Куртуа – супергерой «Реала». Он рассорился с «Атлетико» и «Челси» – и пошел на все ради мечты

Хотя сначала было сложно.

У Тибо Куртуа два отличительных качества: он великолепно играет в воротах – и при этом профессионально выбешивает фанатов любой своей команды.

В жизни Тибо было всего четыре клуба – и даже в «Генке» его вспоминают с прохладой. В 2011-м ради перехода в «Челси» он игнорировал тренировки с остальной командой и не разговаривал даже с тренером Франком Веркаутереном. «У него были амбиции, и он отлично понимал, чего хочет от жизни. Он спокойный парень и продумывал свое решение. Что мы должны были сделать? Хочу говорить о нем только хорошее», – рана Веркаутерена затянулась лишь через три года.

Фанаты «Челси» и «Атлетико» понимают боль бельгийцев. Они возненавидели Куртуа после перехода в «Реал», но и в «Мадриде» у голкипера тоже долго была сомнительная репутация.

Куртуа и «Реал» – долгая история. Он заигрывал с Пересом еще во времена игры за «Атлетико»

Первые ростки остросюжетного романа «Реала» и Куртуа появились в марте 2014-го. «Атлетико» тогда преодолевал себя в каждом матче и сражался за долгожданное чемпионство, а Симеоне сплотил команду вокруг себя и превратил команду в одну большую семью. 22-летнему Тибо отвели в ней роль всеми любимого зятя.

Чоло открыто восхищался надежной игрой бельгийца и призывал руководство «Атлетико» как можно быстрее выкупить принадлежащего «Челси» героя за любые деньги. Только вот Куртуа строил совсем другие планы. Уже тогда он мечтал перебраться в «Реал».

Тибо никогда не скрывал своего желания. Он трогательно описывал исполнительному директору «Атлетико» Мигелю Анхелю Хилю мечты играть в одной команде с кумиром детства Икером Касильясом. Флорентино Перес готовился к переговорам с «Челси» – и Хиль решил не вмешиваться в закулисные игры. Позже он объяснял: ни один игрок в мире не стоит испорченных отношений с соседом. Если игрок сам хочет променять «Атлетико» на что-то другое – тем более.

«Он играл в «Атлетико» и справлялся с обязанностями очень здорово, – вспоминал Симеоне в 2019-м. – В этом клубе мы всегда помним тех, кто хорошо поработал для нас. Никогда не забываем своих парней. У него были свои мысли на этот счет. Мы должны уважать их. Это не изменится даже при самом жестком соперничестве между нашими командами».

До конкретики тем летом так и не дошло: «Челси» не захотел терять Куртуа и заблокировал переговоры. Тибо пришлось лететь в Лондон и выбивать из основы не менее легендарного Петра Чеха. В Лондоне бельгиец прокачался до одного из лучших киперов мира – но от мечты сверкать в воротах «Реала» отказаться никак не мог.

«Когда я жил в Лондоне и приезжал в Мадрид навестить детей, по пути в аэропорт всегда проезжал мимо тренировочной базы «Реала» и немного завидовал, – рассказывал Marca вратарь в феврале этого года. – В эти моменты я только и думал – как бы хотел однажды здесь сыграть. Каждый игрок сам решает, где ему хочется быть. Я всегда умирал от желания играть за «Реал Мадрид» – и вот я здесь».

В 2018-м судьба дала еще один шанс: после ЧМ Перес снова пришел за бельгийцем. Контракт согласовали за пару часов. От Куртуа требовалось только одно – заставить «Челси» отпустить его.

Тибо покидал «Челси» со скандалом. Наезжал даже на Грановскую

После трех лет аренды в «Атлетико» Куртуа возвращался на «Стэмфорд Бридж» как один из лучших вратарей мира. В 2014-м клуб готовился к жесткому шагу – предстояло заменить 32-летнего Петра Чеха. Жозе Моуринью задвинул ветерана и поставил на Куртуа: чех отыграл 16 матчей в сезоне-2014/15 – и только 7 из них пришлись на АПЛ.

Петр не справился с конкуренцией и перешел в «Арсенал» при первой возможности. В «Челси» рассчитывали, что вратарский вопрос не поднимется еще долго и Куртуа будет таким же надежным, как Чех. Но что-то резко пошло не так.

