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«Ливерпуль» доминировал первые 30 минут, но «Реал» невозможно сломать. Каземиро – супергерой

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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли 14-й Кубок Чемпионов и 8-й финал ЛЧ подряд. Карло Анчелотти закрепился в статусе самого титулованного тренера турнира – 4 победы. От очередного триумфа «Реала» веет неизбежностью. 

Попробуем осмыслить ту часть безумной сказки «Мадрида» (да-да, в первую очередь это именно сказка, а не тактический триллер), которая поддается хоть какому-то анализу. 

1. В составе «Реала» угадывались 9 с половиной позиций из 11. Были небольшие вопросы по поводу готовности Давида Алабы – вместо него в центре защиты мог выйти Начо, но австриец оказался готов.

Настоящая дилемма была вокруг правого фланга. Претенденты – Родриго, Феде Вальверде и Макро Асенсио. Они разные по набору качеств. Фаворитом казался Вальверде, но в последнем туре Ла Лиги против «Бетиса» Анчелотти выставил максимально близкий к основному состав, в котором вышел Родриго. 

Итальянец также подогревал интригу на пресс-конференциях – говорил, что есть вариант состава, при котором сыграют оба. На деле обошлось без сюрпризов. Вальверде логичен как игрок старта (и особенно ценен, когда первична задача сдерживания), а Родриго был наиболее эффективен в роли джокера со скамейки. Именно в таких ролях они начали финал.

2. Интриги в составе «Ливерпуля» строились вокруг готовности игроков. В недели перед финалом повреждения получили Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тиаго и Мо Салах. Ван Дейк и Салах вернулись к последнему туру АПЛ. Фабиньо и Тиаго готовились к финалу, но ожидалось, что оба будут доступны. Так и получилось.

Единственная не связанная с готовностью игроков дилемма – выбор между Жоэлем Матипом и Ибраимой Конате в центре защиты. Матип провел грандиозный сезон и заслуживал места на главный матч сезона, если бы это было ключевым фактором. Но в тактическом плане, пожалуй, был чуть логичнее Конате – он быстрее, что могло сыграть определяющую роль против топ-соперника, который контратакует лучше всех в мире. 

3. Немного нытья о том, как иногда бывает тяжело писать послематчевые тексты и не задеть чьи-то чувства (простите за это отступление). Дело в том, что я как человек, которому писать разбор, больше всего боялся именно такого сценария. Убедительная победа «Мадрида» – супер. Убедительная победа «Ливерпуля» – тоже здорово. Поражение «Реала» вопреки ходу матча – внезапный и интересный ракурс.

Победа «Мадрида» при отрезках явного перевеса у соперника, шикарных сэйвах кипера, хладнокровной реализации у чужих ворот – худший сценарий для разбора. Подчеркиваю – не для меня, а для разбора (я искренне ценю эти команды, хотя они очень разные). Ты оказываешься между двух огромных фан-баз, которые прямо требуют – именно требуют – противоположных вещей. Одна – комплиментов и только их по факту победы. Другая – тоже комплиментов и только их по факту игрового преимущества (и желательно еще признания отскока соперника).

А что делать, если я вижу много вещей, за которые можно хвалить «Мадрид», но не могу проигнорировать убедительные отрезки «Ливерпуля», которые могли отправить матч совсем в другую сторону? Меньше всего хочу кого-то разгневать, но сохраню верность своему ключевому принципу, даже когда это так трудно: не подгонять выводы под результат (или общественный запрос). Ни в одну, ни в другую сторону. От вас жду взаимного уважения. 

24:4 по ударам, 15:3 по ударам из штрафной, по 2,19:0,92 xG, 42% действий на трети «Реала» – олицетворение совокупного перевеса «Ливерпуля». При этом нельзя не отметить несгибаемость «Реала» и его прогресс по ходу матча – примерно с 30-й минуты образовалось больше пауз, «Мадрид» перетерпел, разбил игру на эпизоды и постепенно выстроил удобный для себя рисунок. С одной стороны, парни Анчелотти делают это лучше всех в мире (и даже в этом матче совершили такой перелом дважды). С другой, счет к этому моменту мог быть другим. 

Я вижу в матче четыре ключевых этапа.

Первые 30 минут: прессинг «Ливерпуля» просто не давал дышать сопернику. «Реал» старался разыгрывать коротко, но не мог толком выйти на чужую половину. Команда Клоппа контролировала ситуацию и создавала неплохие (пускай не явные шансы) – 7:0 по ударам. С позиции «Мадрида» этот отрезок нужно было просто перетерпеть. Вероятность того, что «Ливерпуль» проведет так весь матч, была минимальной. 

Конец первого тайма/начало второго: игра выровнялась, паузы участились, интенсивность давления команды Клоппа упала, «Реал» больше контролировал мяч, моменты возникали в обе стороны. Предсказуемо равный отрезок завершился мячом «Мадрида».

Отрезок после гола: явное давление «Ливерпуля». Тут мы наблюдали уже не доминирование через прессинг, а прижавшийся из-за счета «Реал» против раскрывающегося «Ливерпуля». 8:0 по ударам и 69% владения с 60-й по 80-ю минуты.

