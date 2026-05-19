  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России на международные турниры
0

ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России на международные турниры

ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что федерация подала апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) возвращать россиян на турниры под своей эгидой.

Сборные России всех возрастов не выступают на них с весны 2022 года. 

В марте ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.

«Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS», – сказал Курбатов.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. 

«ИИХФ рассмотрела эту рекомендацию и решила нас не допускать. Поэтому мы судимся с ней по этому вопросу также в CAS», – пояснил Курбатов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoсборная России U-18
logoСборная России по хоккею с шайбой
ТАСС
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoФХР
logoЧМ по хоккею юниорский
Дмитрий Курбатов
logoПолитика
logoCAS
logoМОК
отстранение и возвращение России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Всё правильно сделали. Иначе вообще не дождаться.
ОтветEvgen Vynokurov
Всё правильно сделали. Иначе вообще не дождаться.
И что из этого выйдет. Не чего. Как не играем так и не будем играть.
ОтветАлександр Кудрявцев
И что из этого выйдет. Не чего. Как не играем так и не будем играть.
И что предлагаешь? Дожидаться пока само решится? Так можно и не дожить до этого. Правильно сделали, что обратились в СAS. Хоть какая-то ясность наступит после решения. Хуже точно не станет.
Даешь игроков ВХЛ на ЧМ👊
ОтветЗаборостроитель
Даешь игроков ВХЛ на ЧМ👊
Звучит честно говоря прикольно...понятно что не для победы на ЧМ,но в целом очень интересно звучит
ОтветЗаборостроитель
Даешь игроков ВХЛ на ЧМ👊
это было бы шикардосно)) особенно если бы они выигрывали))
И года не прошло
А зачем? По вашим же словам это третьесортный турнир.
Ответserious fan
А зачем? По вашим же словам это третьесортный турнир.
Затем, что играть на МЧМ. КМ и ОИ. Чемпионат мира -третьесортный турнир. Факт!
наконец то хорошие новости от фхр
Давно нужно было подавать
На самом деле, к сожалению, максимум, что мы реально можем для обеспечения именно спортивных интересов - это договариваться напрямую с американцами и канадцами. Либо вариться в собственном соку, что в принципе тоже не самый плохой вариант. Но тут лучше тогда и играть в сроки НХЛ, с октября по май, чтоб чемпионат мира был каким то боковым турниром. Ну или точнее может с середины сентября, чтоб финал кубка Гагарина красиво затмил плейофф чемпионата мира. А какие то договоренности, в заисимости от коньюктуры, возможно позволили бы проводить международные соревнования хотя бы молодежи против США или Канады. Это имело бы больше шансов чем выпрашивание участия через Европейских подсосов, которые все равно нам не дадут. Просто потому что они твари двуличные.
ОтветChertYara
На самом деле, к сожалению, максимум, что мы реально можем для обеспечения именно спортивных интересов - это договариваться напрямую с американцами и канадцами. Либо вариться в собственном соку, что в принципе тоже не самый плохой вариант. Но тут лучше тогда и играть в сроки НХЛ, с октября по май, чтоб чемпионат мира был каким то боковым турниром. Ну или точнее может с середины сентября, чтоб финал кубка Гагарина красиво затмил плейофф чемпионата мира. А какие то договоренности, в заисимости от коньюктуры, возможно позволили бы проводить международные соревнования хотя бы молодежи против США или Канады. Это имело бы больше шансов чем выпрашивание участия через Европейских подсосов, которые все равно нам не дадут. Просто потому что они твари двуличные.
На самом деле, самое глупое, что мы можем сделать, — это договариваться напрямую с американцами и канадцами о безопасности. И, к сожалению, то, что многие так думают, — это еще хуже. Американцам и канадцам на нашу и свою безопасность плевать. Всё, что их может беспокоить, — это всякие глобальные вопросы... Ну, типа, хотим Кубок мира провести.
Если у нас вдруг проснутся реалисты-договорщики, то единственные, с кем есть смысл договариваться, это европейцы. Я даже так скажу: если завтра США исчезнет из нашей политповестки, а мы наладим отношения с Европой, мы вообще не заметим исчезновение США. А если мы договоримся с США, не договорившись с Европой, то все равно у нас будет куча проблем.
Ну вот пример ,допустим в футболе американцы против, а мы себе играем в УЕФА, и в ФИФА автоматически проходим вне зависимости от того, чего хотят там американцы, и это же очевидный факт. Тоже с Чемпионатом миров ИИХФ, хотят там что-то американцы и люди не хотят, они даже не организаторы, они вообще вне ИИХФ.Попадание на все европейские турниры автоматически проводит на международные.
