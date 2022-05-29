The best team lost
Блог

Победный гол «Реала» – эпизод эволюции Дани Карвахаля. Травмы ограничили его скорость, но на смену пришел интеллект

Луис Диас Луис Диас
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

В финале съел Луиса Диаса. 

Дани Карвахаль выиграл свою пятую Лигу чемпионов, но на пути к этому прошел вынужденную трансформацию. 

Старую версию Карвахаля отлично подчеркнула речь Зинедина Зидана в раздевалке после первого тайма финала с «Ювентусом»: 

«Играем быстрее и по краям, Марсело и Дани – располагайтесь выше. Когда у нас мяч, они должны защищаться на своей половине, наступаем на них с помощью Марсело и Дани. Мы должны добавить ширины и ритма. Не надо играть в середине – надо переводить с одного фланга на другой, и потом приложить немного больше сил в защите, вот и все». 

Подключения Карвахаля и Марсело в том матче были главной фишкой «Мадрида» – они поучаствовали в трех из четырех мячей «Реала». Но еще они олицетворяли целую эпоху «Реала» с Зиданом и Криштиану Роналду в команде. Футбол «Мадрида» строился на фланговой игре с большим количеством передач в штрафную – тонкий расчет, учитывая атлетизм крайних защитников и мощь Бэйла, Роналду и Бензема. 

Более того, Зидан даже подстраивал схему специально под качества крайних защитников. В финале с «Ювентусом» команда использовала ромб в центре поля. Из-за наличия сразу четырех полузащитников (тогда – Каземиро, Кроос, Модрич и Иско) ширину впереди могли создавать только Карвахаль и Марсело. Такую объемную роль они вытягивали три сезона подряд. 

Из-за травм и банально в силу возраста больше не тянут. Их величие и роль в истории «Реал» заставили тренеров внедрить новые фишки в их игру. По ходу последнего сезона в «Мадриде» Зидан эпизодически выпускал Марсело даже в полузащите. Идея не прижилась на постоянной основе, но подчеркнула, что такие игроки способны эволюционировать. 

Вера Зидана в Карвахаля не только повлияла на изменения в стиле, но и на трансферную политику клуба. После мощного сезона в «Дортмунде» Ашраф Хакими виделся идеальным наследником Дани, но Зидан сделал выбор в пользу стареющего и травматичного испанца. 

«Зидан – главная причина, почему Хакими ушел в «Интер». Он должен объяснить, почему никогда не звонил ему. Также я не думаю, что возвращение в «Реал» было бы уместным, учитывая наличие там такого защитника, как Карвахаль», – подчеркивал агент Хакими Алехандро Комано. 

Именно Зидан придумал новую версию Карвахаля, которая позволила ему продолжить карьеру в основе. Ее отлично характеризует завершение старой эпохи – Дани перестал быть классическим крайним защитником, который блистает за счет скорости и масштабных подключений в атаку. В этом сезоне эволюция достигла пика – у Карвахаля худший сезон в «Мадриде» и по кроссам в штрафную, и по удачным обводкам. 

Вместо этого Зидан перепрошил Дани, наделив его функциями вспомогательного полузащитника. Это – дань уважения интеллекту испанца и подмога постаревшему центру поля, где тройка Каземиро, Кроос, Модрич все еще вывозит, но эпизодически все же нуждается в поддержке. Карвахаль ее неплохо предоставляет. 

Частый сценарий последних лет – открывания Дани в середине поля. Особенно – под прессинг соперника. И особенно в момент, когда идет давление на Луку Модрича – Дани предлагает ему опцию для передачи и облегчает продвижение вперед: 

Скриншоты сделаны в InStatScout

Важно сказать, что это не роль ложного фулбека, а только часть – Карвахаль просто добавил их в свою игру. С этой позиции Дани даже готов интересно врываться в атаку. Например, перед голом «Барсе» в решающем класико-2020 Дани открылся чуть ли не в зоне десятки – из-за этого Жерар Пике не смог встретить Винисиуса Жуниора и подстраховать партнеров, которые упустили бразильца до этого: 

Карло Анчелотти унаследовал идею Зидана. В этом розыгрыше ЛЧ новая роль Карвахаля отлично проявилась в гостевом четвертьфинале с «Челси». Там Дани и разбивал прессинг Томаса Тухеля смещениями в опорную зону, и эпизодически подключался из центральной зоны в атаку. В одном эпизоде даже совместил оба навыка: 

Решающий мяч в финале с «Ливерпулем» – классика нового Карвахаля. Сначала открылся по привычному маршруту, когда пошло давление на Модрича: 

А затем отрезал сразу трех соперников пасом на Каземиро: 

Бонусом стала отличная реакция на эпизод – в завершающей стадии Дани еще и помог Федерико Вальверде. Возможно, из-за этого Вирджил Ван Дейк не стал агрессивно встречать уругвайца, держа в уме вариант с Карвахалем так же, как Пике в класико. Символично, что и эту атаку голом завершил Винисиус.

Совсем же идеальным перфоманс Карвахаля в финале сделало противостояние с Луисом Диасом в обороне. Колумбиец – пожалуй, самый яркий игрок второй половины сезона «Ливерпуля». Блистал не только с первых минут (Трево Чалоба до сих пор просыпается от кошмаров по ночам), но и после выходов на замену – важные матчи с «Эвертоном» и «Вильярреалом» Луис переворачивал чуть ли не в одиночку. 

Карвахаль нейтрализовал его лучше всех. Тут ему помогал и железный Феде Вальверде, который вовремя опускался в защиту и предлагал подстраховку: 

И чисто оборонительные навыки: 

И понимание, что лучше сфолить на желтую, но сорвать убойную контратаку с участием Диаса: 

Результатом супернадежности Карвахаля стала замена Диаса уже в середине второго тайма –  еще раньше после выхода в основе его меняли только в одном матче сезона. Несмотря на всю важность Луиса для «Ливерпуля», Клопп решил убрать игрока, у которого чуть ли не впервые не получилось навязать свою игру сопернику. Даже единственный удар колумбийца по воротам Дани заблокировал. 

Переиграв Диаса, Карвахаль и выиграл заочную дуэль у Трента Александра-Арнольда. Перед матчем именно Трент казался главным претендентом на роль ключевого крайнего защитника в матче. Вчера им стал Карвахаль – так же, как и в финале с «Ювентусом» пятилетней давности. Поменялись только декорации и детали, определявшие гениальность испанца. 

Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил

Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach ; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Shaun Botterill; кадры трансляции «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные