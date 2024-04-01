Четыре главных фишки Алекса Перейры – который за семь боев взял два пояса UFC

Хедлайнер UFC 300.

Главная история успеха в UFC в последние годы – превращение Алекса Перейры в суперзвезду смешанных единоборств. Успешный кикбоксер с пятью поединками в ММА, которого пригласили в UFC как бугимена для Исраэля Адесаньи, завоевал уже два чемпионских пояса в главном промоушене мира, побил четырех бывших чемпионов и теперь возглавит юбилейный турнир.

Как он это делает?

1. Использование антропометрии

Алекс Перейра – огромный средневес и большой полутяжеловес. При лимите среднего веса в 84 кг в октагоне он мог весить до 95-96 кг – между весогонкой и поединком возвращал более 10 кг. Поединок с Исраэлем Адесаньей хорошо продемонстрировал размеры Перейры – высокий и достаточно мощный для среднего веса Адесанья казался бойцом из другой весовой:

Прямая и узкая стойка Перейры позволяет ему выглядеть еще больше. Даже в полутяжелом весе есть ощущение, что он возвышается над соперниками. Такое преимущество в росте меняет привычки в защите: Перейра не использует высокий блок, во многом рассчитывает на оттяжки и отходы на ногах.

Низкое положение рук позволяет более непредсказуемо атаковать, но раскрывает Перейру для атак соперников. Это осознанный выбор. Перейра – гораздо более атакующий боец, чем защищающийся.

Это прослеживается и в перемещениях по октагону. Если Адесанья больше похож на фехтовальщика, постоянно контролирующего дистанцию до соперника и старающегося держать его на кончике шпаги, то Перейра менее аккуратен и более агрессивен. Он склонен к прессингу, любит забирать центр клетки и летален у сетки.

При этом даже в моменты, когда Перейра прижимает соперника и обрушивает на него силовые комбинации, он практически никогда не теряет чувства дистанции. Ошибки возникают лишь тогда, когда Перейра не чувствует сопротивления во время комбинации (как во втором поединке против Адесаньи) или промахивается силовым ударом. В этих случаях он как будто забывает о защите и становится уязвимым для контратак:

Перейра сильно заряжается на левый хук и промахивается

После чего забывает сразу вернуть руку к подбородку и развернуться к сопернику. Бруно Силва пользуется этим и контратакует

2. Сила удара и левый хук

Самый известный удар Алекса Перейры – левый хук. С его помощью он собрал десяток вирусных нокаутов в кикбоксинге, вырубил Исраэля Адесанью, потряс Бруно Силву и нанес решающий удар в поединке против Иржи Прохазки. Почему левый хук Перейры настолько эффективен?

Первая причина – биомеханическая. Перейра – невероятно сильный и гибкий атлет. Сочетание длины рук, их веса, мощи, которую дают быстрые мышечные волокна, делает его удары по-настоящему пушечными. Еще одна особенность – работа суставов. Плечевой сустав Перейры при ударе уходит за плоскость его корпуса, что придает еще больший размах при хорошей стабильности:

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Вторая причина – стойка. Из-за низкого положения рук левый хук Перейры идет от корпуса к голове, то есть снизу вверх. Такая траектория мешает соперникам Перейры видеть начало удара (глаза направлены вверх, как у Шона Стрикленда на скрине выше).

Энергию удару придает движение корпусом. Перейра часто использует комбинацию 2-3 (правый прямой – левый хук), в которой прямой действует для разгона поворотного движения корпусом под левый хук. Получается что-то похожее на маятник – не такой амплитудный, как у Майка Тайсона, но близкий по силе удара. Дополнительный импульс дает подскок вместе с ударом:

Перейра готовит левый боковой, сгибает ноги и заряжает руку

После чего выпрямляет ноги, выталкивая себя вверх вместе с ударом

3. Удары ногами: калф-кик, хай-кик, колено в прыжке

Второй по эффективности удар Перейры после левого хука – калф-кик. Удар ногой в голень заканчивает поединки реже, чем боковой, но урон, который он наносит ногам и, соответственно, передвижению соперника, кардинально меняет ход боя.

