«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

«Реал» вновь забил «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов – теперь по правилам (первый отменили после просмотра ВАР). Мадридцы разобрали соперников в несколько пасов, хотя изначально игроков «Ливерпуля» было больше.
Провал легко описать в два скрина.
Раз: Модрича пытаются накрывать вдвоем, а он левой вырезает пас на Карвахаля.
В первом тайме игроки «Мадрида» втроем бросались на Салаха – после перерыва команда Клоппа решила тоже попробовать.
Два: Дани дает пас на Каземиро, хотя два игрока «Ливерпуля» пытаются перехватить передачу, а третий блокирует проход испанца вперед.
Заодно обратите на позиции Трента и Винисиуса: англичанин держит Бензема, рядом с которым есть Конате.
Каземиро отдал мяч на Вальверде. Игроков «Ливерпуля» все еще больше, но Трент игнорирует Винисиуса у себя за спиной.
К чему это приводит? Федерико простреливает вдоль, свободный бразилец спокойно замыкает в пустые.
После гола операторы выхватили Зинедина Зидана на трибунах. Ну да, в прошлом сезоне бразилец мог и не попасть.
Почему отменили гол Бензема? Простое объяснение
Фото: REUTERS/Molly Darlington
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