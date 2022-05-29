«Реал» выиграл Лигу чемпионов! С одним ударом в створ за финал

Ну как же «Реал» хорош в решающих матчах!

Выиграли у «Ливерпуля» финал Лиги чемпионов, в котором мало что складывалось в их пользу.

За первый тайм – ни одного удара в створ, всего по ударам к перерыву было 10:1. Но уже тогда мелькнуло: ближе к голу был именно «Мадрид». Эпизод поняли не все, но там все-таки правильно зафиксировали офсайд, хоть и миниатюрный.

В начале второго уже прилетел и легитимный гол «Реала»: на дальней штанге прострел замкнул Винисиус. Это был первый удар команды в створ.

Бразилец сразу же влетел в топ-5 самых молодых авторов голов в финалах – сейчас ему 21 год и 320 дней. Моложе были только Патрик Клюйверт, Карлос Альберто, Ларс Рикен и Марко Асенсио.

«Ливерпуль» наседал и до, и после. Во втором тайме пошло немного ровнее – но все-таки «Реал».

Голевой удар Винисиуса так и остался единственным попаданием «Мадрида» в створ. Всего ударов в итоге три. И этого хватило.

Браво!

• «Реал» выиграл Лигу чемпионов уже 14-й раз в истории – вау! Мадридцы теперь превосходят всех остальных минимум в два раза. У «Милана» семь титулов, у «Ливерпуля» вместе с «Баварией» осталось шесть, у «Барселоны» – пять.

• «Мадрид» шикарен в финалах: выиграли 14 из 17! Ни у кого и близко нет подобной эффективности при минимум трех решающих матчах, ближайшие – «Аякс» (4 из 6) с «Челси» (2 из 3).

• «Ливерпуль» в финале обыграли второй раз подряд: после киевского финала-2018 «Реал» больше не доходил до решающего матча, теперь в Париже тот же соперник и тот же исход. В финалах ЛЧ с «Ливерпулем» теперь 2:1 – англичане выигрывали в 1981-м.

• Причем «Реал» всего четвертый раз в один сезон выиграл и Кубок чемпионов, и чемпионат Испании. Два таких примера – прошлый век: 1957-й и 1958-й, еще два – современность: 2017-й и 2022-й.

• Главный коллекционер в «Реале» – Марсело, для него эта ЛЧ – 25-й трофей в карьере. Лигу чемпионов бразилец взял пятый раз, еще у него шесть побед в чемпионатах Испании, два Кубка Испании и пять суперкубков, а также три Суперкубка УЕФА плюс четыре клубных чемпионата мира.

• «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов четвертый раз – по количеству поражений они в очень хорошей компании. Рекордсмены – «Ювентус» (7). Дальше – «Бавария» и «Бенфика» (по 5). Еще 4 поражения у «Милана».

• Это пятая из шести победа испанского клуба над английским в финале: единственный случай – по-прежнему выигрыш «Ливерпуля» у «Реала» в 1981-м, а после – подряд берут только испанцы, причем пять раз на коротком отрезке за 16 лет. Сначала три раза «Барселона» (против «Арсенала» и дважды «МЮ»), затем дважды «Реал» – оба у «Ливерпуля».

Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; REUTERS/Gonzalo Fuentes; Gettyimages.ru/Shaun Botterill