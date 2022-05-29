О духе времени
Блог

«Мне нужно было выиграть финал ради карьеры». Слушаем Анчелотти, Куртуа, Бензема и других суперчемпионов из «Реала»

Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Тони Кроос Тони Кроос
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Флорентино Перес Флорентино Перес
Марсело Марсело
Карим Бензема Карим Бензема
Лука Модрич Лука Модрич
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

А Перес сказал, что Мбаппе уже в прошлом.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз, обыграв «Ливерпуль» в финале – 1:0.

Давайте слушать суперчемпионов! Им наверняка есть что рассказать миру.

Карло Анчелотти (в рекордный 4-й раз выиграл ЛЧ как тренер): «Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, в первом тайме мы не справлялись, но после всех предыдущих игр я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире. [«Реал»] – фантастический клуб и команда высочайшего качества, с сильнейшей психологией.

Мне определенно везет в Лиге чемпионов, не правда ли?»

Его помощник, сын Давиде Анчелотти: «Я опустошен. Потом придет осознание, что мы совершили нечто экстраординарное. Играть против такого «Ливерпуля» сложно – в этом году мы сделали нечто удивительное».

Лучший игрок матча Тибо Куртуа: «Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале ЛЧ, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона.

Я действительно счастлив и горжусь выступлением команды. Мы обыграли лучшие клубы мира. «Сити» и «Ливерпуль» были невероятными в этом сезоне, «Ливерпуль» провел отличную игру, но у нас был один шанс, и мы им воспользовались».

Куртуа – супергерой «Реала» и финала ЛЧ! Он рассорился с «Атлетико» и «Челси» – и пошел на все ради мечты

Автор голевого паса Федерико Вальверде: «Я никогда не бегал в туалет так часто, как сегодня».

Лука Модрич: «Это невероятно – пять раз выиграть Лигу чемпионов! Это просто значит, что у нас есть характер. И вообще все то необходимое, что нужно для по-настоящему больших побед». 

Карим Бензема: «Я горжусь этой командой. Мы выиграли Ла Лигу, теперь мы выиграли Лигу чемпионов. Мы снова лучшие. «Золотой мяч?» Я думаю, что в клубе не смогу добиться большего успеха, так что посмотрим, что из этого получится. Я горжусь тем, чего достиг».

Дани Карвахаль: «Ожидания в начале сезона были невысокими, но мы дошли до финала».

Марсело (25 титулов в «Реале»): «Я пять раз выиграл Лигу чемпионов, это редкость. Не думал, что смогу добиться чего-то подобного. Сейчас я иду праздновать, а [о моем будущем] вы скоро узнаете».

Счастье «Реала» только умножается! Куртуа в восторге, что заткнул хейтеров, Модрич и Марсело в экстазе даже от 5-й ЛЧ

Флорентино Перес: «Мбаппе уже в прошлом, он забыт. «Реал» продолжит работать над привлечением лучших игроков мира. Но это трудно, когда у тебя и так лучшие в мире игроки.

Анчелотти – как дирижер, он очень важен. Он управляет 25 разными личностями. Когда все идет хорошо, это потому, что каждый делает свою работу хорошо». 

У Тони Крооса получилось совсем короткое интервью. У него спросили, ожидал ли он, что придется бороться с таким давлением «Ливерпуля». Ответ? А вот и он: «У тебя было 90 минут, чтобы придумать нормальные вопросы – а ты задал 2 дерьмовых» (уходит).

«Реал» выиграл Лигу чемпионов! С одним ударом в створ за финал

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные