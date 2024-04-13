Поддержка государства, бои фриков и турнир, который смотрели на деревьях. Безумный мир китайских ММА

«Правительство уважает спортсменов».

В ночь на 14 апреля пройдет исторический юбилейный турнир UFC 300 . В соглавном бою дерби двух китаянок – Вэйли Чжан и Ян Сяонань .

Это неслучайно – UFC развивается в Китае и выращивает там новых звезд. Почему ММА стали так популярны в Китае?

ММА в Китае создал местный фанат джиу-джитсу. Билеты на первый турнир продавала его мама, зрители смотрели бои на деревьях

Упоминания боевых искусств в Китае появились до нашей эры – в «Искусстве войны» Сунь Цзы. Были разные периоды: расцвет единоборств сменялся полным запретом, когда тренировались только военные. В ХХ веке единоборства стали китайской гордостью и захватили запад – через Брюса Ли, голливудские боевики и кунг-фу. Помог даже хип-хоп: название культовой группы Wu-Tang-Clan происходит от Удан (англ. Wudang) – гор в провинции Хубэй, центра китайских боевых искусств.

Сейчас ММА – популярный спорт в стране: в UFC китайская чемпиона Вэйли Чжан, дерется много местных бойцов, а фан-база растет с каждым годом. Но так было не всегда – в конце ХХ века про ММА в Китае даже не слышали.

Все изменил Эндрю Пи – «крестный отец» китайских ММА: родившись на Тайване, он переехал в Калифорнию в конце 70-х, где получил синий пояс в Академии джиу-джитсу Грейси. В 1997-м он приехал в Пекин, в следующем году открыв первый зал джиу-джитсу в Китае.

«Когда я впервые приехал сюда, то подумал про себя: «Я найду академию джиу-джитсу, чтобы продолжить тренироваться». Но не нашел ни одного места. Чтобы тренироваться, мне пришлось обучать друзей. Постепенно один друг согласился, потом другой, третий. Затем они стали приводить своих друзей... Довольно скоро появились незнакомцы».

В 2003-м Пи подрался в одном из первых телевизионных боев ММА в Китае против Сюй Сяодуна – известного скандальными победами над мастерами традиционных боевых искусств. Пи выиграл, но сломал руку через несколько секунд после начала боя. Из-за отсутствия врачей и регламента Пи беспокоился о безопасности ММА в Китае: «Я понял, что если все это продолжится, то должно делаться правильно. Именно тогда я решил начать организовывать бои».

Через два года появился промоушен Art of War FC: в 2005-2016-м там прошли 18 турниров, семь из которых – на переполненном Олимпийском стадионе в Пекине. Но Пи признается , что первый турнир мог не состояться: «Все основные правительственные ведомства, от которых нам нужно было получить разрешение, сказали «нет». Вы не представляете, сколько «нет» я слышал. Это было крайне обескураживающе».

В итоге Пи и его брат Конрад договорились с секцией ушу в Пекинском спортивном университете. 6 ноября 2005-го они провели первый турнир для толпы из 200 зрителей в университетском зале, который полностью заполнился. Зрители выстроились у дверей – некоторые залезли на деревья, чтобы смотреть через окна. «Тогда это была семейная история, мы просто должны были все организовать. Моя мама собирала билеты у двери», – вспоминает Пи.

К 2008-му рейтинги турниров ММА на ТВ сильно выросли – до AOW популярным был турнир «Король Санда». Интернет в Китае не был развит, поэтому AOW открыл будущих звезд через ТВ. Турниры критиковали за жестокость – как во времена раннего UFC в США. Государственного запрета не было, и AOW собрал комьюнити: бойцов, тренеров, комментаторов и простых фанатов.

Чемпионство Вэйли Чжан в 2019-м влюбило китайцев в UFC. До этого смотрели местные турниры по ТВ – они разрывали рейтинги

Через шесть лет после первого турнира AOW один из его первых участников – Чжан «Волк» Тецюань – стал первым китайцем в UFC. Он дебютировал с победы над американцем Джейсоном Рейнхардтом в феврале 2011-го, но потом трижды проиграл. В Китае Тецюань был звездой до UFC: успешно дрался в AOW и местных промоушенах, а в 2009-м основал зал China Top Team (CTT).

В том же 2011-м году UFC начал расширение в Китай, где не был мощным брендом. Столкнулся с проблемами – ММА критиковали за жестокость: «В Китае у нас была небольшая, но очень страстная и преданная фан-база, – вспоминает Кевин Чанг, старший вице-президент UFC в Азиатско-Тихоокеанском регионе. – Было много заблуждений, много негативного контента, который вирусился в медиа».

Чанг говорит про видео в китайском интернете, где ММА ругали за кровь и пропаганду насилия. Люди ничего не знали о спорте – спрашивали, умирают ли в октагоне, постановочные ли бои. В 2010-х интерес к ММА вырос: в Китае появилось больше промоушенов, а инвестиции росли.

До UFC в Китай приехал сингапурский ONE FC, в котором много азиатских бойцов. С декабря 2014-го по июль 2016-го в Китае прошли шесть турниров ONE, тогда же приехал южнокорейский Road FC. Одновременно появилось множество местных промоушенов.

«Я бы сказал, что 2016-й был годом, когда инвесторы сошли с ума по ММА, они вложили столько денег, – вспоминает Пи. – Я видел статистику, согласно которой в 2016-м в Китае прошло около 600 турниров по смешанным единоборствам».

