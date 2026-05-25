  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • «Расширенные игры». Россиянин Сомов занял 2-е и 3-е места, Керли победил на 100 м, Гора из «Игры престолов» – в становой тяге, Армстронг – в плавании, у Голомеева – результат выше рекорда мира
0

«Расширенные игры». Россиянин Сомов занял 2-е и 3-е места, Керли победил на 100 м, Гора из «Игры престолов» – в становой тяге, Армстронг – в плавании, у Голомеева – результат выше рекорда мира

Российский пловец Сомов занял 2-е место на «Расширенных играх» в Лас-Вегасе.

В ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе прошли «Расширенные игры» – соревнования, где официально разрешен допинг для улучшения результатов.

Российский пловец Евгений Сомов занял второе место на дистанции 100 м брассом и третье на 50 м брассом.

Победы в плавании одержали Хантер Армстронг, Бен Прауд, Коди Миллер, Эмили Барклай, Меган Романо, а также Кристиан Голомеев, показавший результат выше мирового рекорда на 50 м вольным стилем.

Лучший результат в становой тяге показал Хафтор Бьернссон (также известный по роли Горы в сериале «Игра престолов»). Фред Керли и Тристан Эвелин были быстрейшими в беге на 100 м.

Enhanced Games («Расширенные игры»)

Лас-Вегас, США

Прямая трансляция – на ютуб-канале Enhanced Games

Легкая атлетика

100 м, мужчины

1. Фред Керли (США) – 9,97

2. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,05

3. Марвин Брейси-Уильямс (США) – 10,39

4. Мухамаду Фолл (Франция) – 10,47

5. Рис Прескод (Великобритания) – 10,48

6. Майкл Браун (Германия) – 10,87

Официальный мировой рекорд – 9,58

100 м, женщины

1. Тристан Эвелин (Барбадос) – 11,25

2. Шанайя Коллинз (США) – 11,43

3. Тейлор Андерсон (США) – 11,48

4. Денай Макфарлейн (Ямайка) – 11,61

5. Жасмин Абрамс (Гайана) – 11,72

6. Шокория Уоллес (Ямайка) – 13,30

Официальный мировой рекорд – 10,49

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины

1. Кристиан Голомеев (Греция) – 20,81 (выше мирового рекорда)

