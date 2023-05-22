За него подерутся Порье и Гейджи.

На турнире UFC 291 пройдет бой между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Победитель станет «Самым опасным ублюдком» и получит пояс BMF – тот, которым почти четыре года владел Хорхе Масвидаль.

Как и зачем его придумали и правда, что защита титула BMF станет регулярной?

Пояс BMF появился из-за мема и стоит $50 тысяч. Его вручал Дуэйн «Скала» Джонсон

Пояс BMF – символический титул, появившийся в UFC в 2019 году. BMF расшифровывается как The Baddest Motherfucker («Самый опасный ублюдок»). Все началось с интервью Нейта Диаза, которое он дал после победы над Энтони Петтисом в августе-2019. Тогда он вызвал на бой Хорхе Масвидаля, но сделал это так, что интервью быстро превратилось в мем:

«Я самый опасный ублюдок. Нужно сделать такой пояс и как можно скорее. Хочу защищать его против Масвидаля. Он наиболее подходящий для этого соперник. Если Масвидаль считает себя опасным ублюдком, то мы должны подраться за это звание. Титул будет принадлежать мне».

Руководство UFC оперативно подхватило идею – уже через три недели бой был официально анонсирован, а еще через несколько дней промоушен подал документы на регистрацию торговой марки.

Титул BMF появился 1 ноября 2019 года – всего за сутки до поединка Диаза и Масвидаля. По словам президента UFC Даны Уайта, изготовление пояса обошлось в $50 тысяч – все из-за сжатых сроков. Титул BMF – почти точная копия стандартного чемпионского пояса промоушена, но с небольшими отличиями.

На ремне из натуральной кожи – такой же восьмиугольник, символизирующий октагон. В центре находятся аббревиатура BMF и выгравированный римскими цифрами год основания UFC. По бокам – две пластины. На одной из них – порядковый номер турнира, на другой – общее количество проведенных ивентов.

Пояс украшен двумя видами ограненных алмазов, весит почти пять килограммов, а его длина превышает полтора метра. «Он не яркий или блестящий, а темный и угрожающий. Эта штука предназначена для жестких парней, а еще она чертовски тяжелая», – описал пояс Уайт.

Несмотря на ажиотаж, сам бой разочаровал – в конце третьего раунда в него вмешался доктор, не позволивший Диазу драться дальше из-за глубокого рассечения над глазом. В октагоне Масвидаль получил пояс из рук Дуэйна «Скалы» Джонсона. Дана Уайт прокомментировал: «Он забирает мою работу. Послушайте, Рок получает то, что хочет».

Джонсон участвовал в пресс-конференции перед боем, а после говорил: «Масвидаль сказал мне, что я нужен ему в каждом бою, потому что я его талисман». Позже Диаз его раскритиковал и вызывал на бой:

«Он на той стороне, поэтому пусть идет к черту. Я на стороне Западного побережья. Майк Тайсон в любом случае должен был быть здесь. Он самый крутой человек на планете, верно?...»

Уайт заявлял, что титул BMF будет разыгран лишь раз, но передумал – летом за него подерутся Порье и Гейджи

Хорхе Масвидаль владел поясом BMF почти четыре года, но не провел ни одной защиты. В начале апреля он завершил карьеру – титул стал вакантным. Хотя за него регулярно возникал спор. Например, так говорил Майкл Чендлер:

«Если мы проведем опрос среди фанатов, кого они назовут самым опасным ублюдком в UFC? Сейчас у меня над камином есть пара наград. Думаю, я добавлю еще несколько. Но пояс BMF, конечно, будет хорошо смотреться рядом с ними».

Бой за пояс BMF между Джастином Гейджи и Дастином Порье станет главным событием на UFC 291 в июле – титульных боев в ивенте не будет. Победитель станет вторым обладателем пояса.

«Мы решили вернуть титул BMF. Вы даже не представляете, сколько бойцов мечтают подраться за этот пояс. Все хотят его завоевать. Это весело и необычно, так что мы сделаем это снова», – объяснил Уайт. Возвращение титула BMF спровоцировало неоднозначную реакцию ММА-комьюнити и бойцов UFC.

«Я уверен, что у них получится продать большое количество платных трансляций. Думаю, в каждой весовой категории должен быть свой титул BMF. Это было бы круто», – сказал экс-чемпион промоушена Генри Сехудо.

Даниэль Кормье считает, что титул стоит защищать на регулярной основе. По его словам, обладатель пояса BMF должен считаться автоматическим претендентом на главный титул – такой статус поможет поднять престиж пояса.

«Если мы планируем вернуть титул BMF, то не должны про него забывать. Масвидаль на протяжении четырех лет отказывался ставить пояс на кон, хотя его много раз об этом просили. Это неправильно. По моему мнению, за звание «Самого опасного ублюдка» должны драться претенденты. Требовать титульник будет куда проще, если у тебя уже есть один пояс на плече».

Неизвестно, будут ли защиты титула BMF регулярными. В руководстве UFC прямо не отвечают на этот вопрос, но не имеют ничего против: «Когда мы только ввели этот титул, нам повезло провести бой двух парней, которые были достойны этого пояса. Понятия не имеем, что будет дальше, но можем сказать одно – в ростере нет ни одного бойца, который не хотел бы завоевать титул BMF».

Фото: Gettyimages.ru/Steven Ryan, Alex Menendez