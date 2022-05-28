Винисиус против Трента – ключевая зона финала ЛЧ. Обе команды заточены на этот фланг

Ожидания Вадима Лукомского.

Финал Лиги чемпионов полон предматчевых интриг – от горячих и обсуждаемых (жажда мести Мо Салаха) до недооцененных (например, эвертонское прошлое Карло Анчелотти, а ведь это совсем недавно было). Кроме базовых сюжетных линий есть очевидная тактическая интрига.

Редко в предматчевом рисунке сильные места команд идеально накладываются друг на друга и рисуют одну явно ключевую дуэль. В финале именно так можно характеризовать противостояние Винисиуса Жуниора и Трента Александер-Арнолда. На практике дуэль будет не прямой, а более широкой – противостояние идей, замешанных на одной и той же зоне, но все равно крайне интригует.

«Мадрид» заточен на левый фланг, где в высокой позиции располагается Винисиус и куда любит уходить Карим Бензема – 42% атак против 33% через правый край. Это самый явный перекос в Ла Лиге. У «Ливерпуля» тоже есть перекос на сторону Трента – 38% против 34% через противоположный. Он менее очевидный, но одна из причин в том, насколько всеобъемлющую роль играет ТАА – значимая часть его действий концентрируется в центральной зоне.

Описанные особенности делают вероятным один из двух сценариев:

• ключевое преимущество получит тот, кто победит на этом фланге – левом для «Мадрида»/правом для «Ливерпуля»;

• команды (одна или сразу обе) адаптируются в этой зоне – и эффективность адаптаций определит рисунок матча;

В любом случае эта зона сыграет определяющую роль, поэтому интересно чуть подробнее разобраться в идеях команд.

За этот сезон Винисиус собрал больше баллов результативности, чем за всю предыдущую карьеру. Да, он молод, но на момент начала сезона имел за спиной пять кампаний на профессиональном уровне, поэтому факт дико впечатляет. Мудрый Анчелотти в самом начале сезона прочувствовал суперформу и потенциал бразильца – адаптировал под это команду.

«Хороший тренер всегда адаптируется под характеристики игроков. Если у меня в составе Модрич и Кроос, я не могу строить стиль вокруг высокого прессинга. Если у меня в атаке есть Винисиус, который разгоняется по флангу, будто он на мотоцикле, я делаю ставку на контратаки – в ином случае я был бы идиотом», – объяснял Карло.

Адаптация получилась крайне эффективной: «Реал» с отрывом лидирует в Ла Лиге по количеству атак на скорости, которые завершились ударом или действием внутри чужой штрафной. В Европе лишь «Байер» проводил такие атаки чаще, но это в более открытой Бундеслиге и с меньшим владением (60,1% против 53,7%). По эффективным трансформациям переходов в острые ситуации «Реалу» нет равных.

Главный адресат при атаках на скорости – именно Винисиус, который остается в умышленно высокой позиции, пользуется пространством и уникальными умениями партнеров быстро доставлять ему мяч.

Пример из чемпионского матча Ла Лиги против «Эспаньола». Обороняться на левом фланге Марсело помогает не Винисиус, а центральный полузащитник Дани Себальос. Вини – вне кадра – в высокой позиции:

Скриншоты сделаны в InStatScout

После отбора мяч быстро доставляют Винисиусу, который открывается на фланге без крайнего защитника и с огромной свободной зоной:

А вот пример, в котором «Реал» отнимает мяч на правом фланге. В момент отбора Винисиус располагается выше любого футболиста «Мадрида»:

Контратака идет именно через бразильца. Он получает огромную свободную зону, доходит до штрафной и оформляет голевую передачу:

Любой из описанных сценариев можно представить и в финале Лиги чемпионов (разумеется, с другим уровнем сопротивления, но именно в структурном плане – можно): испанские андердоги попадались в эту ловушку, когда рисковали, раскрывались и отправляли вперед сразу двух крайних защитников; «Ливерпуль» на этом уровне смелости действует постоянно (просто намного лучше реагирует на потери).

Но все это при условии, что сам Винисиус не будет действовать осторожно. Вынудить играть иначе его может сформировавшийся у «Ливерпуля» на правом фланге треугольник. Как правило, он состоит из Трента, Хендерсона и Салаха. Принципы взаимодействия внутри трио в интервью The Athletic объяснял Александер-Арнолд:

«Тренер говорит нам, что мы должны постоянно использовать три пространства на правом краю поля – неважно, кто в каком оказывается. У нас есть гибкость внутри треугольника – нужно, чтобы каждая позиция заполнялась. Например, я могу находиться в зоне между центральным и крайним защитником, когда восьмерка опустилась на правый фланг защиты, а Мо находится в широкой позиции.

