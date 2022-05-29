Счастье «Реала» только умножается! Куртуа в восторге, что заткнул хейтеров, Модрич и Марсело в экстазе даже от 5-й ЛЧ

Бэйл и Азар тоже празднуют.

«Реал Мадрид» в Париже обыграл «Ливерпуль» 1:0 и выиграл Лигу чемпионов-2021/22. Для клуба это 14-я победа в турнире, для почти половины состава – 5-я личная. Но если кто-то думает, что футболисты «Реала» устали от побед, лучше эти мысли припрятать.

Здесь фотография поймала момент, когда мадридцы осознали, что Кубок чемпионов уже точно принадлежит им снова.

Герой финала – Тибо Куртуа. 9 сэйвов, 0 пропущенных и яркий послематчевый комментарий.

«Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале ЛЧ, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона», – пригвоздил хейтеров Тибо.

59 сэйвов Куртуа во всем розыгрыше Лиги чемпионов – это новый рекорд как минимум с сезона-2003/04, когда компания Opta начала считать статистику в турнире.

Карим Бензема в финале не забил (хотя француз наверняка не согласен – его гол в конце первого тайма отменили из-за офсайда), но забег бомбардиров выиграл. 15 голов Бензема против 13 Левандовского. «Золотой мяч» уже на горизонте?

Вторая победа Луки Модрича с Карло Анчелотти. Первая была 8 лет назад – в 2014-м.

А для Карло это уже 4-й Кубок чемпионов – и мы только про тренерскую карьеру! У Анчелотти-игрока в кармане еще два – с «Миланом» в прошлом веке.

Хотите выиграть ЛЧ – позаботьтесь, чтобы в составе был хорватский футболист. C 2013-го среди победителей обязательно есть хорват. Считайте сами: Манджукич, Модрич, Ракитич, Ковачич, Ловрен, Перишич.

Коридор почета для соперника.

Кажется, мы забыли про Винни! Кто бы мог подумать, что этот парень так подтянет реализацию и решит исход финала Лиги чемпионов.

Лука уже может забрать такой родной кубок домой.

А для Гарета-то уже 5-я ЛЧ. Не такая заметная роль, как раньше, но все же!

Перес и сегодняшний спаситель.

Марсело уходит красиво.

Мы обсуждали, насколько хорош Куртуа? Кажется, да...

Поздравим и Эдена.

5 побед и у Дани Карвахаля. А ведь хватает звезд, которые многое бы отдали ради одной.

Ладно, давайте не отвлекаться – и смотреть на счастливчиков.

Великие! Короли!

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Molly Darlington, Gonzalo Fuentes, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Catherine Ivill, Shaun Botterill, David Ramos