Только в 2016-м новые пекинские промоушены Kunlun Fight и Glory of Heroes провели 23 и 11 турнира каждый. Но появилась проблема – борьба за прибыль от турниров. Промоушены Rankin Ultimate Fighting Federation в Шанхае, Legend FC в Гонконге и Chin Woo Men в Гуанчжоу закрылись всего через несколько лет. Китайская аудитория до сих пор не привыкла к формату pay-per-view, поэтому вложения часто не окупаются.

Пи, который тренирует сборную Китая по джиу-джитсу, хочет возродить AOW, но бизнес-модель должна измениться: «Она должна быть устойчивой. Есть одноразовые лиги, которые всплывают и живут несколько лет. Они собирают деньги, проводят турниры, но когда средства заканчиваются, то исчезают из индустрии ММА».

Почему китайцев все больше в UFC? Лига создала фабрику по производству местных чемпионов – подписала уже пятерых «воспитанников»

Прибыль не проблема для UFC – промоушен провел первый турнир в Китае в 2017-м. С тех пор приезжали каждый год – сперва в Пекин, затем в Шэньчжэнь. На последнем турнире в 2019-м Вэйли Чжан стала первым в истории чемпионом UFC из Китая.

Победив бразильянку Джессику Андраде техническим нокаутом всего за 42 секунды, Чжан взорвала китайскую индустрию ММА. «Наш первый огромный прорыв произошел с Чжан Вэйли. Она взорвала интернет, лучше не скажешь», – говорил Чанг.

Победа Чжан три дня возглавляла топ Douyin (китайский TikTok) и сайт микроблогов Weibo. Популярность UFC в Китае резко возросла. «Когда Ли Джинлианг или Сун Ядун участвовали в турнирах, эти парни также вызвали огромный интерес», – говорил Чанг о других звездах UFC из Китая.

В том же 2019-м UFC открыл в Шанхае институт за $14 млн. В ультрасовременном здании находится Академия UFC, куда можно попасть только по приглашениям. Там лучшие китайские бойцы проходят подготовку, чтобы перейти UFC.

Бойцов набирают из известных залов, таких как Enbo Fight Club и China Top Team, и привозят местные скауты. «Рекрутинг – несложная задача, – признавался Чанг. – У этих ребят есть талант. У них есть способности, есть потенциал. Им просто нужна дополнительная полировка».

Чанг считает, что китайцы в академии, которые в основном росли в бедности, отличаются от бойцов других стран – готовностью учиться: «Они, как правило, очень старательны, уважительны, их легко тренировать. Это одна из вещей, которую выделяют наши тренеры».

Если боец достигает потолка в Китае, то уезжает за рубеж. Вэйли Чжан стала чемпионкой Kunlun Fight, но после трех защит уехала в UFC с рекордом 16-1. Международные лиги – угроза для местных ММА, ведь теперь они работают на экспорт. Китайцы ищут звезд для местных, чтобы продавать трансляции. Так появляются бойцы-фрики: татуированные качки, великаны и трештокеры.

«Вероятно, большинство людей посмотрят бой, если есть спортсмен, который им нравится», – считает Пи. Он хочет развивать популярных бойцов, которых полюбит китайский зритель. Пи подчеркивал, что в китайских ММА хаос, вызванный сговором тренеров, менеджеров и промоутеров. Из-за этого бойцы хотят уехать за рубеж, чтобы выбраться из токсичной среды.

Китайские бойцы становятся успешнее: в ONE больше 20 бойцов из Китая, в UFC больше десятка – рекорд для стран Азии. За пять лет работы Академия UFC уже отправила в лигу пятерых бойцов.

В 2020-м UFC заключил сделку с Олимпийским комитетом Китая, став официальным советником спортсменов на Играх 2021-го в Токио и 2022-го в Пекине. Хотя правительство Китая неохотно поддерживало ММА на раннем этапе, все изменилось – престиж спорта вырос в последние годы. По оценкам китайской компании Daxue Consulting, в 2019-м в Китае 90 млн человек занимались ММА – в 15 тысячах залов по всей стране.

Вон Андерсон, канадский боец, закончивший карьеру в ММА с рекордом 16-3, управляет Bricks Combat Academy в Чунцине. Он видит огромный спрос на тренировки, хотя предрассудки сохраняются:

«У нас есть клетка, есть тренер по тайскому боксу, бразильскому джиу-джитсу, борьбе, дзюдо и боксу. Но сложно обучать ММА людей, которые не полностью им посвящены. Они боятся, что шансы получить травму довольно высоки».

Многие видят в расцвете китайских ММА преемственность – с древними боевыми искусствами прошлого. Андерсон заверяет, что в Китае любовь к боям поддерживается властью и не связана с традициями:

«Когда люди обращаются ко мне за информацией о Китае, я рассказываю про целый мир, который невидим, пока вы не попадете сюда. Китайское сообщество ММА уникально. Особенность китайских ММА не в традиционных боевых искусствах, а в подходе современного Китая к спорту и в том, как общество и правительство ценят и уважают спортсменов. Это уникальная часть Китая, о которой люди спрашивают».

Лучший способ подготовиться к UFC 300 – наш гайд. Разобрали все бои!

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

Фото: Gettyimages.ru /Zhe Ji, Yifan Ding, China Photos, Xaume Olleros, Mark Kolbe