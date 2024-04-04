Гейджи и Холлоуэй – кровавые бароны UFC. Уф, как же жалко их соперников

Подерутся за пояс BMF.

Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй – красный сигнал для соперников, что выйти из клетки без последствий не получится. Те самые яркие ударники, которые раскрашивают лица оппонентов в бордовый цвет.

• За карьеру в UFC Холлоуэй нанес почти 3,2к акцентированных ударов (67% или 2151 удар – в голову). Даже если Холлоуэй проигрывает, то наносит значительный урон соперникам.

• У Гейджи 12 бонусов за лучшее выступление или бой вечера и 75% побед нокаутом (рекорд – 8-4).

Теперь они подерутся на UFC 300 , а Гейджи точно описал, что нас ждет: «Мясорубка, хаос, немного крови и адреналин, бурлящий в венах. Все это вы получите от меня. Я умею наносить урон – в этом со мной никто не сравнится.

Возможно, он не упадет в нокаут, но я нанесу ему такой урон, что врач будет обязан остановить поединок. Мы напишем жестокую картину – нет более подходящих кандидатов, чтобы устроить шоу».

Победитель получит пояс BMF («самый опасный ублюдок»). Это символично, если посмотреть на разбитые лица их соперников.

Холлоуэй сам пропустил больше 2к ударов, но разбил Альдо, Каттара и Ортегу

Вообще-то Холлоуэй сам много пропускает в голову – больше 2к (наибольший показатель в лиге). Ходили слухи об инсульте, но он ни разу не падал в нокаут.

Это Уил Чоп грустит после поражения. В 2014 году Холлоуэй закрыл проигрыш от Конора Макгрегора и оформил первый нокаут вечера.

Уже через три года Холлоуэй дважды нокаутировал Жозе Альдо: впервые стал чемпионом полулегкого веса, а потом успешно защитил пояс.

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Но Альдо повезло сильно больше, чем Брайану Ортеге.

Так Холлоуэй разобрался с Келвином Каттаром.

Яиру Родригесу тоже не повезло.

Гейджи портил лица соперникам еще до UFC, а после перехода собрал кровавую коллекцию

Гейджи дебютировал в UFC, когда Холлоуэй уже завоевал пояс в полулегком весе. Такой получилась его пятая подряд защита пояса WSOF против Луиса Фирмино (остановка врачом) перед переходом в UFC.

Соперники думали, что хуже уже не будет. И тут...

Бац...

Бац...

Бац...

Бац...

Но не все были безусловно обречены. Гейджи проиграл Эдди Альваресу и впервые улетел в нокаут, хотя оставил заметный урон. Фергюсона же не спасли локти-заточки, а лица Майкла Джонсона, Майкла Чендлера и Рафаэля Физиева заливала кровь.

Пояс «Самого опасного ублюдка» – как он устроен? Появился из интервью-мема и вручался Дуэйном «Скалой» Джонсоном

Фото: Gettyimages.ru /Chris Gardner, Ed Mulholland, Catherine Ivill, Douglas P. DeFelice, Mike Stobe, Gregory Shamus, Vaughn Ridley, Gregory Shamus, Carmen Mandato, Rey Del Rio / Kontributor, Jeff Bottari / Kontributor, Chris Unger / Kontributor