кг; Боади Сантави (Канада) – 177 кг
До 110 кг: Дилан Купер (США) – 160 кг; Уэсли Киттс (США) – 185 кг
Официальные мировые рекорды – 166 кг (в весовой категории до 79), 182 кг (в весовой категории до 88), 182 кг (в весовой категории до 94), 196 кг (в весовой категории до 110)
Толчок, женщины*
До 53 кг: Беатрис Пирон (Доминиканская Республика) – 118 кг
До 86 кг: Лейди Солис (Колумбия) – 140 кг
Свыше 86 кг: Мариам Усман (Нигерия) – без результата
Официальные мировые рекорды – 126 кг (в весовой категории до 53), 162 кг (в весовой категории до 86), 181 кг (в весовой категории свыше 86)
Толчок, мужчины*
До 79 кг: Йони Андика (Колумбия) – 170 кг
До 94 кг: Хуан Солис (Колумбия) – 188 кг; Боади Сантави (Канада) – 118 кг
До 110 кг: Дилан Купер (США) – 205 кг; Уэсли Киттс (США) – 220 кг
Официальные мировые рекорды – 206 кг (в весовой категории до 79), 222 (в весовой категории до 94), 237 кг (в весовой категории до 110)
*Указанные весовые категории, за исключением мужских до 94 кг и до 110 кг, были представлены только одним участником.
Допинговые игры не сорвались! 40 участников, 3 вида спорта, очень много денег
Чтоб с допингом бить мировые рекорды надо и без допинга быть мировой элитой возле рекорда. Если я сейчас обожрусь допинга я в лучшем случае улучшу свои личные результаты, но никак не мировые
Денег вложили много, но пока не понятно во что
собрать сброд и ждать от них полной отдачи это очень наивно
тем более недавние бои ветеранов это ещё раз подтвердили. Джине и Ронде привет