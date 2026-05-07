  • WADA: «Ограничения на участие россиян в спортивных мероприятиях связаны с боевыми действиями на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил»
WADA: «Ограничения на участие россиян в спортивных мероприятиях связаны с боевыми действиями на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил»

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что ограничения в участии российских спортсменов в международных турнирах не связаны с нарушениями антидопинговых правил. 

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских атлетов в соревнованиях. В отношении россиян санкции сохраняются.

WADA ранее заявило, что изучает материалы о возможной причастности нынешней главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи. 

«Нынешние ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в некоторых спортивных мероприятиях связаны с продолжающимися боевыми действиями на Украине, а не с вопросами, касающимися нарушений антидопинговых правил», – заявили в пресс-службе WADA

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
113 комментариев
Запамятовала, какие ещё государства ведут боевые действия и не учавствуют в ОИ?
Ответ Елена Кондратьева
А чо сразу Федя?! Другие тоже курили
Ответ Елена Кондратьева
Комментарий скрыт
Да? А МОК во время ОИ заявлял, что никак не связано с боевыми действиями. Хоть бы договорились между собой
А отстранения каких спортсменов связаны с другими военными конфликтами? С агрессией Израиля? С агрессией США? Ах, нет никаких отстранений... это другое... Ясно-понятно.
Ответ Филин73
Там мирно и по-демократически, а у нас тоталитарно и по-варварски
Ответ Филин73
Похоже, назревает новая спортивно-политическая битва. Между Вадой и Моком.
Кто победит?
Делаем ставки, господа!
Минобороны РФ не соответствует требованиям ВАДА. Ок.
Товарищи генералы, надо исправляться и побыстрее заканчивать!
Когда пришёл на экзамен, но перепутал физику с физкультурой
А само ВАДА не запуталось в причинах отстранения России ?
И кто ещё сейчас ведёт самую агрессивную войну ?
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вада дочка кого надо
WADA быстро открестилась, что не из-за них
Ну и отстраните все страны, которые тоже где-то участвуют. Исходя из вашей же логики, это надо сделать срочно. Ну а наши уже достаточно отсидели. Такие сроки отстранения где и кем прописаны? И вообще само отстранение было совершено по каким законам?
Ответ olvl
Комментарий скрыт
Ответ olvl
Да, это будет объективно. Пусть все ныне воюющие страны будут отстранены.
Спорт вне политики! - добавила вада
А Израиль и США?
Ответ Trickster
Ковентри не в курсе!
