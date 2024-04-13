Легенда UFC, которую вы не знаете: чуть не умер от болезни Лайма и оторвал сопернику ухо

Подерется на UFC 300 в 40 лет.

Джим Миллер – ветеран, который ставит в UFC невероятные рекорды. Он дерется в лиге больше 15 лет и побеждал на всех юбилейных турнирах – UFC 100 в 2010-м и UFC 200 в 2016-м.

Сейчас Миллер идет на серии из двух побед и подерется на UFC 300 с 37-летним Бобби Грином . Миллер станет единственным бойцом, который дрался на трех юбилейных турнирах, а победа впишет его в историю.

Миллер – рекордсмен по количеству боев в UFC. Он оторвал ударом кусок уха Фрэнки Эдгару и победил на всех юбилейных турнирах лиги

Миллер дерется в UFC с 2008-го, но не стал чемпионом или большой звездой. Зато ставит рекорды: к 40 годам провел в UFC исторические 43 боя. Следующий в топе Андрей Орловский, у которого 41 бой.

За 15 лет в UFC Миллер собрал рекорд 26-16. Цифры не такие уж большие, но Миллер не аутсайдер: он выиграл пять из последних шести боев, все победы – финишем. В последний раз Миллер выигрывал решением судей в 2016-м – восемь лет назад.

Долголетие – главное достижение Миллера. Между юбилейным турниром UFC 100 и UFC 300 прошло почти 15 лет. Миллер считает , что такой рекорд ценнее, чем чемпионский титул:

«Кажется, я начал упоминать UFC 300 в 2020-м, может, в 2019-м. Когда я впервые начал говорить об этом, казалось: «Хорошо, может быть, я дотащу себя до этой точки». И вот мы здесь, и я выступаю».

Миллер в единоборствах почти 20 лет – в 2005-м начал тренироваться в ММА в зале Planet Jiu-Jitsu с братом Дэном. В следующем году Миллер стал непобежденным бойцом с рекордом 5-0 в промоушене Reality Fighting из Нью-Джерси. Он использовал борцовские навыки, четырежды победив болевым приемом.

Победы привели Миллера к титульнику в легком весе против будущего чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Эдгар не проигрывал и шел с рекордом 5-0. Видео найти трудно, но бой получился конкурентным. Спустя годы Эдгар рассказал, что потерял кусок уха, когда Миллер ударил ногой. Несмотря на это, Эдгар победил единогласным решением судей, а менее чем через три месяца дебютировал в UFC.

Миллер остался на региональном уровне еще на пару лет: победил шесть раз подряд, стал чемпионом Cage Fury, а в 2008-м перешел в UFC. Тогда Миллер выиграл 11 боев и всего раз проиграл. В дебюте он финишировал Давида Барона, получив бонус за «сабмишен вечера».

Миллер победил сабмишеном Чарльза Оливейру, но чуть не завязал с ММА из-за энцефалитного клеща. Он напоминал старика с Альцгеймером – терял память и плохо ориентировался

Миллер принимал все бои и не снимался, поэтому дрался 3-4 раза в год. Самый успешный отрезок в 2009-2011-м, когда победил семь раз подряд – в том числе сабмишеном Чарльза Оливейру, который сам стал рекордсменом по финишам приемами.

Миллер был в шаге от титульника, но серию прервал Бенсон Хендерсон, через год ставший чемпионом. А в 2013-м карьеру Миллера чуть не разрушила смертельная болезнь. Сейчас Миллер смеется, когда вспоминает о ней, но весной 2013-го все было серьезно. Миллер заразился болезнью Лайма от энцефалитного клеща, но диагноз узнал лишь через 2,5 года.

За несколько лет Миллер сильно сдал: начал проигрывать и собрал к UFC 200 отрицательный рекорд 3-4. Он не знал, что происходит, поэтому планировал завершить карьеру на юбилейном турнире. Миллер не хотел уходить: у него была семья, четыре ребенка и обязанность их кормить. Но он больше не мог тренироваться – чувствовал постоянную слабость, мигрени, тошноту.

Самое страшное, что Миллер терял память и чувствовал себя стариком. Он до сих пор не помнит многие события 2015-2016-го. Миллер считал, что сдает из-за возраста – ему было 32 года, когда у многих легковесов начинается спад. А симптомы списывал на изношенность в спорте.

Но однажды Миллеру позвонил врач и попросил пройти дополнительные тесты. Они показали, что у Миллера болезнь Лайма, которая медленно убивала его тело. Когда Миллер узнал диагноз, то обрадовался – это не старость, а болезнь, которую можно победить. Врачи выписали лечение, и он начал бороться.

«Когда дела пошли плохо и стало по-настоящему трудно, у меня была молодая семья, – вспоминает Миллер. – Мой младший родился в 2015-м, у меня четверо детей. Как я их прокормлю? Мне надо было платить за счета, я не был готов уйти на пенсию и заняться чем-то другим. Я знал, что в баке еще есть бензин».

На UFC 200 Миллер победил экс-звезду PRIDE Таканори Гоми менее чем за три минуты. Добавил еще две победы – над Джо Лозоном и Тьяго Алвесом. Следующие семь лет были взлеты и падения, но Миллер счастлив, что остался в спорте. Он благодарит жену Энджел, которая терпеливо боролась за него все эти годы:

«По сути, я имел дело с болезнью Альцгеймера, я заходил в комнату и терялся. Не представляю, через что пришлось пройти моей жене в то время. Она не получает достаточного признания».

Перед UFC 300 у Миллера спрашивали, сколько он планирует драться. Бой с Грином не последний – Миллер хочет выступать дальше. Если он победит, то войдет в историю – как боец, которые трижды победил в юбилейных турнирах UFC. На пресс-конференцию перед UFC 300 Миллер пришел в куртке , которую ему подарили на UFC 100. По его словам, она пролежала в шкафу 15 лет.

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Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Rey Del Rio; AFP /ROGERIO BARBOSA, JON KOPALOFF