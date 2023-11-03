Месяц позора регулятора мировых гонок: идиотское расследование босса «Мерседеса» схлопнулось за день, спонсор сбежал

Президент ФИА – 🥸

Декабрь 2023-го войдет в историю «Формулы-1» как один из самых идиотский и хаотичный месяц: казалось бы, наконец отдых, затишье и награждение, но…

Руководство мировых гонок – Международная автомобильная федерация ФИА – зачем-то решила врубить генератор скандалов и вновь настроила против себя и команды, и серию, и фанатов, и даже спонсоров.

Сперва 5 декабря ФИА объявила об открытии расследования против семьи Вольффов – шефа «Мерседеса» Тото и управляющего директора женской серии «Академии «Ф-1» Сьюзи. Основание – потенциальный конфликт интересов: «Формула-4» для девушек принадлежит и управляется напрямую менеджерской компанией «Ф-1» ФОМ, и Сьюзи якобы разглашала секретную информацию мужу. Поводом послужила публикация в издании BusinessF1 о недовольстве нескольких анонимных шефов других команд-«не друзей Тото» на его высказывания на последних собраниях боссов – публикация уверяла, будто руководитель «Мерседеса» оперировал данными, которые не мог узнать сам и которые могли прийти только из ФОМ.

«Мерседес» и Тото все отвергли, Сьюзи выразила еще и четкую уверенность в женоненавистнической сути подозрений.

На следующий день все, абсолютно все команды одна за другой опубликовали заявления о непричастности к процессу и отдельно поддержали «Академию «Ф-1». Включая саму «Формулу-1».

И еще через день… Расследование закрылось. ФИА якобы изучило документы серии о противоборстве потенциальным конфликтам интересов и обнаружила их полностью достаточными и удовлетворительными. Ни с одной из сторон даже не связывались и никого не опрашивали! Чета Вольффов разозлена и вместе с «Мерседесом» начала «юридические диалоги» с ФИА – задекларировано четкое намерение найти и наказать виновника и получить компенсацию ущерба репутации.

Казалось бы, все вопросы быстро разрешатся: ведь параллельно проходила многодневная сессия Международного совета по автоспорту в Баку и куча других заседаний ФИА с активным участием руководства и президента мировых гонок Мохаммеда бен Сулайема, а на 8 декабря вообще запланировано награждение всех-всех чемпионов мира ФИА Гала. Бен Сулайем же постоянно проводит масштабные и громкие медиасессии в рамках таких мероприятий с сильными заявлениями – он любит постоянно напоминать, кто в «Ф-1» настоящая власть. Если не верите, то в ролике «важнейших событий в истории автоспорта» перед ФИА Гала за 2021-й как раз зашло его избрание как президента:

Такие вещи вроде расследования против босса одной из самых богатых и влиятельных команд главной серии под юрисдикцией ФИА никак не могут происходить как минимум без ведома или одобрения президента. Особенно такого президента, который все важнейшие и политические решения замыкает именно на себе. Он точно должен был объяснить ситуацию.

Однако… За пару часов до начала торжеств представитель ФИА заявил, что «несколько дней назад президент получил сотрясение мозга в результате падения и провел их в больнице, его роль в награждении сократят, а медиасессия отменяется». Однако за день до этого Международный совет по автоспорту принимал все изменения в регламенте, а сам Мохаммед постил в твиттере, как продуктивно продвигается работа.

Явился он и на ФИА Гала – в обычное время, и занимался любимым делом: кулуарно общался со всеми подряд, вручил кубки вообще всем медийным чемпионам мира…

Не говоря уже о вручении учрежденной им самим в этом году личной президентской награды «за инновации»:

И даже после всей церемонии потребовал главных действующих лиц вместе с главой автоклуба принимающего церемонию Азербайджана собраться для общего снимка.

Сразу после скандала с Вольффами и рассказами про сотрясение мозга это выглядело настоящим пиар-кошмаром. Но стало еще хуже – когда основатель часового бренда премиум-класса Omologato Шами Калру рассказал в твиттере, что ФИА забанила его в соцсетях за предложение заняться улучшением условий для людей с ограниченными возможностями на автодромах вместо расследований в адрес Вольффов.

Вот только Omologato – один из спонсоров ФИА и всей вертикали гонок ее юрисдикции вплоть до юниорок, и основатель уже объявил о разрыве всех соглашений и прекращении переговоров – «Не могу позволить моему бренду ассоциироваться с таким объемом негатива в публике».

Что это было?! Подозрения в адрес «Мерседеса» оправданы?

Фактически расследование начали после нескольких запросов крупных медиа в ФИА для их комментариев слухов из издания BusinessF1. Что же это за издание?

Вы можете помнить его по… Никите Мазепину. В самом начале карьеры в «Ф-1» русский пилот угодил в неприятнейший скандал с непристойным видео с инстаграме (в сториз появилась запись, как он хватает девушку за грудь). Его сразу же потребовали наказать и изгнать из Гран-при, и тогда в BusinessF1 вышла огромная 10-страничная хвалебная статья о Никите – его приравнивали к Джеймсу Ханту и описывали, как подобные «плохие парни» нужны «Ф-1». Ее переводы выходили в «Комсомольской правде» и «Спорт-Экспрессе», а также рекламировались через Двач.

И в нем все инсайды и тексты – подобного плана.

Издание основанно в 2002-м бывшим компаньоном Берни Экклстоуна по F1 Magazine Томом Рубайтоном. Он работал в крупных европейских бизнес-газетах EuroBusiness и Sunday Business в середине 90-х, но в итоге запустил собственное медиа. Тираж новинки и раньше не превышал 7 тысяч экземпляров – казалось бы, не так уж и плохо, если журнал распространялся в основном среди президентов и вице-президентов крупных компаний, топ-менеджеров и держателей акций. Однако изучение сайта журнала вызовет, мягко говоря, недоумение: статистика по читателям, выпуску и дистрибуции не обновлялась с 2006 года! Да и еще тогда доля подписчиков в тираже насчитывала только 22 процента (кстати, годовая подписка стоит 195 долларов), а 46 процентов всех отпечатанных экземпляров распределялись «контролируемым образом» – то есть бесплатно. Предположительно, тем людям и компаниям, которых редакция хотела зацепить или привлечь.

Можно ли назвать такой метод распространения эффективным? Вряд ли – только представьте, сколько спама ежедневно получает CEO какого-нибудь Shell. На сайте же выкладывают только 14 первых страниц – там в основном подробные пересказы новостей из паддока, а в декабрьском издании бен Сулайема вместе с бывшим супремо «Ф-1» Берни Экклстоуном, главой американский гоночной империи Роджером Пенске и владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом назвали «главными петролхэдами мира».

Однако общий уровень годовых продаж на 2008-й заявлялся в «$6 млн», и стоимость интеграций на страницах и обложках лежит в открытом доступе – от тысячи до $16 тысяч за разворот. Весьма дорогой для мира и не слишком обременительный по меркам паддока способ создания небольшого медиаскандала.

А знаете, почему все данные заканчиваются 2006-2008 годами? Просто в этот период Рубайтон не вылезал из судов за свои публикации – из-за исков о клевете («больше, чем кому-либо в Британии»). Его признали виновным и назначали компенсации по десятку дел на суммы от 8500 фунтов до 300 тысяч фунтов, а в одном из дел в 2007-м отдельно проговаривалось: у Тома не может быть инсайдов, потому что ФОМ не пускает его в паддок – издания не проходят критериям на доверенность.

Вероятность слива чего-то внутреннего именно в это издание крайне мала, ведь ни одна команда «Формулы-1» не воспримет информацию оттуда всерьез, как и люди из самой серии. Более того, в паддоке его воспримут однозначно: раз это в BusinessF1, то точно неправда.

Однако ФИА моментально объявила об открытии расследования, словно кто-то в федерации заранее раздал все указания: запускаться с первыми же запросами на комментарии. Зарубежные СМИ не могут их не делать – это корпоративный стандарт.

Затем никто команды ожидаемо дружно открестились от обвинений – ведь еще бы, ну какими данными могли обмениваться Вольффы? До какой информации мог быть доступ у президента женской юниорки, чего мог не знать босс одной из самых сильных команд? Или какой не предназначенной Сьюзи информацией он мог поделиться?

Экстренное закрытие дела без разговора с действующими лицами вообще словно намекает: ФИА просто ждала, что кто-то из соперников «Мерседеса» непременно про него что-то принесет. Вольфф – один из самых грозных и жестких менеджеров, и его не слишком любят в «Ф-1» за манеру ведения дел: например, недавно он додавил штраф Сайнсу в Вегасу за поврежденную люком машину. А здесь такое приглашение!

Но план не удался. Команды решили в нем не участвовать, а без них ничего не вышло бы. Более того, злость «Ф-1» и ее участников такова, что один из инсайдеров уже признался ВВС в обсуждении возможности формирования собственной серии с городскими и американскими гонками.

Кажется, это новая битва в войне президента ФИА за власть

Мохаммед бен Сулайем выиграл выборы президента мировых авгонок в конце 2021-го с обещаниями максимальной публичности, открытости, новой финансовой политики и удешевления гонок вместе с увеличением количества членов автоклубов. Но вместо предвыборных обещаний он вооружился твиттером и пошел в атаку на «Ф-1»: высказывался против оценки серии в 20 миллиардов, требовал участия в переговорах, запрещал несогласованные высказывания гонщикам, воевал с нательными крестами и украшениями… И это только за первый год – команды сразу взвыли, забрасывали гневными письмами с юридическими требованиями и подбирали возможную замену.

