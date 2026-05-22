ВидеоСпортс’’ покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги

Спортс’’ покажет первые матчи финала мужской Евразийской ватерпольной лиги.
22 мая стартует финал мужской Евразийской ватерпольной лиги.
«Динамо-СШОР» и «Балтика» сыграют в первом матче за бронзовые медали турнира (начало в 17:30 по московскому времени), «КОС-Синтез» и «Спартак-Волгоград» – в первом матче за титул (18:00).
ВидеоСпортс’’ покажет обе встречи в прямом эфире.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