И это касается не только спорта. Завтра США отменит все санкции, а Европа уберет, будем продавать нефть за сто миллиардов, бюджет будет пухнуть, люди будут колесить по туристической Европе и о США не вспоминать, да еще и цены везде упадут, включая какие нибдуь Сочи, и карты там рабоать будут. А произойдет наоборот, нихрена не изменится... Просто будем ждать, что США как-то там будет в контрах, заставлять Европу менять мнение по всем вопросам. Ну дичь же.
Страшно, что вокруг тебя куча людей, которые живут под гнетом царя и думают, что все в мире живут так же... И из-за этого их(европы..азии...евразии неважно) мнение можно не учитывать, а главное — договориться с царем... с США... Ну это как видео вон из сел записывают: «Ладим Ладимыч, приди, порядок наведи». И тут так же.У США и ЕС куча терок, да чего уж там мало кто знает но даже распрекрасный Ассандж не был выдан США,потому что плевать что там США хотят, тут оказывается есть угроза его жизни если он туда улетит...и все фига США.да он виновен но по другому делу и вам выдавать нельзя, так как опасно.точка.
С чего вы вообще взяли, что США всё разрулит? Максимум они санкции снимут, но у нас с ним взаимодействия ни торговли и не было никогда... Ну только вот в хоккее немного, и ВСЁ.США разруливать проблемы ЕС и РФ вообще нафига не упало,даже если они трижды станут нам друзьями.
Ответilya1809
На самом деле, самое глупое, что мы можем сделать, — это договариваться напрямую с американцами и канадцами о безопасности. И, к сожалению, то, что многие так думают, — это еще хуже. Американцам и канадцам на нашу и свою безопасность плевать. Всё, что их может беспокоить, — это всякие глобальные вопросы... Ну, типа, хотим Кубок мира провести. Если у нас вдруг проснутся реалисты-договорщики, то единственные, с кем есть смысл договариваться, это европейцы. Я даже так скажу: если завтра США исчезнет из нашей политповестки, а мы наладим отношения с Европой, мы вообще не заметим исчезновение США. А если мы договоримся с США, не договорившись с Европой, то все равно у нас будет куча проблем. Ну вот пример ,допустим в футболе американцы против, а мы себе играем в УЕФА, и в ФИФА автоматически проходим вне зависимости от того, чего хотят там американцы, и это же очевидный факт. Тоже с Чемпионатом миров ИИХФ, хотят там что-то американцы и люди не хотят, они даже не организаторы, они вообще вне ИИХФ.Попадание на все европейские турниры автоматически проводит на международные. И это касается не только спорта. Завтра США отменит все санкции, а Европа уберет, будем продавать нефть за сто миллиардов, бюджет будет пухнуть, люди будут колесить по туристической Европе и о США не вспоминать, да еще и цены везде упадут, включая какие нибдуь Сочи, и карты там рабоать будут. А произойдет наоборот, нихрена не изменится... Просто будем ждать, что США как-то там будет в контрах, заставлять Европу менять мнение по всем вопросам. Ну дичь же. Страшно, что вокруг тебя куча людей, которые живут под гнетом царя и думают, что все в мире живут так же... И из-за этого их(европы..азии...евразии неважно) мнение можно не учитывать, а главное — договориться с царем... с США... Ну это как видео вон из сел записывают: «Ладим Ладимыч, приди, порядок наведи». И тут так же.У США и ЕС куча терок, да чего уж там мало кто знает но даже распрекрасный Ассандж не был выдан США,потому что плевать что там США хотят, тут оказывается есть угроза его жизни если он туда улетит...и все фига США.да он виновен но по другому делу и вам выдавать нельзя, так как опасно.точка. С чего вы вообще взяли, что США всё разрулит? Максимум они санкции снимут, но у нас с ним взаимодействия ни торговли и не было никогда... Ну только вот в хоккее немного, и ВСЁ.США разруливать проблемы ЕС и РФ вообще нафига не упало,даже если они трижды станут нам друзьями.
В вашей парадигме, если у хозяина собака гавкает, то надо договариваться с собакой) Забавно) Я если что писал конкретно про хоккей. В хоккее основные бизнес процессы находятся за океаном. Чемпионаты мира в любом случае отданы на откуп европейцам, потому что для хоккея Канады и США они не интересны. Но нас на них не пригласят, потому что коньюктурному руководству ИИХФ не выгодна Россия как соперник. Медальки то проще получить, например тем же чехам или латышам со швейцарией. А Францию вообще можно поэтому на олимпиаду втащить. Поэтому они все будут пробивать этот предлог "обеспечение безопасности и нарушение олимпийской хартии". Это будет только пока старшой заокеанский дядя поводком не дернет. Поэтому здесь нет выбора кроме как развивать свой турнир (что слава богу делают) и возможно пытаться найти точки соприкосновения с НХЛ как бизнес структурой. Возможно, удастся вернуть серии игр с молодежкой канадских лиг. Это на самом деле было бы в наших интересах. И кстати думаю что и в канадских тоже. С турнирами ИИХФ в ближайшее время нас ничего не ждет. Это прям практически 100% уверенность
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
22 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
29 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
57 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
10 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
37 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
50 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем