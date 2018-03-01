Прогноз и ставки на матч: Барыс – Авангард

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Барыс из Астаны и Авангард из Омска. Игра пройдет в Астане, на льду спортивного комплекса Барыс-Арена. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Барыс провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 74 очка и вышел на десятое место в Восточной конференции. В активе команды тринадцать побед на домашнем льду и одиннадцать на выезде.

Авангард провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 85 очков и вышел на девятое место в Восточной конференции. На счету команды четырнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

В предыдущем матче Барыс обыграл китайский клуб Куньлунь. Голкипер Дмитрий Мальгин, защищавший ворота казахской команды, сделал 34 сейва и принес клубу шатаут. В воротах китайской команды стоял швед Магнус Хелльберг. Голкипер отразил 27 бросков и пропустил шайбы от Доуса и Шевченко во втором периоде и от Савченко и Гуркова в третьем. К следующему сезону Куньлунь в очередной раз поменяет тренера, однако нынешняя регулярка для китайцев завершилась.

Аванагрд в предыдущем матче уступил по буллитам хоккейному клубу Сибирь. Голкипер Авы Олег Шилин отразил 26 бросков и пропустил гол от Санникова на 32-й минуте матча. Сибирский вратарь Александр Салак сделал 41 сейв и пропустил гол от Мартынова на 33-й минуте матча. Авангард активнее работал в атаке, однако в серии буллитов сибиряки оказались сильнее. Победный буллит – на счету Бергстрема.

В рамках КХЛ команды провели 41 матч. В активе Барыса одиннадцать побед в основное время, три в овертайме и одна по буллитам. У Авангарда двадцать побед в основное время, две в овертайме и четыре по буллитам.

В сезоне команды провели два матча. Первый матч прошел в Омске и закончился победой Барыса. Второй матч прошел в Астане и закончился победой Авангарда в серии буллитов. Обе команды настроены на победу, причем для Авангарда она более важна: омичей устроит лишь выигрыш в основное время.

Лучшими ставками на матч Барыс – Авангард, по нашему мнению, будут победа Авангарда с форой (0) 1.51 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.67.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.