Контракт Тибо истекал в 2019-м, и руководство суетилось заранее. Правда, переговоры постоянно проваливались – голкипер планировал уйти свободным агентом. Главным аргументом подавалась семья: Тибо утверждал, что скучает по дочери, которая живет в Мадриде. Возможно, за год «Челси» удалось бы обработать вратаря и решить его проблему – но в дело вмешался Флорентино Перес, который давно мечтал привезти на «Сантьяго Бернабеу» топ-вратаря. Тем более бесплатно.

Куртуа сразу обозначил личный интерес – в интервью он признавался в любви «Реалу» и мечтал о возвращении в Испанию. «Я вернусь, и там посмотрим, чего они [руководители «Челси»] хотят и как они это скажут. Конечно, после такого ЧМ-18 (Тибо признали лучшим вратарем турнира – Sports.ru) я заслуживаю другого предложения, чем то, что лежит передо мной», – размышлял Куртуа.

Примерно в это же время «Челси» договорился с Маурицио Сарри. Итальянец знал о сложных переговорах с вратарем и хотел помочь. Новый тренер рассчитывал на бельгийца и планировал сохранить его, но Куртуа не приехал в расположение «Челси» – и их разговор так и не состоялся. В клубе расценили это как предательство, тем более агент футболиста раскрыл все планы.

«Везде читаю, что позиция «Челси» заключается в том, что Куртуа сам может выбрать будущее. Тибо уже ясно дал понять, что лучшим вариантом для него будет оказаться в Мадриде. Это большое решение для Куртуа, который хочет быть ближе к семье. «Челси» должен принять предложение и принять решение Тибо», – сказал Кристоф Хенротай.

Давил и сам Куртуа – обвинял «Челси» в том, что Марина Грановская не сдержала обещание.

«То, что Марина тяжело ведет переговоры – это нормально. У людей, которые договариваются о контрактах, зарплатах, трансферах, приобретениях и уходах футболистов – у них самая сложная работа. На встрече в марте я сказал Марине, что хочу уйти. Жизнь в Лондоне и график АПЛ не позволяли мне регулярно видеться с детьми, которые живут в Мадриде. Она сказала, что меня отпустят, когда найдут замену. После ЧМ отъезд вдруг перестал казаться таким очевидным. Возможно, замены были слишком дорогими. Но этого не было в соглашении», – пожаловался Куртуа бельгийскому изданию HLN.

После этих слов клуб заморозил переговоры по новому контракту и принял предложение «Реала». «Челси» не хотел отпускать футболиста бесплатно, но все равно потерял в деньгах: за Куртуа заплатили 35 млн, а отступные за экстренно взятого из «Атлетика» Кепу Аррисабалагу составили 80 млн.

«Челси» провернул немало громких сделок: в другие клубы АПЛ уезжали Чех, Уильям Галлас, Хуан Мата и Неманья Матич. Но фанатскую ненависть вызвал именно Куртуа – бельгийца возненавидели из-за неприкрытого желания перейти в «Реал». По аналогичному маршруту из Лондона в Мадрид переехал Эден Азар. Но выбранная Эденом риторика сохранила взаимное уважение с болельщиками, а мысли о возможном переходе никак не сказывались на игре Эдена.

Куртуа же стоял на своем и бойкотировал тренировки. Это сломало отношения с фанатами: им не нравилось, что вратарь, на которого рассчитывал клуб, пренебрег всем ради другой команды, и не верили аргументам про дочь.

Куртуа не был кумиром «Стэмфорд Бридж» и отыграл за клуб всего четыре года, но его отношение к «Челси» восприняли как предательство. Бельгийцу пришлось удалить прощальное письмо, потому что его уничтожали в комментариях. Досталось всем, кто поддерживал Тибо – даже Джону Терри. Капитан временно закрывал комменты после того, как пожелал Куртуа удачи в «Реале» и не стал осуждать решение бельгийца. Один из фанатов исправил страницу вратаря в википедии: написал, что Тибо – «профессиональная бельгийская змея».

