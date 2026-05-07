WADA: «Ограничения на участие россиян в спортивных мероприятиях связаны с боевыми действиями на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил»

WADA: российские и белорусские спортсмены отстранены не из-за допинга.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что ограничения в участии российских спортсменов в международных турнирах не связаны с нарушениями антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских атлетов в соревнованиях. В отношении россиян санкции сохраняются.

WADA ранее заявило, что изучает материалы о возможной причастности нынешней главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Нынешние ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в некоторых спортивных мероприятиях связаны с продолжающимися боевыми действиями на Украине, а не с вопросами, касающимися нарушений антидопинговых правил», – заявили в пресс-службе WADA .

