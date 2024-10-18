Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. АСК сыграет с «Новой», петербургский «Зенит» встретится с «Кузбассом», другие матчи
С 18 по 22 октября пройдет 8-й тур мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
8-й тур
18 октября
АСК – Нова – 19.00
19 октября
Нефтяник – Белогорье – 16.00
Факел – Урал – 16.00
Динамо-ЛО – Локомотив – 17.00
20 октября
Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 17.00
Динамо Москва – Зенит-Казань – 18.00
22 октября
Енисей – Газпром-Югра – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 6 побед – 0 поражений (17 очков), Динамо Москва – 6-1 (17), Белогорье – 5-1 (15), Локомотив – 5-1 (15), Урал – 4-2 (13), Зенит Санкт-Петербург – 4-3 (13), Динамо-ЛО – 4-3 (11), Факел – 3-4 (9), Кузбасс – 3-3 (9), Енисей – 3-3 (8), Газпром-Югра – 3-4 (7), Нова – 1-5 (5), Нефтяник – 1-6 (4), МГТУ – 1-6 (3), АСК – 0-7 (1).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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