Но все выглядело так, что Куртуа плевать – он радовался трансферу и моментально вычеркнул воспоминания о «Челси». «Мечта стала реальностью. Я уже встречался с «Реалом» в качестве соперника и знаю, что это такое. Но я всегда мечтал выйти на газон «Сантьяго Бернабеу» в цветах «Мадрида». Это лучший клуб мира. Я мадридиста. Hala Madrid!» – сказал Куртуа на презентации.

Ожидалось, что вратарю подготовят жаркий прием на «Стэмфорд Бридж». Особенно когда Куртуа вновь спровоцировал фанатов «Челси» приветствием Эдена Азара: «Добро пожаловать в лучший клуб мира». Но в 2021-м «Реал» и «Челси» сыграли в Лондоне при пустых трибунах, а в 2022-м никаких громких акций не было.

Видимо, тогда на игрока стало плевать уже фанатам «Челси».

Куртуа клялся «Реалу» в любви, но оскорблял его из «Атлетико»

Сейчас Тибо уверяет, что между ним и «Мадридом» большая любовь с детства.

«Когда я прихожу в тренировочный центр и смотрю на логотип «Реала», иногда думаю: «Должен ли я ущипнуть себя? Это точно не сон?» Даже в мечтах не представлял, что однажды буду играть за «Мадрид». Мне так повезло», – делился эмоциями Куртуа.

Возможно, он действительно всю жизнь мечтал о «Реале» – только в середине 2010-х почему-то тщательно это скрывал. Куртуа строил планы о переходе, но когда «Атлетико» выиграл чемпионат Испании-2013/14 спел матерную кричалку в адрес главного соперника красно-белых. На праздновании Тибо взял микрофон и поклялся «Атлетико» в верности. А после зарядил чант: «Прыгай, прыгай, маленький кенгуру – а фанаты «Реала» идут на ###».

Почему Кенгуру? Именно так называли его болельщики «Атлетико», поэтому гудели от счастья, когда игрок проникся их прозвищем.

При трансфере в «Реал» историю, конечно, припомнили. «Я был молод и уже извинился за этот эпизод – и делаю это снова. Я готов отдать за эмблему «Реала» все», – раскаивался Тибо. Позже Куртуа добавил, что никогда не целовал эмблему другого клуба. Этой нежности достойна только футболка «Реала».

«У меня была джерси Икера Касильяса с матча «Реал» – «Андерлехт» в ЛЧ-2002. Кажется, мне было 10 лет. Больше всего меня поражало то, как Икер выдерживал давление в 18 лет. Я дебютировал за «Генк» в 16, за «Атлетико» – в 19», – вспоминал Куртуа в майском интервью AS. – Та футболка все еще хранится дома. Я смотрел все матчи Ла Лиги в детстве из-за Икера».

Фанаты «Атлетико» помнили, как Тибо клялся им в верности и вместе с ними оскорблял врага. Его выбор и романтические истории о детской любви повергли их в шок. Они испортили именную табличку голкипера перед «Ванда Метрополитано», которую Тибо заработал за 100 матчей за клуб. Ее забросали мусором, написали на ней «крыса» и подкинули грызунов. Позже фанаты организовали петицию, чтобы табличку предателя и вовсе демонтировали.

Крыса стала символом матча, когда Куртуа приехал к «Атлетико» во вражеской футболке. На трибунах появлялись крысиные баннеры, а голкипера забросали мягкими игрушками. Конечно, крысами. «Я не видел, что сделали с моей табличкой. Меня это не волнует. Я здесь, чтобы играть и побеждать. С огромным уважением отношусь к «Атлетико», – держался Куртуа после матча.

Еще больше ненависти Тибо словил после слов о Диего Симеоне:

«Диего критикует «Реал», чтобы быть популярным у фанатов. Он всегда так делает, потому что «Мадрид» – лучший клуб в мире. Конечно, нужно уважать мнение каждого, но критиковать лучший клуб мира – популизм», – резко бросил голкипер в 2018-м.

Чоло в ответ удивился: «Если честно, я вообще не понял, о чем он говорил. Ну и ладно».