Концовка: идеальный финиш «Реала» – замены, паузы и отрезки владения «Мадрида». Последний удар англичане нанесли 82-й минуте – дальше планомерное убийство ритма и времени в исполнении команды Анчелотти. 

4. Залогом сильного стартового отрезка «Ливерпуля» стал смелый и мощный прессинг. В нем сочетались и классические элементы, и адаптация под соперника. 

Классическим был базис – 4-3-3, тройка нападающих в узких высоких позициях, которая начинала идеально синхронизированное давление:

Адаптация заключалась в персональной работе Джордана Хендерсона по Тони Кроосу. Немец – главный в «Реале» по опусканиям для помощи под давлением. Хендерсон шел за ним до упора в таких эпизодах – иногда оказывался самым высоким игроком в давлении (а структура переходила в 4-2-4): 

В идеале задача Хендерсона сводилась к совмещению игры в рамках структуры с игрой против Крооса. Труднейший челлендж, но на стартовом отрезке у него получалось. Прессинг «Ливерпуля» работал.

5. Постепенно «Реал» прибавил. Сначала Куртуа стал упрощать игру при ударах от ворот – по крайней мере ушли потери на своей половине поля. 

Потом для контроля давления стал опускаться не только Кроос, но и Модрич (даже если это оставляло команду в меньшинстве в атакующих зонах):

Задачей этих манипуляций было не столько выйти в атаку и закрепиться на чужой половине, сколько удерживать мяч и выматывать соперника. Ход – шикарная демонстрация того, как здорово «Реал» читает матчи (даже матчи самой высокой трудности). Это сработало. «Ливерпуль» устал и все чаще мы наблюдали их в позиционной обороне. 

Одним из плодов этой работы стал эпизод с отмененным в конце первого тайма голом. «Ливерпуль» на своей половине поля с высокой (относительно положения мяча) линией защиты, а на Алабу никто не оказывает давления – дают ему подготовить пас за спину:

Да, мастерство Алабы и Бензема – это топ-уровень, но в первой части тайма таких эпизодов не было вообще. «Ливерпуль» не садился так глубоко и не давал «Реалу» столько времени на подготовку передач. 

6. У переломного отрезка была еще одна важная особенность. В матче возникли паузы – сбился ритм давления «Ливерпуля»

В первые минуты команды сфолили всего 5 раз. Более того, с 3-й по 30-й минуту был большой отрезок со всего 2 фолами. Также совсем не было угловых. Это означало, что матч почти не останавливался – за первой волной прессинга всегда следовала вторая без права на передышку. В таком рисунке лучше себя чувствовал «Ливерпуль».

Когда же возникли паузы, давление перестало быть волнообразным, а «Ливерпуль» начал уставать, игра пошла в выгодном для «Мадрида» ключе. Да, «Ливерпуль» отвечал и тоже получал некоторую выгоду от раскрытия в обе стороны (пространство для скоростных атак), но «Реал» в таком рисунке лучше – и лучше себя чувствует, и лучше наказывает.

7. Гол «Мадрида» по итогам такого отрезка хорошо вписался в общую картину. Он совместил в себе сразу обе тенденции. 

Во-первых, спокойствие под прессингом «Ливерпуля», который все еще был смелым, но стал более дырявым:

Во-вторых, эталонная игра на пространстве. В финальной стадии образовалась ситуация 3-в-3 на пространстве – «Мадрид» реализовал:

8. Индикатором контроля/потери контроля в рисунке «Ливерпуля» может служить игра против Винисиуса. Трудность и важность этой задачи я описывал в предматчевой колонке. Как и предполагалось, бразилец был ключевым адресатом для «Мадрида» в быстрых атаках, а его фланг всячески перегружали в позиционных. 

Пока «Ливерпуль» контролировал рисунок и был полон сил, Винисиуса встречали с подстраховкой на своей половине поля:

И слаженно передавали при переходных эпизодах – отдельно стоит отметить качественную работу Конате против бразильца: 

Когда же наметился перелом, стали возникать неприятные для «Ливерпуля» соотношения в этой зоне:

9. В атаке «Ливерпуль» отвечал через Салаха. 9 ударов – на 6 больше, чем у любого другого игрока – хорошо накладываются на предматчевые слова Мо о желании отомстить. Заряженность определенно была, но реализовать не получилось. 

В тактическом плане большая часть моментов Салаха была следствием более широкой концепции – треугольника на правом фланге. Союзниками египтянина выступали Трент и Хендерсон. Ротации внутри треугольника могут быть любыми. Например, в этом матче частым был сценарий, где Хендерсон делает рывок во фланг (становится правым полузащитником по эпизоду), Трент – в опорной, а Салах в роли завершителя.

Общий элемент таких эпизодов – динамичность внутри треугольника создавала свободу кому-то из тройки «Ливерпуля». Далее следовал обостряющий пас. Это основной прием «Ливерпуля» по сезону. В финале Клоппа таким образом создала достаточно моментов, но Тибо Куртуа было все равно. 

