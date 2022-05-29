О духе времени
Блог

Счастье «Реала» только умножается! Куртуа в восторге, что заткнул хейтеров, Модрич и Марсело в экстазе даже от 5-й ЛЧ

Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карим Бензема Карим Бензема
Марсело Марсело
Флорентино Перес Флорентино Перес
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Лука Модрич Лука Модрич
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Бэйл и Азар тоже празднуют.

«Реал Мадрид» в Париже обыграл «Ливерпуль» 1:0 и выиграл Лигу чемпионов-2021/22. Для клуба это 14-я победа в турнире, для почти половины состава – 5-я личная. Но если кто-то думает, что футболисты «Реала» устали от побед, лучше эти мысли припрятать.

Здесь фотография поймала момент, когда мадридцы осознали, что Кубок чемпионов уже точно принадлежит им снова. 

Герой финала – Тибо Куртуа. 9 сэйвов, 0 пропущенных и яркий послематчевый комментарий. 

«Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале ЛЧ, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона», – пригвоздил хейтеров Тибо.

59 сэйвов Куртуа во всем розыгрыше Лиги чемпионов – это новый рекорд как минимум с сезона-2003/04, когда компания Opta начала считать статистику в турнире.

Карим Бензема в финале не забил (хотя француз наверняка не согласен – его гол в конце первого тайма отменили из-за офсайда), но забег бомбардиров выиграл. 15 голов Бензема против 13 Левандовского. «Золотой мяч» уже на горизонте?

Вторая победа Луки Модрича с Карло Анчелотти. Первая была 8 лет назад – в 2014-м.

А для Карло это уже 4-й Кубок чемпионов – и мы только про тренерскую карьеру! У Анчелотти-игрока в кармане еще два – с «Миланом» в прошлом веке.

Анчелотти первым из тренеров выиграл четыре ЛЧ и переписал историю. Как же хочется его обнять 💘

Хотите выиграть ЛЧ – позаботьтесь, чтобы в составе был хорватский футболист. C 2013-го среди победителей обязательно есть хорват. Считайте сами: Манджукич, Модрич, Ракитич, Ковачич, Ловрен, Перишич.

Коридор почета для соперника.

Кажется, мы забыли про Винни! Кто бы мог подумать, что этот парень так подтянет реализацию и решит исход финала Лиги чемпионов.

Лука уже может забрать такой родной кубок домой.

А для Гарета-то уже 5-я ЛЧ. Не такая заметная роль, как раньше, но все же!

Перес и сегодняшний спаситель.

Марсело уходит красиво.

Мы обсуждали, насколько хорош Куртуа? Кажется, да...

Поздравим и Эдена.

5 побед и у Дани Карвахаля. А ведь хватает звезд, которые многое бы отдали ради одной.

Ладно, давайте не отвлекаться – и смотреть на счастливчиков. 

Великие! Короли!

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Molly Darlington, Gonzalo Fuentes, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Catherine Ivill, Shaun Botterill, David Ramos

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные