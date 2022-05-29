Победный гол «Реала» – эпизод эволюции Дани Карвахаля. Травмы ограничили его скорость, но на смену пришел интеллект

В финале съел Луиса Диаса.

Дани Карвахаль выиграл свою пятую Лигу чемпионов, но на пути к этому прошел вынужденную трансформацию.

Старую версию Карвахаля отлично подчеркнула речь Зинедина Зидана в раздевалке после первого тайма финала с «Ювентусом»:

«Играем быстрее и по краям, Марсело и Дани – располагайтесь выше. Когда у нас мяч, они должны защищаться на своей половине, наступаем на них с помощью Марсело и Дани. Мы должны добавить ширины и ритма. Не надо играть в середине – надо переводить с одного фланга на другой, и потом приложить немного больше сил в защите, вот и все».

Подключения Карвахаля и Марсело в том матче были главной фишкой «Мадрида» – они поучаствовали в трех из четырех мячей «Реала». Но еще они олицетворяли целую эпоху «Реала» с Зиданом и Криштиану Роналду в команде. Футбол «Мадрида» строился на фланговой игре с большим количеством передач в штрафную – тонкий расчет, учитывая атлетизм крайних защитников и мощь Бэйла, Роналду и Бензема.

Более того, Зидан даже подстраивал схему специально под качества крайних защитников. В финале с «Ювентусом» команда использовала ромб в центре поля. Из-за наличия сразу четырех полузащитников (тогда – Каземиро, Кроос, Модрич и Иско) ширину впереди могли создавать только Карвахаль и Марсело. Такую объемную роль они вытягивали три сезона подряд.

Из-за травм и банально в силу возраста больше не тянут. Их величие и роль в истории «Реал» заставили тренеров внедрить новые фишки в их игру. По ходу последнего сезона в «Мадриде» Зидан эпизодически выпускал Марсело даже в полузащите. Идея не прижилась на постоянной основе, но подчеркнула, что такие игроки способны эволюционировать.

Вера Зидана в Карвахаля не только повлияла на изменения в стиле, но и на трансферную политику клуба. После мощного сезона в «Дортмунде» Ашраф Хакими виделся идеальным наследником Дани, но Зидан сделал выбор в пользу стареющего и травматичного испанца.

«Зидан – главная причина, почему Хакими ушел в «Интер». Он должен объяснить, почему никогда не звонил ему. Также я не думаю, что возвращение в «Реал» было бы уместным, учитывая наличие там такого защитника, как Карвахаль», – подчеркивал агент Хакими Алехандро Комано.

Именно Зидан придумал новую версию Карвахаля, которая позволила ему продолжить карьеру в основе. Ее отлично характеризует завершение старой эпохи – Дани перестал быть классическим крайним защитником, который блистает за счет скорости и масштабных подключений в атаку. В этом сезоне эволюция достигла пика – у Карвахаля худший сезон в «Мадриде» и по кроссам в штрафную, и по удачным обводкам.

Вместо этого Зидан перепрошил Дани, наделив его функциями вспомогательного полузащитника. Это – дань уважения интеллекту испанца и подмога постаревшему центру поля, где тройка Каземиро, Кроос, Модрич все еще вывозит, но эпизодически все же нуждается в поддержке. Карвахаль ее неплохо предоставляет.

Частый сценарий последних лет – открывания Дани в середине поля. Особенно – под прессинг соперника. И особенно в момент, когда идет давление на Луку Модрича – Дани предлагает ему опцию для передачи и облегчает продвижение вперед:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Важно сказать, что это не роль ложного фулбека, а только часть – Карвахаль просто добавил их в свою игру. С этой позиции Дани даже готов интересно врываться в атаку. Например, перед голом «Барсе» в решающем класико-2020 Дани открылся чуть ли не в зоне десятки – из-за этого Жерар Пике не смог встретить Винисиуса Жуниора и подстраховать партнеров, которые упустили бразильца до этого:

Карло Анчелотти унаследовал идею Зидана. В этом розыгрыше ЛЧ новая роль Карвахаля отлично проявилась в гостевом четвертьфинале с «Челси». Там Дани и разбивал прессинг Томаса Тухеля смещениями в опорную зону, и эпизодически подключался из центральной зоны в атаку. В одном эпизоде даже совместил оба навыка:

Решающий мяч в финале с «Ливерпулем» – классика нового Карвахаля. Сначала открылся по привычному маршруту, когда пошло давление на Модрича:

А затем отрезал сразу трех соперников пасом на Каземиро:

Бонусом стала отличная реакция на эпизод – в завершающей стадии Дани еще и помог Федерико Вальверде. Возможно, из-за этого Вирджил Ван Дейк не стал агрессивно встречать уругвайца, держа в уме вариант с Карвахалем так же, как Пике в класико. Символично, что и эту атаку голом завершил Винисиус.

Совсем же идеальным перфоманс Карвахаля в финале сделало противостояние с Луисом Диасом в обороне. Колумбиец – пожалуй, самый яркий игрок второй половины сезона «Ливерпуля». Блистал не только с первых минут (Трево Чалоба до сих пор просыпается от кошмаров по ночам), но и после выходов на замену – важные матчи с «Эвертоном» и «Вильярреалом» Луис переворачивал чуть ли не в одиночку.

Карвахаль нейтрализовал его лучше всех. Тут ему помогал и железный Феде Вальверде, который вовремя опускался в защиту и предлагал подстраховку:

И чисто оборонительные навыки:

И понимание, что лучше сфолить на желтую, но сорвать убойную контратаку с участием Диаса:

Результатом супернадежности Карвахаля стала замена Диаса уже в середине второго тайма – еще раньше после выхода в основе его меняли только в одном матче сезона. Несмотря на всю важность Луиса для «Ливерпуля», Клопп решил убрать игрока, у которого чуть ли не впервые не получилось навязать свою игру сопернику. Даже единственный удар колумбийца по воротам Дани заблокировал.

Переиграв Диаса, Карвахаль и выиграл заочную дуэль у Трента Александра-Арнольда. Перед матчем именно Трент казался главным претендентом на роль ключевого крайнего защитника в матче. Вчера им стал Карвахаль – так же, как и в финале с «Ювентусом» пятилетней давности. Поменялись только декорации и детали, определявшие гениальность испанца.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach ; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Shaun Botterill; кадры трансляции «Матч ТВ»