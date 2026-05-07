Свищев о решении МОК: «Визги наших соседей не останавливаются – в этом причина невосстановления ОКР. Уверен, в ближайшее время вопрос будет решен»
Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что российских спортсменов могут полноценно допустить к международным стартам в текущем году.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах.
В отношении россиян санкции сохраняются, Олимпийский комитет России (ОКР) не восстановлен в правах.
«Для белорусов это хорошая история. Для нас ничего хорошего не произошло. Дело продолжать нужно, поднимать все проблемные вопросы, договариваться. Нужно решать это скорее.
Наши спортсмены находятся в сложной ситуации. Визги наших соседей не останавливаются, что и является причиной нашего невосстановления. Михаил Дегтярев и его команда в активнейшей работе.
Уверен, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Процесс переговоров не останавливается. Здесь не нужно ждать следующего заседания. Нужно работать в ежедневном режиме. Наше возвращение может быть и до следующего заседания», – сказал Свищев.