Когда мне хочется сдаться, я вспоминаю Чарльза Оливейру

Вдохновение Павла Городницкого.

Я довольно казуальный зритель единоборств: в 2000-х не пропускал важные боксерские бои, ближе к середине 2010-х узнал про Конора, а в начале 2020-х всерьез увлекся ММА и теперь стараюсь вовлечено следить за индустрией.

С детства я привык, что для любого бойца в любой дисциплине чрезвычайно важен чистый рекорд: Тайсона списали после двух подряд нокаутов, Костя Цзю завязал после второго поражения, Федор не уступал почти 10 лет и всего в 33 считался невероятной легендой.

Казалось, больше всего в этом бизнесе на капитализацию влияет неуязвимость. Рокки Марчиано поселился в моей детской энциклопедии, потому что его руку поднимали 49 раз из 49. Флойд заработал сотни миллионов, охраняя драгоценный сухарь. Хабиб со скромными тремя защитами котируется почти на уровне Жоржа Сен-Пьера (девять защит) во многом благодаря статистике 29-0.

Все эти факты намекают: если ты упал, тебе уже не встать, ты не будешь прежним, ты больше не великий, проигрывать недопустимо.

В других видах спорта часто происходит так же. Если скромному футбольному тренеру дают шанс в топ-клубе, а он не вывозит, его тут же записывают в лузеры. С одной стороны, подобный перфекционизм заряжает (у кого-то ведь получается!), а с другой – демотивирует. Первый же провал шепчет: «Это не твое, забей, тебе здесь ничего не светит».

Прививкой для всех, кто готов сдаться, должен стать Чарльз Оливейра. У Оливейры фантастически зрелищные, динамичные и непредсказуемые бои, но я люблю его не за них. Его карьера – путь, который мотивирует лучше любого бизнес-коуча.

20-летний Оливейра пришел в UFC с рекордом 14-0. Еще четыре победы почему-то не учтены, но портфолио и без них оставалось эффектным. Дальше – две досрочные победы в UFC, выход на статусную оппозицию и полнейшая катастрофа. Из одаренного проспекта Оливейра мутировал в молодую грушу для известных бойцов вроде Свонсона, Серроне и Миллера.

Оливейру душили и вырубали, побеждали решением и травмировали, морально ломали и заставляли рыдать от боли. Иногда его утешали бонусами за яркость, но вся карьера Чарльза до 28 лет – хроническое гейткиперство, которое разбавила только четырхматчевая победная серия. Но даже она жестоко прервалась в первом раунде боя с Максом Холлоуэем.

Было очевидно: такие полуфабрикаты, как Оливейра, могут стать чемпионами разве что в родном штате в Бразилии. Он принимал урон, накопил восемь поражений, умирал на весогонках и даже не думал о поясе. Но после 28 все резко изменилось.

Оливейра выдал 11 побед подряд, размазав абсолютно всех соперников. Джим Миллер, который легко разобрал Оливейру в декабре 2010-го, восемь лет спустя ощущал себя беспомощным. Тони Фергюсон не сдался во время жуткого армбара, но глобально был деклассирован. Майкл Чендлер после чемпионского боя лежал на канвасе и видел только золотистые шорты скакавшего по клетке Оливейры. Дастин Порье постучал, потому что не видел смысла сопротивляться. Джастин Гейджи долго называл Оливейру ментальным слабаком, но сам сдался в первом же раунде и теперь убеждает, что дрался как идиот.

За 3,5 года Оливейра показал, что характер победителя вполне можно воспитать и прокачать. «У чемпиона есть имя!» – Чарльз убедил в этом не только фанатов, но и себя, прошедшего через уйму препятствий.

Честно, я болел за него даже в бою с Исламом Махачевым (хотя им тоже восхищаюсь). Просто для меня Чарльз – пример, что после любого, даже самого болезненного и чудовищного удара, можно встать, пойти дальше и стать легендой. Когда мне сложно, я вспоминаю Оливейру. Когда хочу сдаться, убеждаю себя, что именно в этот период надо поработать с х3-интенсивностью – прямо как Чарльз.

Надо признать: демоны не покинули голову Оливейры до конца – на того же Махачева в октябре 2022-го вышла его прежняя испуганная версия. Он быстро осознал, что во всем уступает сопернику, и робко сдался.

После потери пояса наблюдать за Оливейрой стало еще любопытнее. Всю неделю перед боем с Дариушем я читал, что тот окончательно разрушит миф о величии Оливейры. Вместо этого увидел, как праймовый и уже привычный Чарльз вернулся: сначала отдал дебют, а потом нашел дыру в игре соперника и оформил технический нокаут.

Осенью-2023 Оливейра подозрительно трусливо слился с реванша против Махачева (рассечение накануне турнира – верх непрофессионализма), а сейчас подерется против еще одного стилистически неудобного оппонента – Армана Царукяна. Этот бой покажет, готов ли он к еще одной титульной гонке.

Гарантий нет: например, сам Оливейра редко упоминает Махачева, зато постоянно вызывает Конора Макгрегора. Чарльза можно понять, потому что он хочет заработать самые легкие деньги в жизни. Но если он вернет титул в эпоху Махачева, то разрушит очередной потолок, который казался непробиваемым. И снова докажет, что в спорте и жизни нет вообще ничего невозможного.

Телеграм-канал Павла Городницкого «Чисто Стоечка». Подписывайтесь!

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Hannah Peters, Christian Petersen