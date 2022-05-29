«Мне нужно было выиграть финал ради карьеры». Слушаем Анчелотти, Куртуа, Бензема и других суперчемпионов из «Реала»

А Перес сказал, что Мбаппе уже в прошлом.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз, обыграв «Ливерпуль» в финале – 1:0.

Давайте слушать суперчемпионов! Им наверняка есть что рассказать миру.

Карло Анчелотти (в рекордный 4-й раз выиграл ЛЧ как тренер): «Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, в первом тайме мы не справлялись, но после всех предыдущих игр я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире. [«Реал»] – фантастический клуб и команда высочайшего качества, с сильнейшей психологией.

Мне определенно везет в Лиге чемпионов, не правда ли?»

Его помощник, сын Давиде Анчелотти: «Я опустошен. Потом придет осознание, что мы совершили нечто экстраординарное. Играть против такого «Ливерпуля» сложно – в этом году мы сделали нечто удивительное».

Лучший игрок матча Тибо Куртуа: «Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале ЛЧ, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона.

Я действительно счастлив и горжусь выступлением команды. Мы обыграли лучшие клубы мира. «Сити» и «Ливерпуль» были невероятными в этом сезоне, «Ливерпуль» провел отличную игру, но у нас был один шанс, и мы им воспользовались».

Автор голевого паса Федерико Вальверде: «Я никогда не бегал в туалет так часто, как сегодня».

Лука Модрич: «Это невероятно – пять раз выиграть Лигу чемпионов! Это просто значит, что у нас есть характер. И вообще все то необходимое, что нужно для по-настоящему больших побед».

Карим Бензема: «Я горжусь этой командой. Мы выиграли Ла Лигу, теперь мы выиграли Лигу чемпионов. Мы снова лучшие. «Золотой мяч?» Я думаю, что в клубе не смогу добиться большего успеха, так что посмотрим, что из этого получится. Я горжусь тем, чего достиг».

Дани Карвахаль: «Ожидания в начале сезона были невысокими, но мы дошли до финала».

Марсело (25 титулов в «Реале»): «Я пять раз выиграл Лигу чемпионов, это редкость. Не думал, что смогу добиться чего-то подобного. Сейчас я иду праздновать, а [о моем будущем] вы скоро узнаете».

Флорентино Перес: «Мбаппе уже в прошлом, он забыт. «Реал» продолжит работать над привлечением лучших игроков мира. Но это трудно, когда у тебя и так лучшие в мире игроки.

Анчелотти – как дирижер, он очень важен. Он управляет 25 разными личностями. Когда все идет хорошо, это потому, что каждый делает свою работу хорошо».

У Тони Крооса получилось совсем короткое интервью. У него спросили, ожидал ли он, что придется бороться с таким давлением «Ливерпуля». Ответ? А вот и он: «У тебя было 90 минут, чтобы придумать нормальные вопросы – а ты задал 2 дерьмовых» (уходит).

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach