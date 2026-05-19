ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России на международные турниры

ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что федерация подала апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) возвращать россиян на турниры под своей эгидой.

Сборные России всех возрастов не выступают на них с весны 2022 года.

В марте ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.

«Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS», – сказал Курбатов.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.

«ИИХФ рассмотрела эту рекомендацию и решила нас не допускать. Поэтому мы судимся с ней по этому вопросу также в CAS», – пояснил Курбатов.