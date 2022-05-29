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24 текста о героях финала ЛЧ. Наслаждайтесь

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Тони Кроос Тони Кроос
Давид Алаба Давид Алаба
Карим Бензема Карим Бензема
Каземиро Каземиро
Ферлан Менди Ферлан Менди
Лука Модрич Лука Модрич
Эдер Милитао Эдер Милитао
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

В разное время мы опубликовали много текстов о мадридских героях вчерашнего финала. Кажется, сейчас отличный повод вспомнить эти истории. Каждый из игроков старта «Реала» внес существенный вклад в эту победу.

Тибо Куртуа

Герой финала Лиги чемпионов и игрок, который в свое время пошел на все ради мечты. Его ненавидят фанаты «Челси» и «Атлетико», потому что Тибо никогда не скрывал желания играть за «Реал».

Первые ростки остросюжетного романа «Реала» и Куртуа появились в марте 2014-го. «Атлетико» тогда преодолевал себя в каждом матче и сражался за долгожданное чемпионство, а Симеоне сплотил команду вокруг себя и превратил команду в одну большую семью. 22-летнему Тибо отвели в ней роль всеми любимого зятя.

Чоло открыто восхищался надежной игрой бельгийца и призывал руководство «Атлетико» как можно быстрее выкупить принадлежащего «Челси» героя за любые деньги. Только вот Куртуа строил совсем другие планы. Уже тогда он мечтал перебраться в «Реал». И это чувствовали все.

Вчера Куртуа напомнил, что сэйвы – величайшая магия вратарей.

Дани Карвахаль

«Перед матчами у меня есть свой ритуал: я беру футболку, иду в туалет, захожу во вторую кабинку, надеваю ее с левого рукава и затем молюсь. А если натягиваешь форму в раздевалке, главное не смотреть в зеркало».

Дани Карвахаль – просто очень хороший парень. В прошлом финале он получил травму и ушел с поля в слезах.

В этом – затмил даже Трента и съел Диаса.

Эдер Милитао

Центральный защитник «Реала» тоже очень сентиментальный игрок. Перед финалом ЛЧ он написал трогательнейшее письмо юному себе: «Играй с улыбкой, словно запускаешь воздушного змея».

Давид Алаба

Австриец непросто уходил из «Баварии». В юности Алаба ненавидел мюнхенский клуб, но потом все же принял предложение, познакомился с Рибери, который в свою очередь познакомил Давида с ночной жизнью (их загулы вошли в историю клуба). Но потом повзрослел и впечатлил даже Пепа Гвардиолу. Вот история восхождения Алабы.

Ферлан Менди

Человек с сильнейшим характером. В 14 лет услышал, что не сможет ходить из-за артрита. А в 24 перешел в «Реал».

Лука Модрич

Герой, с которым не нужно знакомиться дополнительно. Удивительно, но величие Модрича признали только в 2018-м, когда вручили ему «Золотой мяч». Вадим Лукомский тогда объяснял, чем так уникален этот маленький хорват.

Каземиро

Бразильцу в детстве негде было ночевать, но теперь он король. Помешан на развитии: использует углубленную аналитику, смотрит даже матчи чемпионата Китая, сидит на диете и мечтает пасовать как Бускетс. И это получается!

Тони Кроос

Уникальный футболист, который никогда не выпендривается. Играл на ЧМ-2018 в бутсах модели четырехлетней давности. Его бесят пижонские празднования. И в целом современный футбол. А вообще Тони уже тренер. Он создал футбольную онлайн-академию и бесплатно обучает своим приемам. Вы тоже можете попробовать!

Феде Вальверде

Его расцвет – времена Зидана, который сделал Вальверде главным в полузащите «Реала». Зидан ушел, Вальверде все еще герой, но уже теневой. Например, победа над «Челси» в плей-офф – во многом его заслуга.

Винисиус Жуниор

Вы его прекрасно знаете – бешеная скорость, дриблинг и иногда (или часто?) проблемы с реализацией. Но надо признать, что Винисиус – один из влиятельнейших игроков «Реала», даже когда не забивает. Его дуэль с Трентом считали определяющей в этом финале. Итог вы знаете.

Карим Бензема

Идет за «Золотым мячом» под руководством Карло Анчелотти. Итальянец всегда понимал его лучше остальных и сделал тотальным футболистом.

Если хотите больше историй, почитайте о Бензема до «Реала»: рос на улице Гагарина, обожал Роналдо и писал в тюрьму любимому рэперу.

Карло Анчелотти

В начале апреля увольнение Анчелотти обсуждали всерьез, Вадим Лукомский еще тогда объяснял, почему расставание с итальянцем – плохое решение. А к маю это объяснил и сам Анчелотти – поставил величайшие рекорды, взяв титул в каждой из лиг топ-5 и выйдя в пятый финал ЛЧ. Про Анчелотти мы написали массу текстов, вы знаете о нем все. Но читали ли профайл на его бровь?

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith, Dylan Martinez, Gonzalo Fuentes, Kai Pfaffenbach ; Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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