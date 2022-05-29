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«Реал» выиграл Лигу чемпионов! С одним ударом в створ за финал

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Ну как же «Реал» хорош в решающих матчах!

Выиграли у «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов, в котором мало что складывалось в их пользу.

За первый тайм – ни одного удара в створ, всего по ударам к перерыву было 10:1. Но уже тогда мелькнуло: ближе к голу был именно «Мадрид». Эпизод поняли не все, но там все-таки правильно зафиксировали офсайд, хоть и миниатюрный.

В начале второго уже прилетел и легитимный гол «Реала»: на дальней штанге прострел замкнул Винисиус. Это был первый удар команды в створ.

Бразилец сразу же влетел в топ-5 самых молодых авторов голов в финалах – сейчас ему 21 год и 320 дней. Моложе были только Патрик Клюйверт, Карлос Альберто, Ларс Рикен и Марко Асенсио.

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

«Ливерпуль» наседал и до, и после. Во втором тайме пошло немного ровнее – но все-таки «Реал».

Голевой удар Винисиуса так и остался единственным попаданием «Мадрида» в створ. Всего ударов в итоге три. И этого хватило.

Браво!

• «Реал» выиграл Лигу чемпионов уже 14-й раз в истории – вау! Мадридцы теперь превосходят всех остальных минимум в два раза. У «Милана» семь титулов, у «Ливерпуля» вместе с «Баварией» осталось шесть, у «Барселоны» – пять.

• «Мадрид» шикарен в финалах: выиграли 14 из 17! Ни у кого и близко нет подобной эффективности при минимум трех решающих матчах, ближайшие – «Аякс» (4 из 6) с «Челси» (2 из 3).

• «Ливерпуль» в финале обыграли второй раз подряд: после киевского финала-2018 «Реал» больше не доходил до решающего матча, теперь в Париже тот же соперник и тот же исход. В финалах ЛЧ с «Ливерпулем» теперь 2:1 – англичане выигрывали в 1981-м.

• Причем «Реал» всего четвертый раз в один сезон выиграл и Кубок чемпионов, и чемпионат Испании. Два таких примера – прошлый век: 1957-й и 1958-й, еще два – современность: 2017-й и 2022-й.

• Главный коллекционер в «Реале» – Марсело, для него эта ЛЧ – 25-й трофей в карьере. Лигу чемпионов бразилец взял пятый раз, еще у него шесть побед в чемпионатах Испании, два Кубка Испании и пять суперкубков, а также три Суперкубка УЕФА плюс четыре клубных чемпионата мира.

• «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов четвертый раз – по количеству поражений они в очень хорошей компании. Рекордсмены – «Ювентус» (7). Дальше – «Бавария» и «Бенфика» (по 5). Еще 4 поражения у «Милана».

• Это пятая из шести победа испанского клуба над английским в финале: единственный случай – по-прежнему выигрыш «Ливерпуля» у «Реала» в 1981-м, а после – подряд берут только испанцы, причем пять раз на коротком отрезке за 16 лет. Сначала три раза «Барселона» (против «Арсенала» и дважды «МЮ»), затем дважды «Реал» – оба у «Ливерпуля».

«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 мая, 22.36, «Стад де Франс»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 59 Винисиус Жуниор.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 77), Тиаго Алькантара (Фирмино, 77), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 65).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 90), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 90).
Предупреждение:
Фабиньо (62).

Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; REUTERS/Gonzalo Fuentes; Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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