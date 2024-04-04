Последний юбилей UFC – провал: допинг у Джонса и Леснара и главный бой, сорванный за три дня до турнира

Конор вообще отказался от $10 млн.

14 апреля в Лас-Вегасе пройдет UFC 300 , который уже расстроил болельщиков афишей главного боя. Последний большой юбилейный ивент состоялся восемь лет назад – 9 июля 2016 года.

Но вместо величайшего турнира в истории промоушена – проблемы с главными боями, скандалы с допингом и расстройство болельщиков.

Конор отказался лететь в США, а Джонс попался на допинге – так главным событием турнира стал женский бой

Проблемы с организацией турнира возникли с самого начала. Планировалось, что UFC 200 возглавит реванш между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом – их первый поединок прошел в марте и завершился неожиданным поражением Конора, которое стало для него первым в UFC. Поэтому выбор афиши для главного боя выглядел справедливым.

Но планы поменялись. Макгрегор отказался участвовать в апрельском пресс-туре по США – поражение Диазу он связал с тем, что потратил слишком много времени на общение с журналистами.

Конор был готов участвовать в большой пресс-конференции в Нью-Йорке, но остальное время планировал посвятить тренировкам. UFC настаивал на более агрессивном продвижении турнира – и переубеждал Макгрегора, предложив ему рекордный гонорар в $10 млн. Этого не хватило – в итоге поединок перенесли.

Позже появился вариант с другим реваншем – чемпион полутяжелого дивизиона Даниэль Кормье получил в соперники Джона Джонса, которого за год до этого лишили пояса из-за скандального ДТП. Тогда же стало известно, что в октагон вернется Брок Леснар – экс-чемпион UFC в тяжелом весе получил специальное разрешение на бой от рестлинг-промоушена WWE, где выступал.

Казалось, что все окончательно решилось – особенно после того, как кард расширился титульным поединком в женском легчайшем весе между Мишей Тейт и Амандой Нуньес.

6 июля состоялось заключительное мероприятие для СМИ – все было готово для проведения турнира. Но тем же вечером UFC созвал незапланированную пресс-конференцию, на которой вице-президент Джефф Новицки шокировал болельщиков:

«Сегодня мы узнали, что USADA оповестила Джона Джонса о потенциальном нарушении антидопинговых правил. Будет проведено честное и прозрачное расследование, прежде чем к бойцу применят санкции. Но для этого потребуется время – бой с Кормье не состоится». UFC 200 лишился главного события всего за три дня до турнира.

UFC 200 не превзошел достижение прошлого юбилейного турнира – и оказался настолько унылым, что промоушен даже не определил лучший бой вечера

На следующий день Джонс извинился за инцидент и заявил, что не принимал запрещенные вещества сознательно – пресс-конференцию остановили после того, как Джонс расплакался. Вскоре Дана Уайт сообщил, что место в главном событии турнира получат участницы женского титульного боя – именно на UFC 200 Нуньес впервые стала чемпионкой промоушена.

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В соглавном событии турнира Леснар подрался с Марком Хантом – победил, но попал под критику из-за не самого зрелищного выступления. Возмущение усилилось, когда Брок провалил допинг-тест – спустя всего неделю его поединок с Хантом признали несостоявшимся, а сам Леснар получил длительную дисквалификацию. С тех пор он не появлялся в октагоне.

Удивительно, но Кормье все же выступил на турнире. Против него на коротком уведомлении вышел экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва, которому на тот момент был 41 год. Кормье победил единогласным решением судей, но не оформил титульную защиту – поединок лишился чемпионского статуса по решению промоушена. После боя Сильва признался, что не тренировался несколько месяцев – но верил, что навяжет конкуренцию Кормье.

Из поединков, транслировавшихся по телевидению, всего два завершились досрочно – по итогам турнира бонус за лучший бой вечера не отдали никому. UFC 200 продал больше миллиона платных трансляций, но не обогнал по этому показателю прошлый юбилейный турнир, состоявшийся в 2009-м. Хоть ивент финансово окупился, для фанатов он стал настоящим разочарованием.

Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300

Фото: Gettyimages.ru /Rey Del Rio, Ethan Miller, Jeff Zelevansky