ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России на международные турниры
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что федерация подала апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) возвращать россиян на турниры под своей эгидой.
Сборные России всех возрастов не выступают на них с весны 2022 года.
В марте ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.
«Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS», – сказал Курбатов.
В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.
«ИИХФ рассмотрела эту рекомендацию и решила нас не допускать. Поэтому мы судимся с ней по этому вопросу также в CAS», – пояснил Курбатов.
Если у нас вдруг проснутся реалисты-договорщики, то единственные, с кем есть смысл договариваться, это европейцы. Я даже так скажу: если завтра США исчезнет из нашей политповестки, а мы наладим отношения с Европой, мы вообще не заметим исчезновение США. А если мы договоримся с США, не договорившись с Европой, то все равно у нас будет куча проблем.
Ну вот пример ,допустим в футболе американцы против, а мы себе играем в УЕФА, и в ФИФА автоматически проходим вне зависимости от того, чего хотят там американцы, и это же очевидный факт. Тоже с Чемпионатом миров ИИХФ, хотят там что-то американцы и люди не хотят, они даже не организаторы, они вообще вне ИИХФ.Попадание на все европейские турниры автоматически проводит на международные.
И это касается не только спорта. Завтра США отменит все санкции, а Европа уберет, будем продавать нефть за сто миллиардов, бюджет будет пухнуть, люди будут колесить по туристической Европе и о США не вспоминать, да еще и цены везде упадут, включая какие нибдуь Сочи, и карты там рабоать будут. А произойдет наоборот, нихрена не изменится... Просто будем ждать, что США как-то там будет в контрах, заставлять Европу менять мнение по всем вопросам. Ну дичь же.
Страшно, что вокруг тебя куча людей, которые живут под гнетом царя и думают, что все в мире живут так же... И из-за этого их(европы..азии...евразии неважно) мнение можно не учитывать, а главное — договориться с царем... с США... Ну это как видео вон из сел записывают: «Ладим Ладимыч, приди, порядок наведи». И тут так же.У США и ЕС куча терок, да чего уж там мало кто знает но даже распрекрасный Ассандж не был выдан США,потому что плевать что там США хотят, тут оказывается есть угроза его жизни если он туда улетит...и все фига США.да он виновен но по другому делу и вам выдавать нельзя, так как опасно.точка.
С чего вы вообще взяли, что США всё разрулит? Максимум они санкции снимут, но у нас с ним взаимодействия ни торговли и не было никогда... Ну только вот в хоккее немного, и ВСЁ.США разруливать проблемы ЕС и РФ вообще нафига не упало,даже если они трижды станут нам друзьями.