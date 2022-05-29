Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил

Реплика Артема Денисова.

Тибо Куртуа напомнил всем нам, что величайшая магия вратарей – спасать на линии.

«Ливерпуль» нанес 9 ударов в створ, набил 2,58 xG, но не прошил бельгийца.

И как же стильно тащил Куртуа: справился со всеми тяжелыми тычками в противоход, фантастически среагировал на выстрел Мане, ускорился по линии ворот, чтобы заблокировать удар Салаха, в красивейшем прыжке дотянулся до мяча после выстрела египтянина из-за штрафной, даже по-хоккейному вытянул подставление Жоты в конце игры.

Это одно из лучших вратарских шоу на линии за долгие годы. Эффект еще сильнее, когда вспоминаем про статус игры – финал Лиги чемпионов!

Сэйвы Куртуа выглядят особенно ценными на контрасте с главным вратарским трендом, который запустил Мануэль Нойер . Немец доказал, что роль кипера может быть шире, чем просто спаситель на ленточке. Конечно, первым делом вспоминаем про его выходы к центру поля (в этом сезоне пару раз заходил и на чужую половину), но это не главное.

Важнее, что вратарь может быть полноценным участником атак команды. Может дирижировать диагоналями на фланги, разыгрывать накоротке с защитниками, выдавать точные пасы через две трети поля. Может быть даже плеймейкером! Слышали что-нибудь про Штефана Ортегу, вратаря «Арминии»? Он главный созидатель команды, и это не шутка.

Таких ведь много. В одной Бундеслиге целое скопище отлично пасующих вратарей: Градецки («Байер»), Гулачи («Лейпциг»), Флеккен («Фрайбург»), Зоммер («Гладбах»). За один из лучших клубов мира играет Эдерсон – не элитный вратарь на линии, но бескомпромиссно сильный на мяче.

Конечно, не везде тренд выражен так ярко (например, в Серии А не так), а в той же Германии вратарь, не умеющий нормально пасовать, выглядит неуместно. Даже в «Гамбурге» из второй Бундеслиги есть Даниэль Хойер, буквально играющий как третий центральный защитник. Удивительное зрелище.

Сама по себе тенденция замечательная. Во-первых, команда априори повышает атакующий потенциал, когда на поле 11, а не 10 хорошо пасующих футболистов. Во-вторых, не бывает ничего лучше вариативности. У одной команды кипер – классический олдскульный спаситель, у другой – гоняла с полезными забросами или уместными диагоналями. В-третьих, это ожидаемая реакция на развитие прессинг-структур – чтобы выйти из обороны, нужен еще один игрок, способный сделать это акцентировано, без нервных выносов.

Так что новый тип вратарей – органичное явление в развитии футбола.

И ведь Тибо адаптировался. Тут символичны именно игры «Реала» в плей-офф ЛЧ – схожие по стилистике Джиджо Доннарумма и Эдуар Менди ошибались при прессинге и на выходах. Эдерсон пропустил от «Реала» дважды с трех ударов в створ – нет очевидных ошибок, Родриго сделал дубль убойными моментами. Но не потащил.

А Куртуа выловил все мертвое, нереально сложное – и, конечно, то, что вратарь по умолчанию должен брать. Под давлением тоже выглядел уверенно. Сколько раз ему откатывали назад, когда атака захлебывалась? Сколько раз Карвахаль скидывал почти по лицевой? Куртуа не ошибся.

Вратари вроде Тибо никогда не исчезнут.

Футбол не может существовать без киперов с космической реакцией на линии. Без двухметровых гигантов, которые вроде бы и выглядят нескладно – но только до первого опасного удара. Тогда восхищение перекрывает все остальные впечатления.

Вот «Милан» с «Ливерпулем» забили шесть голов в финале ЛЧ-2004/05, а все помнят сэйв Дудека. Или чудеса Гильермо Очоа за Мексику против Бразилии на ЧМ-2014. Или матрицу Джо Харта против «Тоттенхэма» в первом туре АПЛ-2010/11. Вроде бы рядовой матч – а навсегда в памяти.

Куртуа удвоил впечатления – его гениальная игра пришлась на главный матч в жизни . Партнеры по «Реалу» выигрывают ЛЧ в пятый раз, а для Тибо это первая победа в ЛЧ за карьеру.

После таких матчей становятся легендами.

Фото: East News/AP Photo/Petr David Josek; REUTERS/Molly Darlington, Dylan Martinez; globallookpress.com/Axel Heimken/dpa