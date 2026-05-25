«Расширенные игры». Россиянин Сомов занял 2-е и 3-е места, Керли победил на 100 м, Гора из «Игры престолов» – в становой тяге, Армстронг – в плавании, у Голомеева – результат выше рекорда мира

Российский пловец Сомов занял 2-е место на «Расширенных играх» в Лас-Вегасе.

В ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе прошли «Расширенные игры» – соревнования, где официально разрешен допинг для улучшения результатов.

Российский пловец Евгений Сомов занял второе место на дистанции 100 м брассом и третье на 50 м брассом.

Победы в плавании одержали Хантер Армстронг, Бен Прауд, Коди Миллер, Эмили Барклай, Меган Романо, а также Кристиан Голомеев, показавший результат выше мирового рекорда на 50 м вольным стилем.

Лучший результат в становой тяге показал Хафтор Бьернссон (также известный по роли Горы в сериале «Игра престолов»). Фред Керли и Тристан Эвелин были быстрейшими в беге на 100 м.

Enhanced Games («Расширенные игры»)

Лас-Вегас, США

Прямая трансляция – на ютуб-канале Enhanced Games

Легкая атлетика

100 м, мужчины

1. Фред Керли (США) – 9,97

2. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,05

3. Марвин Брейси-Уильямс (США) – 10,39

4. Мухамаду Фолл (Франция) – 10,47

5. Рис Прескод (Великобритания) – 10,48

6. Майкл Браун (Германия) – 10,87

Официальный мировой рекорд – 9,58

100 м, женщины

1. Тристан Эвелин (Барбадос) – 11,25

2. Шанайя Коллинз (США) – 11,43

3. Тейлор Андерсон (США) – 11,48

4. Денай Макфарлейн (Ямайка) – 11,61

5. Жасмин Абрамс (Гайана) – 11,72

6. Шокория Уоллес (Ямайка) – 13,30

Официальный мировой рекорд – 10,49

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины

1. Кристиан Голомеев (Греция) – 20,81 (выше мирового рекорда)

2. Бен Прауд (Великобритания) – 20,98

3. Андрей Говоров (Украина) – 21,79

4. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 22,35

Официальный мировой рекорд – 20,88

50 м, спина, мужчины

1. Хантер Армстронг (США) – 24,21

2. Шэйн Райан (Ирландия) – 25,23

3. Сохиб Халед (Египет) – 25,68

4. Антани Иванов (Болгария) – 25,78

Официальный мировой рекорд – 23,55

50 м, брасс, мужчины

1. Коди Миллер (США) – 26,55

2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,98

3. Евгений Сомов (Россия) – 27,21

4. Мигель де Лара (Мексика) – 27,82

Официальный мировой рекорд – 25,95

50 м, вольный стиль, женщины

1. Эмили Барклай (Великобритания) – 24,09

2. Меган Романо (США) – 24,55

3. Изабелла Арсила (Колумбия) – 25,12

4. Наталья Фричковская (Польша) – 26,14

Официальный мировой рекорд – 23,61

50 м, баттерфляй, мужчины

1. Бен Прауд (Великобритания) – 22,32

2. Андрей Говоров (Украина) – 22,66

3. Мариус Куш (Германия) – 22,92

4. Макс Маккаскер (Ирландия) – 23,39

Официальный мировой рекорд – 22,27

100 м, вольный стиль, мужчины

1. Кристиан Голомеев (Греция) – 46,60

2. Хантер Армстронг (США) – 48,09

3. Шэйн Райан (Ирландия) – 48,92

4. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 49,44

Официальный мировой рекорд – 46,40

100 м, брасс, мужчины

1. Коди Миллер (США) – 59,47

2. Евгений Сомов (Россия) – 59,61

3. Фелипе Лима (Бразилия) – 1.01,94

4. Мигель де Лара (Мексика) – 1.02,86

Официальный мировой рекорд – 56,88

100 м, вольный стиль, женщины

1. Меган Романо (США) – 54,20

2. Эмили Барклай (Великобритания) – 54,67

3. Изабелла Арсила (Колумбия) – 55,70

4. Наталья Фричковская (Польша) – 57,97

Официальный мировой рекорд – 51,71

100 м, баттерфляй, мужчины

1. Мариус Куш (Германия) – 51,28

2. Антани Иванов (Болгария) – 51,61

3. Макс Маккаскер (Ирландия) – 51,78

4. Сохиб Халед (Египет) – 52,29

Официальный мировой рекорд – 49,45

Пауэрлифтинг

Становая тяга

1. Хафтор Бьернссон (Исландия) – 475 кг

2. Митчелл Хупер (Канада) – 440 кг

Официальный мировой рекорд – 510 кг

Тяжелая атлетика

Рывок, женщины*

До 53 кг: Беатрис Пирон (Доминиканская Республика) – без результата

До 86 кг: Лейди Солис (Колумбия) – 100 кг

Свыше 86 кг: Мариам Усман (Нигерия) – 115 кг

Официальные мировые рекорды – 99 кг (в весовой категории до 53), 129 кг (в весовой категории до 86), 146 кг (в весовой категории свыше 86)

Рывок, мужчины*

До 79 кг: Йони Андика (Колумбия) – 135 кг

До 88 кг: Арлей Мендес (Чили) – 155 кг

До 94 кг: Хуан Солис (Колумбия) – 150 кг; Боади Сантави (Канада) – 177 кг

До 110 кг: Дилан Купер (США) – 160 кг; Уэсли Киттс (США) – 185 кг

Официальные мировые рекорды – 166 кг (в весовой категории до 79), 182 кг (в весовой категории до 88), 182 кг (в весовой категории до 94), 196 кг (в весовой категории до 110)

Толчок, женщины*

До 53 кг: Беатрис Пирон (Доминиканская Республика) – 118 кг

До 86 кг: Лейди Солис (Колумбия) – 140 кг

Свыше 86 кг: Мариам Усман (Нигерия) – без результата

Официальные мировые рекорды – 126 кг (в весовой категории до 53), 162 кг (в весовой категории до 86), 181 кг (в весовой категории свыше 86)

Толчок, мужчины*

До 79 кг: Йони Андика (Колумбия) – 170 кг

До 94 кг: Хуан Солис (Колумбия) – 188 кг; Боади Сантави (Канада) – 118 кг

До 110 кг: Дилан Купер (США) – 205 кг; Уэсли Киттс (США) – 220 кг

Официальные мировые рекорды – 206 кг (в весовой категории до 79), 222 (в весовой категории до 94), 237 кг (в весовой категории до 110)

*Указанные весовые категории, за исключением мужских до 94 кг и до 110 кг, были представлены только одним участником.