10. На финишной прямой было два очень разных отрезка. Сначала мы наблюдали раскрывшийся «Ливерпуль» и прижимающийся «Реал». Важная особенность отрезка с 60-й по 80-ю в том, что «Мадрид», имея пространство для контратак, не мог довести их хотя бы до удара. Бил и давил только «Ливерпуль» – результатом стало несколько хороших шансов. 

«Реал» слишком прижимался и не отвечал атаками. С одной стороны, отрезок был весьма продолжительным, и Куртуа успел несколько раз выручить. С другой, для исхода встречи крайне важным было, что «Реал» отреагировал и в последние 10 минут вообще не оставил сопернику шансов.

11. Снова ключевым приемом «Мадрида» стали паузы (в том числе через замены) и отрезки владения (на этот раз с целью убийства времени). Последний удар англичане нанесли на 83-й минуте. После этого «Реал» владел мячом 48% – против «Ливерпуля» в финале ЛЧ, ведя в счете. 

Интересно, что самым пасующим на этом отрезке у «Мадрида» был Карим Бензема. Нападающий прочувствовал, что на этой стадии встречи он нужнее как скрытый полузащитник и элемент контроля. Без проблем исполнил эту роль. 

12. Куртуа – 9 сэйвов. Мне кажется, влияние бельгийца на исход очевидно, а всевозможные комплименты он уже собрал. Предлагаю пойти дальше и справедливо наградить его титулом лучшего вратаря этого плей-офф, хотя даже так получается мелковато – можно титулом самого стабильного вратаря последних лет. 

В отдельные сезоны (не в этот, конечно) были те, кто его затмевает, но на дистанции 3-4 сезонов – вряд ли найдется вратарь лучше. Также Тибо очень сбалансированный вратарь. Современные приемы (как минимум) на предэлитном уровне (чего в стиле «Мадрида» точно хватает), а отражение ударов – прямо топ-топ-топ-уровень. 

13. Из полевых лучшим был Каземиро. При празднованиях я даже на секунду забыл, что 14-й номер – это номер титула, а не трибьют благодарных партнеров Каземиро:

Каземиро проделал традиционную работу (как же его недооценивают!) на феноменальном уровне – склеивал центр поля огромным объемом работы и страховал зоны за агрессивными центральными защитниками. Косвенным отражением этого объема служит статистика: 4+3 по отборам+перехватам (лучший) и 5 выигранных верховых (100%). 

Важно, что он все это делал, играя рядом с Милитао и Алабой, которые рискованно выдвигались и рушили линию. Каземиро успевал и разрушать в опорной, и склеивать защиту.

14. На самом деле все защитники «Реала» сыграли качественно – были под серьезной нагрузкой, выдали массу рискованных, но успешных эпизодов. Но еще один персональный комплимент летит к Дани Карвахалю. Он заслужил (и получил) отдельный текст.

В дуэли против Луиса Диаса был настолько лучше, что колумбийца заменили первым. А при владении «Реала» Дани давал интеллект (понимание, как открываться) и спокойствие. 

15. Тиаго закончил на проигравшей стороне, но был очень крут. Отдельно можно выделить три аспекта – контроль центра поля (больше 74 паса с точностью 95%), продвижение (шикарно разбивал линии передачами через центр) и работа в контрпрессинге (выигрывал подборы, отлично вел борьбу). Комплименты ему, вероятно, затеряются из-за результата матча, но очень впечатлил, учитывая, что играл не полностью здоровым. 

16. Еще раз: предлагаю не плодить негатив, пытаясь унизить одну команду/возвысить другую. Инструменты для таких манипуляций в обе стороны финал дал, но в нем был и позитив с обеих сторон. На мой взгляд, он первичен.

Уважение «Мадриду» за несгибаемость в трудный отрезок, умение терпеть и переломить под удобный рисунок любую встречу. В этих вещах они лучшие. В финале с помощью этих инструментов убили даже не одну, а две волны активности соперника. Это важно: удачные отрезки «Ливерпуля» не закончились сами, а были именно убиты соперником.

Уважение «Ливерпулю» за стартовый отрезок, который продемонстрировал миру их сильные стороны – волшебный прессинг и классный атакующий треугольник справа. И за то, что не поплыли после гола и выдали еще один мощный штурм (и да: считаю, не поплыли – моменты были).

Отличный финал двух разных великих команд.

Победный гол «Реала» – эпизод эволюции Дани Карвахаля. Травмы ограничили его скорость, но на смену пришел интеллект

Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей

Ливерпуль Англия – Реал Мадрид Испания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
28 мая, 22.36, «Стад де Франс»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 59 Винисиус Жуниор.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 77), Тиаго Алькантара (Фирмино, 77), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 65).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 90), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 90).
Предупреждение:
Фабиньо (62).

Фото: Gettyimages.ru/ David Ramos, Julian Finney, Catherine Ivill; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Gonzalo Fuentes, Lee Smith

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