2. Бен Прауд (Великобритания) – 20,98

3. Андрей Говоров (Украина) – 21,79

4. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 22,35

Официальный мировой рекорд – 20,88

50 м, спина, мужчины

1. Хантер Армстронг (США) – 24,21

2. Шэйн Райан (Ирландия) – 25,23

3. Сохиб Халед (Египет) – 25,68

4. Антани Иванов (Болгария) – 25,78

Официальный мировой рекорд – 23,55

50 м, брасс, мужчины

1. Коди Миллер (США) – 26,55

2. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,98

3. Евгений Сомов (Россия) – 27,21

4. Мигель де Лара (Мексика) – 27,82

Официальный мировой рекорд – 25,95

50 м, вольный стиль, женщины

1. Эмили Барклай (Великобритания) – 24,09

2. Меган Романо (США) – 24,55

3. Изабелла Арсила (Колумбия) – 25,12

4. Наталья Фричковская (Польша) – 26,14

Официальный мировой рекорд – 23,61

50 м, баттерфляй, мужчины

1. Бен Прауд (Великобритания) – 22,32

2. Андрей Говоров (Украина) – 22,66

3. Мариус Куш (Германия) – 22,92

4. Макс Маккаскер (Ирландия) – 23,39

Официальный мировой рекорд – 22,27

100 м, вольный стиль, мужчины

1. Кристиан Голомеев (Греция) – 46,60

2. Хантер Армстронг (США) – 48,09

3. Шэйн Райан (Ирландия) – 48,92

4. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 49,44

Официальный мировой рекорд – 46,40

100 м, брасс, мужчины

1. Коди Миллер (США) – 59,47

2. Евгений Сомов (Россия) – 59,61

3. Фелипе Лима (Бразилия) – 1.01,94

4. Мигель де Лара (Мексика) – 1.02,86

Официальный мировой рекорд – 56,88

100 м, вольный стиль, женщины

1. Меган Романо (США) – 54,20

2. Эмили Барклай (Великобритания) – 54,67

3. Изабелла Арсила (Колумбия) – 55,70

4. Наталья Фричковская (Польша) – 57,97

Официальный мировой рекорд – 51,71

100 м, баттерфляй, мужчины

1. Мариус Куш (Германия) – 51,28

2. Антани Иванов (Болгария) – 51,61

3. Макс Маккаскер (Ирландия) – 51,78

4. Сохиб Халед (Египет) – 52,29

Официальный мировой рекорд – 49,45

Пауэрлифтинг

Становая тяга

1. Хафтор Бьернссон (Исландия) – 475 кг

2. Митчелл Хупер (Канада) – 440 кг

Официальный мировой рекорд – 510 кг

Тяжелая атлетика

Рывок, женщины*

До 53 кг: Беатрис Пирон (Доминиканская Республика) – без результата

До 86 кг: Лейди Солис (Колумбия) – 100 кг

Свыше 86 кг: Мариам Усман (Нигерия) – 115 кг

Официальные мировые рекорды – 99 кг (в весовой категории до 53), 129 кг (в весовой категории до 86), 146 кг (в весовой категории свыше 86)

Рывок, мужчины*

До 79 кг: Йони Андика (Колумбия) – 135 кг

До 88 кг: Арлей Мендес (Чили) – 155 кг

До 94 кг: Хуан Солис (Колумбия) – 150 кг; Боади Сантави (Канада) – 177 кг

До 110 кг: Дилан Купер (США) – 160 кг; Уэсли Киттс (США) – 185 кг

Официальные мировые рекорды – 166 кг (в весовой категории до 79), 182 кг (в весовой категории до 88), 182 кг (в весовой категории до 94), 196 кг (в весовой категории до 110)

Толчок, женщины*

До 53 кг: Беатрис Пирон (Доминиканская Республика) – 118 кг

До 86 кг: Лейди Солис (Колумбия) – 140 кг

Свыше 86 кг: Мариам Усман (Нигерия) – без результата

Официальные мировые рекорды – 126 кг (в весовой категории до 53), 162 кг (в весовой категории до 86), 181 кг (в весовой категории свыше 86)

Толчок, мужчины*

До 79 кг: Йони Андика (Колумбия) – 170 кг

До 94 кг: Хуан Солис (Колумбия) – 188 кг; Боади Сантави (Канада) – 118 кг

До 110 кг: Дилан Купер (США) – 205 кг; Уэсли Киттс (США) – 220 кг

Официальные мировые рекорды – 206 кг (в весовой категории до 79), 222 (в весовой категории до 94), 237 кг (в весовой категории до 110)

*Указанные весовые категории, за исключением мужских до 94 кг и до 110 кг, были представлены только одним участником.

Допинговые игры не сорвались! 40 участников, 3 вида спорта, очень много денег

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Расширенные Игры (Enhanced Games)
плавание
Бег
результаты
logoЕвгений Сомов
logoсборная США
logoХантер Армстронг
logoсборная России
сборная Ирландии
Шэйн Райан
Фелипе Лима
Коди Миллер
logoсборная Бразилии
logoДжеймс Магнуссен
Кристиан Голомеев
logoсборная Греции
logoсборная Австралии
logoсборная США жен
Меган Романо
logoсборная Великобритании жен
logoсборная Украины
Мариус Куш
Андрей Говоров
logoБен Прауд
logoсборная Великобритании
logoсборная Германии
Хафтор Бьернссон
сборная Барбадоса жен
logoсборная США жен
logoсборная Ямайки жен
logoФред Керли
logoсборная США

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С такими результатами должны возникнуть вопросы к тем кто на официальной олимпиаде выступает :)
Ответmaxuser
С такими результатами должны возникнуть вопросы к тем кто на официальной олимпиаде выступает :)
А чего добились эти на допинге в обычном спорте?
Ответmaxuser
С такими результатами должны возникнуть вопросы к тем кто на официальной олимпиаде выступает :)
Комментарий смешной, конечно, но нет)
Чтоб с допингом бить мировые рекорды надо и без допинга быть мировой элитой возле рекорда. Если я сейчас обожрусь допинга я в лучшем случае улучшу свои личные результаты, но никак не мировые
спортсмен с фамилией Армстронг не мог не отметиться на таких соревнованиях)
ОтветЕвгений Фабиянчук
спортсмен с фамилией Армстронг не мог не отметиться на таких соревнованиях)
Виталий Мутко изьявил желание возглавить эти ворлд допингс геймс фром май хард
ОтветСтепан Воропутин
Виталий Мутко изьявил желание возглавить эти ворлд допингс геймс фром май хард
и Виктора Чёгина гл тренером сборной по всем видам!
А их проверяли на стероидов? А то вдруг читеры задумают чистыми выступать
Ответestoico
А их проверяли на стероидов? А то вдруг читеры задумают чистыми выступать
А в случае отсутствия в крови допинга, дисквалификация
Ответestoico
А их проверяли на стероидов? А то вдруг читеры задумают чистыми выступать
4 сказали что выступают чистыми. Это Керли, победительница в беге на 100м у женщин, Армстронг и Халеб.
Никто я так понимаю тут особо по стеройдам то и не угорал, в надежде вернуться в нормальный спорт, вписались ради денег, а не рекордов.
ОтветЛужин
Никто я так понимаю тут особо по стеройдам то и не угорал, в надежде вернуться в нормальный спорт, вписались ради денег, а не рекордов.
4 тут должны без допинга выступать. Армстронг сказал что ему нужны деньги, что бы к ОИ 2028 готовиться. В основном уже закончившие, хотящие легких денег.
ОтветЛужин
Никто я так понимаю тут особо по стеройдам то и не угорал, в надежде вернуться в нормальный спорт, вписались ради денег, а не рекордов.
Так их всех федерации уже отстранили пожизненно
Ну штош, один мировой рекорд все-таки побили :)
ОтветДжинн
Ну штош, один мировой рекорд все-таки побили :)
Да и то за счет комбо допинг+костюм ) На чистом допинге все ооочень средне. Легкоатлеты так и вовсе обделались. Победители на ОИ повылетали бы в полуфиналах с такими результатами.
ОтветАлексей Агеев
Да и то за счет комбо допинг+костюм ) На чистом допинге все ооочень средне. Легкоатлеты так и вовсе обделались. Победители на ОИ повылетали бы в полуфиналах с такими результатами.
Ну, Гколомеев уже лет 5 назад вой пик карьеры прошёл. Я, честно говоря, больше на рекорд Прауда расчитывал
Ну если на 100м у мужиков не произойдёт ничего интересного, то игры будут признаны провальными
Денег вложили много, но пока не понятно во что
ОтветВлад Безруков
Ну если на 100м у мужиков не произойдёт ничего интересного, то игры будут признаны провальными Денег вложили много, но пока не понятно во что
а кто бы там мог показать?
собрать сброд и ждать от них полной отдачи это очень наивно
тем более недавние бои ветеранов это ещё раз подтвердили. Джине и Ронде привет
Так рекламировали это действо, а по факту оказалось какой-то шляпой. Пара престарелых звёзд прошлого и куча середняков вперемешку с ноунеймами. Итог - нет рекордов даже без допинг-контроля.
ОтветАлексей Агеев
Так рекламировали это действо, а по факту оказалось какой-то шляпой. Пара престарелых звёзд прошлого и куча середняков вперемешку с ноунеймами. Итог - нет рекордов даже без допинг-контроля.
У женщин даже не середняки, а каких то случайных людей из слабеньких универов взяли. Фричковская за свои 26.14 и 57.97 получит 100000 долларов. Сейчас в Лондоне плавательный турнир, и там весь призовой фонд 20000.