Фанаты «Реала» сначала тоже не переносили Куртуа – и просили вернуть в ворота Наваса

Первый год Куртуа в «Реале» вышел сложным: Тибо пришел в непростой для команды период и вместо борьбы за ЛЧ клуб страдал от послезидановского синдрома. Ставка на Хулена Лопетеги не оправдалась – сменивший его Сантьяго Солари не смог изменить положение. Тибо был одним из магнитов хейта со стороны фанатов: из-за бельгийца на скамейку присел Кейлор Навас, который был одним из символов великой команды Зидана.

Тибо играл надежно, но каждый его ляп воспринимался в штыки. Особенно сильно игроку влетало за пропущенные голы между ног – и эта проблема была намного серьезнее, чем может показаться с первого взгляда. Куртуа пропускал подобные мячи так часто, что все запомнили и считали это фишкой бельгийца. Фанаты «Реала» свистели Тибо и предлагали киперу купить сеточку между ног.

В 2019-м феномен проблемы разбирал Вадим Лукомский. Голы Тибо в домик были неслучайны: в ситуациях с выходами один на один или похожих трудных эпизодах он использовал «X-блок» – бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер называл Куртуа самым эффективным исполнителем этого приема. Но тогда это мало кого волновало.

Плюс приема – вратарь покрывает максимальную площадь и правда усложняет нападающему жизнь. Минус – можно пропустить в домик. Куртуа действовал в пассивной манере. Почти в любом современном гранде требуются своевременные выходы из ворот. Тибо был в этом аспекте очень слабым и из-за этого ловил дополнительную порцию хейта.

«Он отличный вратарь, но и у него есть недостатки, – объяснял бывший нападающий «Реала» Антонио Кассано. – Он не очень смелый вратарь, не любит играть за пределами штрафной и тяжело играет ногами. На ленточке Тибо играет феноменально, но если нужно выйти на мяч и остановить атаку – он чаще всего ошибается».

«Реал» продолжал верить в кипера.

После возвращения Зидана место в воротах вновь стало неопределенным. Француз чередовал Наваса и Куртуа – и не реагировал на массовые требования посадить второго в запас и снова сделать Кейлора безальтернативным первым номером. Вместо этого тренер заставил топ-киперов бороться за каждую минуту на поле.

«Мне очень нравится Навас. Но мне нравится и Куртуа. Он тоже отличный голкипер и заслуживает место в составе, – успокаивал болельщиков Зидан. – Мне хочется дать им самим показать, кто сильнее и должен быть основным. Нет никаких проблем чередовать их, но мы понимаем их амбиции. Кейлор тоже обязан чувствовать себя важным. Я не забыл, чего он добился здесь. Он играл мало и должен играть больше. Сегодня вышел Кейлор – Куртуа будет играть завтра».

«Проблемой стало то, что Кейлор тогда оставался в команде. Тибо пришлось два или три матча дожидаться места в старте. Его адаптация прошла тяжело, потому что Навас не ушел, – признавался отец Куртуа в интервью Le Derniere Heure в октябре 2020-го. – Между ними была конкуренция: как внутренняя, так и внешняя. Все журналисты были на стороне Кейлора – и это давило на сына.

Когда Навас ушел в «ПСЖ», стало проще. Петр Чех хорошо принял Тибо. Он был первым, кто подошел к нему перед первой тренировкой. Он всегда давал советы и помогал адаптироваться. Чех был отличным партнером по команде, на него можно было рассчитывать. Я не могу сказать этого про Кейлора».

Несмотря на огромное давление, Куртуа продолжал работать и в конце сезона-18/19 завоевал место в воротах «Реала». Ветеран Навас сдался и начал искать новую команду – Тибо не подводил и впечатлял работой на тренировках. Куртуа пахал как никогда, к началу следующего сезона уверенно называл себя первым номером «Реала» и вроде бы даже помирился с Кейлором.

«Думаю, сейчас очевидно, кто номер один, – признавался кипер в июле 2019-го. – Чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я отлично подготовился летом, прекрасно тренировался. Я в порядке. В конце прошлого сезона процент жира в моем организме был 8,8. Этим летом я вернулся с процентом 8,1, что очень неплохо после месяца отпуска. Чувствую себя отлично и надеюсь, что так и будет продолжаться».

Через пару дней Куртуа получил пять голов от «Атлетико» за тайм в предсезонке. Зидан посмеялся – а Тибо понял, что надо продолжать работать. Навас же укатил в «ПСЖ» – и бельгиец получил главный шанс в жизни.

