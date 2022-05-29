Этот плей-офф «Реала» не объяснить цифрами. Уникальная победа вне статистики

Куртуа был гениален не только в финале.
«Реал» – победитель Лиги чемпионов-2021/22.
На пути к четырнадцатому титулу «Мадрид» обыграл «ПСЖ», а также всю лучшую английскую тройку – «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Трудно представить более тяжелую сетку плей-офф – и «Реал» провел его уникально.
Ни в одном из раундов команда Карло Анчелотти не была острее соперника.
В 1/8 финала «Реал» прошел «ПСЖ». Первый парижский матч превратился в катастрофу для испанцев. «Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов по ударам (3) и передачам в штрафную (9). Зато Тибо Куртуа сделал 8 сэйвов (личный рекорд в ЛЧ, который он еще побьет в этом розыгрыше) и отразил пенальти от Лео Месси.
Час ответной игры тоже полностью остался за «ПСЖ». Килиан Мбаппе трижды забил – правда, два гола были отменены из-за офсайдов. А на 61-й минуте Карим Бензема пошел прессинговать Джанлуиджи Доннарумму.
Что было дальше, вы прекрасно знаете.
Первый матч с «Челси» – новый хет-трик Бензема. После 3:1 в Лондоне казалось, что «Реал» спокойно доедет до полуфинала, но в ответной игре все перевернулось. К 75-й минуте «Челси» вел 3:0 – «Реал» спасся и тут.
Конечно, благодаря Луке Модричу (великий ассист на Родриго) и Бензема, гол которого успокоил овертайм.
Из-за давления «Челси» во втором тайме первого матча – уступали 1:3 уже к 46-й минуте– и потрясающей игры лондонцев в Мадриде «Реал» снова создал меньше соперника.
Два полуфинальных матча с «Ман Сити» точно войдут в классику Лиги чемпионов.
«Реал» кошмарно стартовал (0:2 к 11-й минуте первого матча), а затем игра перешла в режим «гол Мадрида – гол «Сити». Даже на этом отрезке «Сити» был намного опаснее – после ответного матча Рияд Марез и Фил Фоден наверняка вспоминали свои промахи.
Как, конечно, и Джек Грилиш, который мог закончить все на 86-й минуте матча в Мадриде при счете 1:0 в пользу «Сити». «Реал» подтащил Куртуа – а дальше случились два гола Родриго на 90-й и 91-й минутах.
«Реал» показал великий дух, но снова уступил по ключевым атакующим показателям. Из-за первого матча – в ответном соперники были почти равны (14-15 по ударам в пользу «Сити», но 11-9 по ударам из штрафной и 1,9-1,6 по xG в пользу испанцев).
При этом в ответной игре Куртуа повторил личный рекорд по количеству сэйвов в матче Лиги чемпионов – 8.
И, наконец, финал.
Гениальный матч Куртуа. 9 сэйвов. Личный рекорд в матче Лиги чемпионов. Рекорд в финалах Лиги чемпионов с момента сбора статистики (сезон-2003/04).
Куртуа превзошел Эдвина ван дер Сара (финал против «Барселоны» в сезоне-2010/11) и Алиссона (финал против «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19), спасавших свои команды по 8 раз.
Конечно, любая статистика релевантна только на длинной дистанции, но «Реал» в этом плей-офф все равно показал нечто такое, что не поддается логике.
Куртуа. Каземиро. Модрич. Винисиус. Бензема.
Анчелотти.
Личности. Дух.
Это просто «Реал».
Великий «Реал».
Телеграм-канал Дорского
Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил
«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑
Анчелотти первым из тренеров выиграл четыре ЛЧ и переписал историю. Как же хочется его обнять 💘
Фото: East News/AP Photo/Petr David Josek
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