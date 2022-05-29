«Ливерпуль» доминировал первые 30 минут, но «Реал» невозможно сломать. Каземиро – супергерой

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли 14-й Кубок Чемпионов и 8-й финал ЛЧ подряд. Карло Анчелотти закрепился в статусе самого титулованного тренера турнира – 4 победы. От очередного триумфа «Реала» веет неизбежностью.

Попробуем осмыслить ту часть безумной сказки «Мадрида» (да-да, в первую очередь это именно сказка, а не тактический триллер), которая поддается хоть какому-то анализу.

1. В составе «Реала» угадывались 9 с половиной позиций из 11. Были небольшие вопросы по поводу готовности Давида Алабы – вместо него в центре защиты мог выйти Начо, но австриец оказался готов.

Настоящая дилемма была вокруг правого фланга. Претенденты – Родриго, Феде Вальверде и Макро Асенсио. Они разные по набору качеств. Фаворитом казался Вальверде, но в последнем туре Ла Лиги против «Бетиса» Анчелотти выставил максимально близкий к основному состав, в котором вышел Родриго.

Итальянец также подогревал интригу на пресс-конференциях – говорил, что есть вариант состава, при котором сыграют оба. На деле обошлось без сюрпризов. Вальверде логичен как игрок старта (и особенно ценен, когда первична задача сдерживания), а Родриго был наиболее эффективен в роли джокера со скамейки. Именно в таких ролях они начали финал.

2. Интриги в составе «Ливерпуля» строились вокруг готовности игроков. В недели перед финалом повреждения получили Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тиаго и Мо Салах. Ван Дейк и Салах вернулись к последнему туру АПЛ. Фабиньо и Тиаго готовились к финалу, но ожидалось, что оба будут доступны. Так и получилось.

Единственная не связанная с готовностью игроков дилемма – выбор между Жоэлем Матипом и Ибраимой Конате в центре защиты . Матип провел грандиозный сезон и заслуживал места на главный матч сезона, если бы это было ключевым фактором. Но в тактическом плане, пожалуй, был чуть логичнее Конате – он быстрее, что могло сыграть определяющую роль против топ-соперника, который контратакует лучше всех в мире.

3. Немного нытья о том, как иногда бывает тяжело писать послематчевые тексты и не задеть чьи-то чувства (простите за это отступление). Дело в том, что я как человек, которому писать разбор, больше всего боялся именно такого сценария. Убедительная победа «Мадрида» – супер. Убедительная победа «Ливерпуля» – тоже здорово. Поражение «Реала» вопреки ходу матча – внезапный и интересный ракурс.

Победа «Мадрида» при отрезках явного перевеса у соперника, шикарных сэйвах кипера, хладнокровной реализации у чужих ворот – худший сценарий для разбора. Подчеркиваю – не для меня, а для разбора (я искренне ценю эти команды, хотя они очень разные). Ты оказываешься между двух огромных фан-баз, которые прямо требуют – именно требуют – противоположных вещей. Одна – комплиментов и только их по факту победы. Другая – тоже комплиментов и только их по факту игрового преимущества (и желательно еще признания отскока соперника).

А что делать, если я вижу много вещей, за которые можно хвалить «Мадрид», но не могу проигнорировать убедительные отрезки «Ливерпуля», которые могли отправить матч совсем в другую сторону? Меньше всего хочу кого-то разгневать, но сохраню верность своему ключевому принципу, даже когда это так трудно: не подгонять выводы под результат (или общественный запрос). Ни в одну, ни в другую сторону. От вас жду взаимного уважения.

24:4 по ударам, 15:3 по ударам из штрафной, по 2,19:0,92 xG, 42% действий на трети «Реала» – олицетворение совокупного перевеса «Ливерпуля». При этом нельзя не отметить несгибаемость «Реала» и его прогресс по ходу матча – примерно с 30-й минуты образовалось больше пауз, «Мадрид» перетерпел, разбил игру на эпизоды и постепенно выстроил удобный для себя рисунок. С одной стороны, парни Анчелотти делают это лучше всех в мире (и даже в этом матче совершили такой перелом дважды). С другой, счет к этому моменту мог быть другим.

Я вижу в матче четыре ключевых этапа.

Первые 30 минут: прессинг «Ливерпуля» просто не давал дышать сопернику. «Реал» старался разыгрывать коротко, но не мог толком выйти на чужую половину. Команда Клоппа контролировала ситуацию и создавала неплохие (пускай не явные шансы) – 7:0 по ударам. С позиции «Мадрида» этот отрезок нужно было просто перетерпеть. Вероятность того, что «Ливерпуль» проведет так весь матч, была минимальной.

Конец первого тайма/начало второго: игра выровнялась, паузы участились, интенсивность давления команды Клоппа упала, «Реал» больше контролировал мяч, моменты возникали в обе стороны. Предсказуемо равный отрезок завершился мячом «Мадрида».