«У Куртуа очень сильный характер, который сделал его таким особенным и номером один в мире, – восхищался тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в мае 2021-го. – Его старт в «Реале» был очень трудным, но мы знали, что он обретет себя и станет важным игроком команды. Он никогда не сдавался и хотел стать основным. Тибо не умеет отступать, поэтому место в воротах «Реала» было просто вопросом времени».

Тибо справился и адаптировался. Теперь он – супергерой

Куртуа никогда не жаловался на хейт болельщиков. В первом интервью Marca в 2019-м Тибо спокойно признавал: «Если хочешь быть вратарем «Мадрида» – должен принимать это давление».

Постоянная работа на тренировках приносила плоды: всего за полгода Куртуа избавился от главной проблемы – плохой игры на выходах. В январе 2020-го Statsbomb утверждал:по агрессивности и успешности действий при выходе из ворот Тибо из середняка превратился в лучшего кипера Ла Лиги. Зидан восхищался и называл Куртуа лучшим в мире – а тот тащил под 90% ударов по своим воротам.

«Я должен был адаптироваться к стилю «Мадрида» и его философии, – вспоминал Куртуа. – Это команда, которая очень любит атаковать и забивать. Такой стиль оставляет бреши позади, которые превращаются в опасные моменты. Вратарю нужно быть максимально сконцентрированным и не выключаться из игры. Мне понадобилось время, чтобы понять это и измениться ради «Реала».

Уже три года Куртуа остается основным кипером «Реала» – и до сих пор хочет прогрессировать и осознает свои недостатки. Ему сильно помогла работа с Зиданом: они хорошо поладили и часто обсуждали игру Куртуа после тренировок. Бельгиец признавался, что партнеры также помогали окрепнуть и окончательно стать своим. Фанаты успокоились – этот парень слишком часто спасает, чтобы свистеть в его адрес.

«Всегда можно в чем-то прибавить. Тренер требует, чтобы переходя из обороны в атаку мы не просто выносили мяч вперед, а играли через пас, и мы так часто делаем. Я могу улучшить свою игру в пас, – признавался кипер в декабре 2020-го. – Всегда нужно стараться прибавлять, чтобы стать лучше как вратарь. Футбол меняется, развивается, и вратари тоже пробуют что-то новое».

После прихода Анчелотти бельгиец стал играть еще сильнее. Карло признавался, что ему нечему учить Тибо – он и так пережил слишком многое, чтобы в 30 лет волноваться из-за какого-то аспекта своей игры.

Куртуа проводит суперсезон: по основным вратарским метрикам в топ-15 в топ-лигах, при этом работы у Тибо было меньше, чем у конкурентов.

Тибо берет качеством – он спасает в самые важные моменты: в этой ЛЧ помог «Реалу» пропустить от «ПСЖ» всего два, тащил как мог против «Челси», а в полуфинале своими длинным ногами не дал Джеку Грилишу на «Бернабеу» исправиться за слабый сезон.

В «Реале» Куртуа ласково называют «жирафом» – при росте под два метра иначе быть просто не может. В первом матче против «ПСЖ» Тибо героически отбил пенальти, а потом снова пропустил между ног от Килиана Мбаппе. Бельгиец извинялся и переживал, что история снова всплывет в сети.

Вместо насмешек фанаты «Реала» писали Куртуа слова поддержки. Похоже, он смог влюбить их в себя.

«Это моя работа на протяжении многих лет. Я был на отличном уровне два года, делал ключевые сэйвы. После того, как мы начали выигрывать, они стали выглядеть еще лучше. Это один из моих лучших сезонов, – признавался Тибо после прохода «Ман Сити». – Я один из лучших в мире, но сложно сказать, лучший ли. Это решаю не я».

В декабре Тибо спросили, говорил ли Анчелотти ему что-то особенное. Куртуа улыбнулся и ответил: «Карло просит меня об одном – отбивать не все удары на тренировках. Надо, чтобы наши нападающие тоже были уверены в себе перед матчами».

Фото: Gettyimages.ru/EuroFootball, Gonzalo Arroyo Moreno, Stu Forster, David Ramos, Denis Doyle; REUTERS/Carl Recine