У Перейры совсем не традиционная техника калф-кика. Он не делает заступ опорной ногой, а бьющая остается прямой при ударе. Перейра немного приседает в момент удара, из-за чего кажется, что он теряет равновесие и заваливается назад.

Но это не так. Мощные ягодичные мышцы удерживают его от падения, а такая «кривая» техника дает преимущество. Перейра не показывает оппоненту намерение пробить лоу-кик, что дает возможность беспрепятственно наносить удар точно в голень. При этом сам Перейра отлично защищается от лоу-киков:

Адесанья пробивает лоу-кик, Перейра убирает голень и подставляет колено

Успешная защита приводит к падению Адесаньи

Хай-кики и миддл-кики Перейра скрывает не менее хорошо. Когда он пробивает ногой, то кажется, что совсем не вкладывается, не докручивает корпус, просто поднимает ногу и отправляет ее в соперника. Но достаточно серьезная мощь сохраняется, а отсутствие амплитуды позволяет Перейре не тратить время на подготовку следующего кика и собрать несколько ударов ногой в одну комбинацию.

Самый эффектный элемент арсенала Перейры – летящее колено. В нем интересна не техника выполнения (она достаточно обычная), а сам факт выполнения им такого удара. Практически двухметровый, 100-килограммовый Перейра, летящий вперед с коленом – удивительная и страшная картина для его соперников. Важный элемент – колено из клинча: в сочетании с умением создать дистанцию и сохранением контроля в клинче такой удар становится очень опасным.

4. Противостояние борьбе

Алекс Перейра провел первый поединок по правилам смешанных единоборств в 2015 году и уступил удушающим сзади. С тех пор он иногда появлялся в бразильском промоушене Jungle Fight, параллельно выступая по правилам кикбоксинга.

Перейра полноценно перешел в ММА лишь в 2020 году, подписав контракт с LFA. То есть только с этого момента стал уделять по-настоящему большое количество времени борьбе и работе в партере. За это время Перейра неплохо спрогрессировал в грэпплинге. Подтверждение – коричневый пояс по БЖЖ, два чемпионских пояса и 70% защиты от тейкдаунов в UFC.

Чтобы успешно справляться с угрозой борьбы в поединках по ММА, команда Перейры выстроила для него эффективный геймплан. Когда соперник начинает сближаться с Перейрой, он всегда отходит к клетке, даже если вероятность тейкдауна невысока. Иногда получается, что отступление происходит по прямой назад, что делает его более уязвимым к атакам в стойке, но увеличивает шансы встретить тейкдаун спиной к клетке.

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Следующий этап защиты – борьба у стены (клетки). В этом Перейра показывает себя очень неплохо. Основная причина – эффективное использование физической мощи. Никаких сложных технических приемов: мощные руки + оверхуки, андерхуки и контроль кисти соперника в сочетании с хорошим балансом тела и устойчивым положением ног помогают Перейре неплохо справляться с попытками тейкдауна у стены.

Если Перейра пропустил тейкдаун, то сразу пытается встать, иногда отдавая ради этого спину. В его случае это эффективно: бывшего кикбоксера проще научить защите и подъему в стойку из позиции контроля спины, чем из гарда. Но если соперник все-таки устанавливает контроль сверху, то Перейра переходит в режим выживания: старается максимально завязать соперника, минимизировать урон и как можно быстрее отползти к сетке.

Пока выживать получается, но важно, что оппозиция Перейры состояла совсем не из борцов. Его будущий оппонент – Джамал Хилл – тоже никогда не практиковал атакующий грэпплинг, но, возможно, подготовит что-то специально для Перейры.

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Как часто в UFC меняются чемпионы?

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Jamie Squire