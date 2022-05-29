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«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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«Реал» вновь забил «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов – теперь по правилам (первый отменили после просмотра ВАР). Мадридцы разобрали соперников в несколько пасов, хотя изначально игроков «Ливерпуля» было больше.

Провал легко описать в два скрина.

Раз: Модрича пытаются накрывать вдвоем, а он левой вырезает пас на Карвахаля.

В первом тайме игроки «Мадрида» втроем бросались на Салаха – после перерыва команда Клоппа решила тоже попробовать.

Два: Дани дает пас на Каземиро, хотя два игрока «Ливерпуля» пытаются перехватить передачу, а третий блокирует проход испанца вперед.

Заодно обратите на позиции Трента и Винисиуса: англичанин держит Бензема, рядом с которым есть Конате.

Каземиро отдал мяч на Вальверде. Игроков «Ливерпуля» все еще больше, но Трент игнорирует Винисиуса у себя за спиной.

К чему это приводит? Федерико простреливает вдоль, свободный бразилец спокойно замыкает в пустые.

После гола операторы выхватили Зинедина Зидана на трибунах. Ну да, в прошлом сезоне бразилец мог и не попасть.

Почему отменили гол Бензема? Простое объяснение

Фото: REUTERS/Molly Darlington

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