Здесь важны гибкость, понимание движения друг друга и игра внутри заготовленных комбинаций. В другом эпизоде, когда мяч в левой части поля, Мо всегда открывается в штрафную, а мы с Хендерсоном разбираемся, кто страхует, а кто поддерживает».

В этом сезоне «Ливерпуль» довел взаимодействия внутри треугольника до совершенства. Играющие в нем Трент и Салах – два лучших ассистента не только клуба, но и АПЛ. Оба также лидирует по вовлеченности в предударные действия – 4,73 на 90 минут (ТАА) и 4,33 (Салах). Важность этого механизма в атаке бесспорна.

Расположение внутри треугольника может быть любым. Никто не прикован к позиции. Вариации, в которых крайний защитник Трент ближе к центру (и еще дальше от номинальной позиции в случае потери), не менее частые, чем те, где он располагается классически.

Внутри треугольника должны выдерживаться три роли: игрок под отвлекающий рывок (чаще всего Хендерсон), игрок под обостряющий рывок (Салах) и свободный игрок, которого выводят на пас. Чаще всего треугольник выводит на пас Трента, но иногда свободу через него получает и Салах. Понятно, что у футболистов есть базовые склонности, и некоторые детали зависят от реакций соперника, но при прочих равных каждый может исполнить любую из ролей.

«Команда, особенно наш правый фланг, очень хорошо взаимодействует. Особенно радует синхронность заполнения игроками полезных позиций. Спокойствие в этом процессе помогает нам соблюдать принципы позиционной игры, а тройка атаки становится более непредсказуемой», – рассказывал помощник Клоппа Пеп Линдерс.

На выходе – много угрозы для соперников. При этом у описанных приемов есть и обратная сторона, о которой мы редко вспоминаем из-за атакующей эффективности. Позиция Винисиуса – слишком высокая для вингера. Позиция Трента – высокая для крайнего защитника. Круг команд, которые могут за это наказывать, крайне ограничен, но на топ-уровне это более вероятно, чем в обычном матче. А тут еще у каждого из них топ-оппонент. То есть сыграть можно не только на описанных сильных сторонах, но и на потенциальных слабостях соперника (если, конечно, не будет особых адаптаций).

Прошлогодние матчи «Мадрида» с «Ливерпулем» показали, как эта зона может влиять на исход. Там все сложилось чудовищно однобоко: у Винисиуса гол+пас, а у Трента голевая ошибка в мяче Марко Асенсио.

С одной стороны, доминирование в ключевой зоне было следствием прекрасного плана Зинедина Зидана. С другой, представители обеих сторон признавали, что «Реал» мог так легко доставлять мяч в эту зону из-за барахлившего на фоне травм прессинга (контрпрессинга) «Ливерпуля».

«Невозможно обороняться против скорости «Мадрида», когда теряешь мяч в неправильный момент. Если теряешь мяч в правильные моменты и реагируешь на потерю, то это возможно. Мы же теряли мяч в слишком простых ситуациях и были не готовы реагировать. При игре 1-в-1 у них футболисты мирового уровня. Мы должны бережнее распоряжаться мячом», – говорил Клопп.

Кроос рассказал о схожих деталях – отдельно отметил потери «Ливерпуля» в центре защиты, где играли Натан Филлипс и Озан Кабак:

«Мы были предельно сконцентрированы на игровом плане, который удалось реализовать. Старались доставлять мяч вперед сразу после перехода владения. Знали, что из-за травм в линии защиты у них есть изменения. Мы посчитали, что с высокой вероятностью сможем превосходить их при быстрых передачах вперед».

В рамках этой идеи «Реал» целил именно в зону между Трентом и Филлипсом ближе к правому флангу.

Сейчас у «Ливерпуля» не предвидится внезапной прессинг-катастрофы, а страховать Трента будет Жоэль Матип (или Ибраима Конате). С другой стороны, тогда команду Клоппа разрывал прошлогодний Винисиус, который сильно слабее нынешнего. Входные данные изменились с обеих сторон, что делает фланговую дуэль (и влияние, которое она окажет на весь матч) особенно интригующей.

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso, Darren Staples, Darren Staples