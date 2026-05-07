  • Свищев о решении МОК: «Визги наших соседей не останавливаются – в этом причина невосстановления ОКР. Уверен, в ближайшее время вопрос будет решен»
Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что российских спортсменов могут полноценно допустить к международным стартам в текущем году. 

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в турнирах.

В отношении россиян санкции сохраняются, Олимпийский комитет России (ОКР) не восстановлен в правах. 

«Для белорусов это хорошая история. Для нас ничего хорошего не произошло. Дело продолжать нужно, поднимать все проблемные вопросы, договариваться. Нужно решать это скорее.

Наши спортсмены находятся в сложной ситуации. Визги наших соседей не останавливаются, что и является причиной нашего невосстановления. Михаил Дегтярев и его команда в активнейшей работе.

Уверен, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Процесс переговоров не останавливается. Здесь не нужно ждать следующего заседания. Нужно работать в ежедневном режиме. Наше возвращение может быть и до следующего заседания», – сказал Свищев. 

Свищев, не свисти. У вас самих визги на весь свет. Лицемер.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Братушки это сербы или болгары ?
Он думает что такой риторикой он поможет делу? Или он думает что его быдлячество никто не заметит? Да да те самые соседи
За языком следи, а то как был в бане, так в бане и останешься.
Дмитрий, почём сейчас стиральный порошок?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Далеко лыжи пойдут с депутатом - популистом в руководителях
А еще кто визжит, что вокруг враги?
то ли вот дело мы - вежливые, добрые, не визжим, никого не ругаем, ко всем уважительно! а они фи какие.
"Не останавливается" нечто иное.
По сравнению с вашими визгами высказывания любых наших соседей - образец мудрости, выдержанности и воспитанности.
