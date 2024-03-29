Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300

Всем привет! В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится юбилейный 300-й турнир UFC, где нас ждут сразу три поединка за пояса.

Президент UFC Дана Уайт и матчмейкеры собрали мощнейший кард, хотя ожидания от главного боя были выше – как минимум сам Уайт обещал болельщикам суперафишу, а предложения выступить на UFC 300 получали и Хабиб, и Конор, и Джон Джонс. Но вместо них – Алекс Перейра и Джамал Хилл.

Перейра и Хилл подерутся за пояс в полутяжелом весе. В ноябре-2023 Перейра победил Иржи Прохазку и стал чемпионом во втором дивизионе (ранее брал пояс в среднем). Хилл больше года назад сам завоевал пояс, победив Гловера Тейшейру, но из-за травмы не провел ни одной защиты и освободил титул.

В соглавном событии пройдет титульный бой в женском минимальном весе – китайское противостояние между Вейли Чжан и Ян Сяонань. Чжан после двух поражений от Роуз Намаюнас в 2021 году вышла на стрик из трех побед и проведет вторую защиту пояса.

Один из самых ярких боев турнира – разборка между Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем за пояс BMF. Летом Гейджи нокаутировал Дастина Порье, стал вторым после Хорхе Масвидаля обладателем титула и проведет защиту. А Холлоуэй еще раз зайдет в легкий вес.

Несмотря на не самую мощную афишу главного боя, нас ждет очень насыщенный турнир и 11 действующих и бывших чемпионов UFC в карде: Чарльз Оливейра и Арман Царукян проведут претендентский бой в легком весе, Алджамейн Стерлинг дебютирует среди полулегковесов, а Иржи Прохазка попробует закрыть поражение от Алекса Перейры в титульнике.

Полный кард турнира :

• 🏆 Алекс Перейра – Джамал Хилл

• 🏆 Вэйли Чжан – Ян Сяонань

• 🏆 Джастин Гейджи – Макс Холлоуэй

• Чарльз Оливейра – Арман Царукян

• Бо Никал – Коди Брандэйдж

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• Иржи Прохазка – Александр Ракич

• Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг

• Холли Холм – Кайла Харрисон

• Содик Юсуфф – Диего Лопес

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• Джалин Тернер – Ренато Мойкано

• Джессика Андраде – Марина Родригес

• Бобби Грин – Джим Миллер

• Дейвисон Фигейредо – Коди Гарбрандт

Начало основного карда – 05:00 по мск. Sports проведет онлайн-трансляцию турнира!