Отрезок после гола: явное давление «Ливерпуля». Тут мы наблюдали уже не доминирование через прессинг, а прижавшийся из-за счета «Реал» против раскрывающегося «Ливерпуля». 8:0 по ударам и 69% владения с 60-й по 80-ю минуты.

Концовка: идеальный финиш «Реала» – замены, паузы и отрезки владения «Мадрида». Последний удар англичане нанесли 82-й минуте – дальше планомерное убийство ритма и времени в исполнении команды Анчелотти.

4. Залогом сильного стартового отрезка «Ливерпуля» стал смелый и мощный прессинг. В нем сочетались и классические элементы, и адаптация под соперника.

Классическим был базис – 4-3-3, тройка нападающих в узких высоких позициях, которая начинала идеально синхронизированное давление:

Адаптация заключалась в персональной работе Джордана Хендерсона по Тони Кроосу . Немец – главный в «Реале» по опусканиям для помощи под давлением. Хендерсон шел за ним до упора в таких эпизодах – иногда оказывался самым высоким игроком в давлении (а структура переходила в 4-2-4):

В идеале задача Хендерсона сводилась к совмещению игры в рамках структуры с игрой против Крооса. Труднейший челлендж, но на стартовом отрезке у него получалось. Прессинг «Ливерпуля» работал.

5. Постепенно «Реал» прибавил. Сначала Куртуа стал упрощать игру при ударах от ворот – по крайней мере ушли потери на своей половине поля.

Потом для контроля давления стал опускаться не только Кроос, но и Модрич (даже если это оставляло команду в меньшинстве в атакующих зонах):

Задачей этих манипуляций было не столько выйти в атаку и закрепиться на чужой половине, сколько удерживать мяч и выматывать соперника. Ход – шикарная демонстрация того, как здорово «Реал» читает матчи (даже матчи самой высокой трудности) . Это сработало. «Ливерпуль» устал и все чаще мы наблюдали их в позиционной обороне.

Одним из плодов этой работы стал эпизод с отмененным в конце первого тайма голом. «Ливерпуль» на своей половине поля с высокой (относительно положения мяча) линией защиты, а на Алабу никто не оказывает давления – дают ему подготовить пас за спину:

Да, мастерство Алабы и Бензема – это топ-уровень, но в первой части тайма таких эпизодов не было вообще. «Ливерпуль» не садился так глубоко и не давал «Реалу» столько времени на подготовку передач.

6. У переломного отрезка была еще одна важная особенность. В матче возникли паузы – сбился ритм давления «Ливерпуля» .

В первые минуты команды сфолили всего 5 раз. Более того, с 3-й по 30-й минуту был большой отрезок со всего 2 фолами. Также совсем не было угловых. Это означало, что матч почти не останавливался – за первой волной прессинга всегда следовала вторая без права на передышку. В таком рисунке лучше себя чувствовал «Ливерпуль».

Когда же возникли паузы, давление перестало быть волнообразным, а «Ливерпуль» начал уставать, игра пошла в выгодном для «Мадрида» ключе. Да, «Ливерпуль» отвечал и тоже получал некоторую выгоду от раскрытия в обе стороны (пространство для скоростных атак), но «Реал» в таком рисунке лучше – и лучше себя чувствует, и лучше наказывает.

7. Гол «Мадрида» по итогам такого отрезка хорошо вписался в общую картину. Он совместил в себе сразу обе тенденции.

Во-первых, спокойствие под прессингом «Ливерпуля», который все еще был смелым, но стал более дырявым:

Во-вторых, эталонная игра на пространстве. В финальной стадии образовалась ситуация 3-в-3 на пространстве – «Мадрид» реализовал:

8. Индикатором контроля/потери контроля в рисунке «Ливерпуля» может служить игра против Винисиуса . Трудность и важность этой задачи я описывал в предматчевой колонке. Как и предполагалось, бразилец был ключевым адресатом для «Мадрида» в быстрых атаках, а его фланг всячески перегружали в позиционных.

Пока «Ливерпуль» контролировал рисунок и был полон сил, Винисиуса встречали с подстраховкой на своей половине поля:

И слаженно передавали при переходных эпизодах – отдельно стоит отметить качественную работу Конате против бразильца:

Когда же наметился перелом, стали возникать неприятные для «Ливерпуля» соотношения в этой зоне:

9. В атаке «Ливерпуль» отвечал через Салаха . 9 ударов – на 6 больше, чем у любого другого игрока – хорошо накладываются на предматчевые слова Мо о желании отомстить. Заряженность определенно была, но реализовать не получилось.

В тактическом плане большая часть моментов Салаха была следствием более широкой концепции – треугольника на правом фланге. Союзниками египтянина выступали Трент и Хендерсон. Ротации внутри треугольника могут быть любыми. Например, в этом матче частым был сценарий, где Хендерсон делает рывок во фланг (становится правым полузащитником по эпизоду), Трент – в опорной, а Салах в роли завершителя.

Общий элемент таких эпизодов – динамичность внутри треугольника создавала свободу кому-то из тройки «Ливерпуля». Далее следовал обостряющий пас. Это основной прием «Ливерпуля» по сезону. В финале Клоппа таким образом создала достаточно моментов, но Тибо Куртуа было все равно.

10. На финишной прямой было два очень разных отрезка. Сначала мы наблюдали раскрывшийся «Ливерпуль» и прижимающийся «Реал». Важная особенность отрезка с 60-й по 80-ю в том, что «Мадрид», имея пространство для контратак, не мог довести их хотя бы до удара. Бил и давил только «Ливерпуль» – результатом стало несколько хороших шансов.

«Реал» слишком прижимался и не отвечал атаками. С одной стороны, отрезок был весьма продолжительным, и Куртуа успел несколько раз выручить. С другой, для исхода встречи крайне важным было, что «Реал» отреагировал и в последние 10 минут вообще не оставил сопернику шансов.

11. Снова ключевым приемом «Мадрида» стали паузы (в том числе через замены) и отрезки владения (на этот раз с целью убийства времени). Последний удар англичане нанесли на 83-й минуте. После этого «Реал» владел мячом 48% – против «Ливерпуля» в финале ЛЧ, ведя в счете.

Интересно, что самым пасующим на этом отрезке у «Мадрида» был Карим Бензема. Нападающий прочувствовал, что на этой стадии встречи он нужнее как скрытый полузащитник и элемент контроля. Без проблем исполнил эту роль.

12. Куртуа – 9 сэйвов . Мне кажется, влияние бельгийца на исход очевидно, а всевозможные комплименты он уже собрал. Предлагаю пойти дальше и справедливо наградить его титулом лучшего вратаря этого плей-офф, хотя даже так получается мелковато – можно титулом самого стабильного вратаря последних лет.

В отдельные сезоны (не в этот, конечно) были те, кто его затмевает, но на дистанции 3-4 сезонов – вряд ли найдется вратарь лучше. Также Тибо очень сбалансированный вратарь. Современные приемы (как минимум) на предэлитном уровне (чего в стиле «Мадрида» точно хватает), а отражение ударов – прямо топ-топ-топ-уровень.

13. Из полевых лучшим был Каземиро . При празднованиях я даже на секунду забыл, что 14-й номер – это номер титула, а не трибьют благодарных партнеров Каземиро:

Каземиро проделал традиционную работу (как же его недооценивают!) на феноменальном уровне – склеивал центр поля огромным объемом работы и страховал зоны за агрессивными центральными защитниками. Косвенным отражением этого объема служит статистика: 4+3 по отборам+перехватам (лучший) и 5 выигранных верховых (100%).

Важно, что он все это делал, играя рядом с Милитао и Алабой, которые рискованно выдвигались и рушили линию. Каземиро успевал и разрушать в опорной, и склеивать защиту.

14. На самом деле все защитники «Реала» сыграли качественно – были под серьезной нагрузкой, выдали массу рискованных, но успешных эпизодов. Но еще один персональный комплимент летит к Дани Карвахалю. Он заслужил (и получил) отдельный текст.

В дуэли против Луиса Диаса был настолько лучше, что колумбийца заменили первым. А при владении «Реала» Дани давал интеллект (понимание, как открываться) и спокойствие.

15. Тиаго закончил на проигравшей стороне, но был очень крут . Отдельно можно выделить три аспекта – контроль центра поля (больше 74 паса с точностью 95%), продвижение (шикарно разбивал линии передачами через центр) и работа в контрпрессинге (выигрывал подборы, отлично вел борьбу). Комплименты ему, вероятно, затеряются из-за результата матча, но очень впечатлил, учитывая, что играл не полностью здоровым.

16. Еще раз: предлагаю не плодить негатив, пытаясь унизить одну команду/возвысить другую. Инструменты для таких манипуляций в обе стороны финал дал, но в нем был и позитив с обеих сторон. На мой взгляд, он первичен.

Уважение «Мадриду» за несгибаемость в трудный отрезок, умение терпеть и переломить под удобный рисунок любую встречу. В этих вещах они лучшие. В финале с помощью этих инструментов убили даже не одну, а две волны активности соперника. Это важно: удачные отрезки «Ливерпуля» не закончились сами, а были именно убиты соперником.

Уважение «Ливерпулю» за стартовый отрезок, который продемонстрировал миру их сильные стороны – волшебный прессинг и классный атакующий треугольник справа. И за то, что не поплыли после гола и выдали еще один мощный штурм (и да: считаю, не поплыли – моменты были).

Отличный финал двух разных великих команд.

Фото: Gettyimages.ru/ David Ramos, Julian Finney, Catherine Ivill; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Gonzalo Fuentes, Lee Smith