Очень полезные игры как доказательство того, что спорт высших достижений, и особенно спорт на уровне WR, это соревнование прежде всего таланта, трудолюбия, удачи, тактики и много чего еще. Хоть залейся ты допингом, если ты недостаточно талантлив и мотивирован не будет рекорда!
ОтветСергей Денисенко
Очень полезные игры как доказательство того, что спорт высших достижений, и особенно спорт на уровне WR, это соревнование прежде всего таланта, трудолюбия, удачи, тактики и много чего еще. Хоть залейся ты допингом, если ты недостаточно талантлив и мотивирован не будет рекорда!
Вообще ни разу никакое это не доказательство. Неравные условия, непонятные концентрации веществ, разная мотивация и даже статус спортсменов.
ОтветСергей Денисенко
Очень полезные игры как доказательство того, что спорт высших достижений, и особенно спорт на уровне WR, это соревнование прежде всего таланта, трудолюбия, удачи, тактики и много чего еще. Хоть залейся ты допингом, если ты недостаточно талантлив и мотивирован не будет рекорда!
Как человек, занимавшийся спортом, дошедший до уровня МС, могу сказать, что допинг дает очень много. Тренироваться вчистую и на фарме - это две большие разницы.
Какие-то вовсе не величавые результаты в плавании. Почти секунда от мирового рекорда на 50 м это пропасть...
ОтветPelerin
Какие-то вовсе не величавые результаты в плавании. Почти секунда от мирового рекорда на 50 м это пропасть...
вы правда ожидали мирового рекорда или где-то ближе от сбитых лётчиков на стероидах?
ОтветPelerin
Какие-то вовсе не величавые результаты в плавании. Почти секунда от мирового рекорда на 50 м это пропасть...
Сам бассейн вообще не для рекордов. 4 дорожки, нету волногасителей, и глубина по видимости очень небольшая.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Юлия Ефимова: «Я сказала Овечкину, что беру пример с него в плане долгожительства в спорте. Он в шутку ответил, что он плохой пример»
сегодня, 12:36
Ковентри не считает, что МОК должен ввести выплаты для участников Олимпиад: «У нас было бы не так много стран и видов спорта, что потребовало бы специфического подхода»
сегодня, 10:27
Глава МОК Ковентри: «Cпортсмены не должны нести ответственность за правительства, но несут ответственность за то, чтобы жить и дышать олимпийскими ценностями»
сегодня, 10:01
Красных о «Расширенных играх»: «Все воспринимали допинг как чудо-таблетку, от которой результаты полетят вверх. Эти фантазии так и остались фантазиями»
вчера, 16:01
Свищев о «Расширенных играх»: «Это гонка фарм-компаний с тестированием на живых людях. Перспектив у такого спорта немного»
вчера, 15:06
Экс-глава РУСАДА Ганус об «Олимпиаде на стероидах»: «Резко негативно отношусь к таким соревнованиям. К спорту этот турнир отношения не имеет»
вчера, 11:57
Плавание. «Маре Нострум». Чикунова, Кожакин, Самусенко одержали победы, Пригода – 3-й, другие результаты
24 мая, 16:16
Плавание. «Маре Нострум». Самусенко одержал победу, Пригода – 2-й, Жигалов и Чикунова – 3-и
23 мая, 17:16
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги
23 мая, 07:38ВидеоСпортс"
Шлейхер не выступает с Терновым в паре из-за нарушения дисциплины спортсменами
23 мая, 06:57
Ко всем новостям
Последние новости
ВидеоСпортс’’ покажет первый матч финала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
вчера, 15:18ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет матчи плей-офф мужской Евразийской ватерпольной лиги
19 мая, 08:26Видео
ВидеоСпортс’’ покажет вторые матчи полуфинала Евразийской ватерпольной лиги среди девушек
15 мая, 14:59Видео
Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сейшельских Островов
24 апреля, 14:16
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Рекомендуем