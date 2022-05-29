24 текста о героях финала ЛЧ. Наслаждайтесь

В разное время мы опубликовали много текстов о мадридских героях вчерашнего финала. Кажется, сейчас отличный повод вспомнить эти истории. Каждый из игроков старта «Реала» внес существенный вклад в эту победу.

Тибо Куртуа

Герой финала Лиги чемпионов и игрок, который в свое время пошел на все ради мечты. Его ненавидят фанаты «Челси» и «Атлетико», потому что Тибо никогда не скрывал желания играть за «Реал».

Первые ростки остросюжетного романа «Реала» и Куртуа появились в марте 2014-го. «Атлетико» тогда преодолевал себя в каждом матче и сражался за долгожданное чемпионство, а Симеоне сплотил команду вокруг себя и превратил команду в одну большую семью. 22-летнему Тибо отвели в ней роль всеми любимого зятя.

Чоло открыто восхищался надежной игрой бельгийца и призывал руководство «Атлетико» как можно быстрее выкупить принадлежащего «Челси» героя за любые деньги. Только вот Куртуа строил совсем другие планы. Уже тогда он мечтал перебраться в «Реал». И это чувствовали все.

Вчера Куртуа напомнил, что сэйвы – величайшая магия вратарей.

Дани Карвахаль

«Перед матчами у меня есть свой ритуал: я беру футболку, иду в туалет, захожу во вторую кабинку, надеваю ее с левого рукава и затем молюсь. А если натягиваешь форму в раздевалке, главное не смотреть в зеркало».

Дани Карвахаль – просто очень хороший парень. В прошлом финале он получил травму и ушел с поля в слезах.

В этом – затмил даже Трента и съел Диаса.

Эдер Милитао

Центральный защитник «Реала» тоже очень сентиментальный игрок. Перед финалом ЛЧ он написал трогательнейшее письмо юному себе: «Играй с улыбкой, словно запускаешь воздушного змея».

Давид Алаба

Австриец непросто уходил из «Баварии». В юности Алаба ненавидел мюнхенский клуб, но потом все же принял предложение, познакомился с Рибери, который в свою очередь познакомил Давида с ночной жизнью (их загулы вошли в историю клуба). Но потом повзрослел и впечатлил даже Пепа Гвардиолу. Вот история восхождения Алабы.

Ферлан Менди

Человек с сильнейшим характером. В 14 лет услышал, что не сможет ходить из-за артрита. А в 24 перешел в «Реал».

Лука Модрич

Герой, с которым не нужно знакомиться дополнительно. Удивительно, но величие Модрича признали только в 2018-м, когда вручили ему «Золотой мяч». Вадим Лукомский тогда объяснял, чем так уникален этот маленький хорват.

Каземиро

Бразильцу в детстве негде было ночевать, но теперь он король. Помешан на развитии: использует углубленную аналитику, смотрит даже матчи чемпионата Китая, сидит на диете и мечтает пасовать как Бускетс. И это получается!

Тони Кроос

Уникальный футболист, который никогда не выпендривается. Играл на ЧМ-2018 в бутсах модели четырехлетней давности. Его бесят пижонские празднования. И в целом современный футбол. А вообще Тони уже тренер. Он создал футбольную онлайн-академию и бесплатно обучает своим приемам. Вы тоже можете попробовать!

Феде Вальверде

Его расцвет – времена Зидана, который сделал Вальверде главным в полузащите «Реала». Зидан ушел, Вальверде все еще герой, но уже теневой. Например, победа над «Челси» в плей-офф – во многом его заслуга.

Винисиус Жуниор

Вы его прекрасно знаете – бешеная скорость, дриблинг и иногда (или часто?) проблемы с реализацией. Но надо признать, что Винисиус – один из влиятельнейших игроков «Реала», даже когда не забивает. Его дуэль с Трентом считали определяющей в этом финале. Итог вы знаете.

Карим Бензема

Идет за «Золотым мячом» под руководством Карло Анчелотти. Итальянец всегда понимал его лучше остальных и сделал тотальным футболистом.

Если хотите больше историй, почитайте о Бензема до «Реала»: рос на улице Гагарина, обожал Роналдо и писал в тюрьму любимому рэперу.

Карло Анчелотти

В начале апреля увольнение Анчелотти обсуждали всерьез, Вадим Лукомский еще тогда объяснял, почему расставание с итальянцем – плохое решение. А к маю это объяснил и сам Анчелотти – поставил величайшие рекорды, взяв титул в каждой из лиг топ-5 и выйдя в пятый финал ЛЧ. Про Анчелотти мы написали массу текстов, вы знаете о нем все. Но читали ли профайл на его бровь?

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith, Dylan Martinez, Gonzalo Fuentes, Kai Pfaffenbach ; Gettyimages.ru/Shaun Botterill