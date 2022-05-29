Винисиус дулся на Зидана, но взялся за ум и стал суперзвездой. Анчелотти научил его микропаузам перед ударом

И, конечно, Анчелотти с Бензема.

Перформансы Куртуа и Каземиро оттенили заслуги Винисиуса, автора единственного гола финала. Когда он подкараулил прострел Федерико Вальверде и воткнул мяч в ворота Алиссона, камера сразу выхватила Зинедина Зидана – он отлично помнит моменты, когда Жуниор мазал даже в легких ситуациях.

«Не знаю, почему мы не говорим о Винисиусе, обсуждая лучших. Я думаю, что он в пятерке лучших игроков мира. Он может выиграть матч в одиночку», – предсказал Карим Бензема перед финалом.

И Винисиус принес «Реалу» трофей. А ведь еще год назад многие считали его гадким утенком.

Вини собрался после ссоры с Зиданом: нанял личного тренера и озаботился питанием

Переломным моментом в карьере Винисиуса стал конфликт с Зиданом в марте 2020-го: тренер выкинул Жуниора из основы перед ответной игрой с «Сити» из-за ленивых тренировок. Бразилец разозлился и отказался идти на скамейку запасных, просидев весь первый тайм с Марсело в раздевалке. На второй тайм бунтаря вернули – но вместо блеклого в том матче Азара он так и не вышел.

Выходку восприняли остро: Вини завалили гневными комментариями, а Зидан не понимал, как объяснять его странное поведение. Но следующий день Жуниор извинился, и Зидан смягчился. И не просто смягчился, а предложил игроку специальные тренировки.

Так Вини сделал первый шаг к решению проблем. И начал пахать.

«С Винисиусом все просто, – говорил легендарный Уго Санчес. – Он сам не сможет решить все свои проблемы. Если бы я был тренером «Реала», то затаскал бы пацана на тренировках. В нем большой потенциал. Если Винисиус тренируется час, то надо заставлять его работать два. Пусть как можно чаще бьет по воротам и иногда пасует».

Винисиус и правда почти не выходил из зала, а на карантине даже нанял личного тренера Тьяго Лобо, который разработал для него программу. Методика Лобо основывалась на системе Роналду, которая предполагает быстрый набор мышечной массы и ее постоянный контроль, чтобы игрок вдруг не потерял в скорости и резкости.

Вини по три часа занимался в зале и соблюдал строгий рацион: сладкое почти исключено, акцент на рыбе и овощах.

Ну а дальше за Вини взялись психолог, Анчелотти и Бензема

Летом 2021-го Винисиус начал работать с психологом: вместе они ищут потайные причины промахов и учатся правильно реагировать на хейтеров. Бразилец говорил, что это работает: теперь он намного спокойнее воспринимает комментарии в соцсетях.

Ну а команда закрепила успех. Во-первых, постарался Анчелотти, который стал для бразильца практически вторым отцом.

«Мы с Карло часто отрабатываем основные моменты, он помогает мне стать лучше, – уверен Вини. – Тренер постоянно говорит правильные вещи, которые оседают в моей голове. Он советовал мне делать всего одно-два касания перед ударом, так как часто появлялись шансы для гола. Я бы не забил раньше – но Анчелотти делает меня лучше. Я очень благодарен за его старания».

Анчелотти красиво объяснял прогресс: «Его секрет в том, что он перестал спешить. Он делает небольшую паузу перед важной частью момента, это можно проследить по его движению. До этого Вини знал, как сделать что-то сложное, но терялся, когда нужно было сделать что-то простое. Теперь он уделяет больше времени простым вещам».

Не меньшую пользу бразильцу принесли советы Карима Бензема. Еще в октябре 2020-го Бензема просил Ферлана Менди не пасовать Винисиусу, но сейчас они очень близки: Жуниор даже называет Карима учителем, потому что он помогает ему разбирать ошибки.

«Я знал, что он способен на большее. Нужно было просто ему сказать. В двух-трех предложениях на поле, в двух-трех движениях я учу его, особенно тому, что нужно делать на последних 20 метрах перед воротами. Посмотрите на него прежнего, сейчас он более подвижен. Сейчас это настоящий Винисиус».

И, кажется, это еще не все.

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, Mutsu Kawamori/AFLO; East News/JAVIER SORIANO / AFP