В этом году же бен Сулайем занялся принуждением «Ф-1» к принятию 11-й команды – альянса «Андретти-Кадиллака», а еще грозился срезать календарь по своему вкусу, расширял максимальные штрафы до миллиона евро, вновь и вновь заявлял свои права на серию и чемпионат… Все – ради денег: дополнительных взносов в Федерацию на судейство и прочие планы.

Казалось бы, бизнес «Формулы-1» на взлете, и она сможет выделить немного финансирования для улучшения гонок – достаточно начать переговоры и определиться, кто и что делает. Но бен Сулайем, похоже, так не умеет и не хочет. У него – диктаторский подход: он использует политическую силу, чтобы выбить желаемое, а дальше обо всем позаботится он и его организация. И для подтверждения притязаний как раз и включается публичность с активным управлением общественным мнением: для того и громкие заявления, и публичный процесс «Андретти-Кадиллака» (вызвавший у американцев негодование в стиле «как это нас не пускают?!).

Возможно, дело в культурных различиях, ведь Мохаммед – представитель очень богатой семьи из Дубая: его брат Султан Ахмед – глава крупного государственного регионального почтового и логиcтического оператора DP World (№3 в мире) с оборотом в $8,5 млрд в год и стоимостью $27 млрд. Сам Мохаммед тоже настолько не беден, что в 1996-м хвастался коллекцией суперкаров в шоу Джереми Кларксона! С тех пор она еще выросла – до оценки в $75 млн.

В спорте Мохаммед – звезда арабских ралли: за 20 лет гоночной карьеры он 14 раз выиграл чемпионат Ближнего Востока. А еще он – президент автогоночной федерации ОАЭ, а с 2008 года – вице-президент ФИА по спорту во Всемирном совете автомобильной организации.

Сам бен Сулайем открыто заявлял, что его происхождение и бэкграунд сильно влияют на восприятие его фигуры:

«[Меня атакуют] потому что я делаю правильные вещи. Только представьте, когда я вел свою кампанию, в Европе мне сказали: «Даже не думай, что мы примем араба-мусульманина с именем Мохаммед как президента ФИА».

Я посмеялся, потому что знал, как ответить – победой. Но моя христианская команда очень расстроилась. Я сказал: «Не обращайте внимания, пожалуйста, это было ожидаемо».

Но в роли босса мировых гонок бен Сулайем действительно выглядит полным антиподом предшественнику – дипломатичному и осторожному Жану Тодту. За 8 лет команды «Формулы-1» привыкли решать сложные вопросы через диалог с правлением и поиск компромиссов и самых удачных решений в переговорах. И уж точно предшественник бен Сулайема не стремился к такой всеобъемлющей медийности.

Мохаммед же показал себя президентом, который вообще не ведет переговоры – а заявляет позицию через твиттер или прессу и затем ее отстаивает всеми доступными административными методами. Идеальный пример – попытка принудить «Ф-1» к приему «Андретти-Кадиллак»: именно бен Сулайем первым отреагировал и поприветствовал американский альянс в соцсетях после первого объявления о планах «Дженерал Моторз», он продавил открытие тендера на принятие новой команды и он теперь кивает на саму серию и команды с намеком «теперь их черед».

И команды вместе с «Ф-1» как раз достаточно объединились в противостоянии расширению: высказываются разные условия (кто-то не хочет 11-й команды совсем, а кто-то выставляет ценник за билет в $700 млн), но общая идея именно такова.

«Мерседес» тоже среди противников. Вольфф до объявления «Кадиллака» о намерении делать свой мотор тоже не соглашался на расширение. Тото – одна из самых больших политических фигур, которую не слишком любят в паддоке, и который достаточно сильно раздражал бен Сулайема высказываниями в прессе в адрес ФИА насчет соблюдения правил и регламентов (данные инсайдера ВВС).

Потому его фигура – точно самая желаемая и удобной для атаки в глазах президента ФИА. Расчет, казалось, не мог подвести: паддок знаменит прозвищем «клуб пираний», где каждый готов при случае сожрать каждого – нужен только повод. И он создался – в надежде и подбить неприятную фигуру, и расколоть единство команд с «Ф-1», вместе оппонирующих бен Сулайему в планах с «Андретти». Казалось, хоть один желающий подстрелить Вольффа точно найдется – и соперники тогда больше не смогут выступать одним фронтом. Разделяй и властвуй – логичный следующий шаг в битве президента ФИА за власть во всех мировых гонках.

Победителей в таких битвах не бывает, зато всегда есть проигравшие. И пока проигрывает только Федерация – такого самодельного неспортивного пиар-кошмара она давно не переживала.

Фото: Gettyimages/Clive Rose / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; formula1.com