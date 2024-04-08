Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

Очень много причин.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится UFC 300 – важнейший ивент года. Несмотря на критику главного боя, юбилейный турнир обещает стать историческим – причем не только из-за высокой плотности громких поединков в карде.

На UFC 300 состоится первая в истории защита титула BMF

Идея создания пояса BMF принадлежит Нейту Диазу. В августе-2019 он бросил вызов Хорхе Масвидалю, предложив подраться за звание «самого опасного ублюдка» лиги.

Интервью Диаза быстро стало вирусным, и спустя всего три недели промоушен подал документы на регистрацию торговой марки. Поединок за инаугурационный титул состоялся в ноябре, но не оправдал ожиданий – глубокое рассечение над глазом Диаза заставило доктора остановить бой в третьем раунде.

Следующим соперником Масвидаля стал чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман – но без защиты символического пояса. О титуле BMF промоушен вспомнил уже после ухода Масвидаля – в июле-2023 его завоевал Джастин Гейджи, нокаутировавший Дастина Порье на UFC 291. Теперь Гейджи проведет защиту пояса против Макса Холлоуэя.

UFC 300 – первый турнир, на котором два китайских бойца оспорят титул

Вэйли Чжан и Янь Сяонянь сотворят историю – станут первыми бойцами из Китая, которые подерутся за чемпионский пояс UFC. Чжан принадлежит титул в женском минимальном весе – она завоевала его в поединке с Карлой Эспарзой, который состоялся в ноябре-2022. С тех пор она провела одну титульную защиту, выиграв у Аманды Лемос в августе-2023.

Сяонянь идет на серии из двух побед, последнюю из которых добыла в поединке с Джессикой Андраде. Всего у Сяонянь 10 боев в UFC – она выступает в промоушене с 2017 года, проиграв два раза.

На UFC 300 дебютирует боец, становившийся двукратным олимпийским чемпионом

До перехода в UFC Кайла Харрисон выступала в PFL: за пять лет собрала 15 побед и дважды становилась победительницей Гран-при. При этом по правилам смешанных единоборствах Харрисон дерется относительно недавно – вплоть до 2016 года она профессионально занималась дзюдо.

Харрисон становилась победительницей чемпионата мира и Панамериканских игр и дважды завоевывала золотые медали Олимпиады – в 2012 и 2016 годах. В предварительном карде UFC 300 она подерется с 42-летней Холли Холм – и станет первым бойцом в истории промоушена, становившимся двукратным олимпийским чемпионом.

На UFC 300 выступят сразу 12 бывших и действующих чемпионов – рекорд

На юбилейном турнире состоятся два титульных поединка – в них защиту поясов проведут Вэйли Чжан и Алекс Перейра. Соперник Перейры – Джамал Хилл – владел чемпионским титулом 174 дня, освободив его после травмы. А за пояс BMF Джастин Гейджи подерется с экс-чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем.

На турнире выступят Чарльз Оливейра, Иржи Прохазка, Алджамейн Стерлинг, Холли Холм, Джессика Андраде – каждый из них владел чемпионским поясом. А предварительный кард откроет поединок Дейвисона Фигейредо и Коди Гарбрандта – двух экс-чемпионов. Такого за всю историю UFC еще не случалось.

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На UFC 300 подерутся Джим Миллер и Бобби Грин – на двоих им почти 80 лет

В предварительном карде пройдет бой Джима Миллера и Бобби Грина – один из самых возрастных боев в истории промоушена. На двоих легковесам 78 лет. При этом оба находятся в неплохой форме – например, Миллер в последних шести поединках оформил пять досрочных побед: три нокаута и два удушающих приема.

Миллер станет единственным бойцом в истории промоушена, участвовавшим во всех юбилейных турнирах компании: на UFC 100 он выиграл у Мака Данцига, а на 200-м турнире нокаутировал Таканори Гоми. В UFC он выступает с 2008 года, а дебют Грина в промоушене состоялся в 2013-м.

UFC 300 – турнир рекордсменов промоушена

На юбилейном турнире выступят сразу несколько обладателей рекордов промоушена:

• Три рекорда принадлежат Миллеру: 43 боя, 26 побед и 48 попыток болевых и удушающих приемов – больше всех в истории UFC. Первое место по этому показателю с ним делит Оливейра – он рекордсмен промоушена по досрочным победам (20), сабмишенам (16) и общему количеству бонусов (19).

• Гейджи не только обладатель рекорда по среднему количеству бонусов за бой, но и антирекорда по среднему количеству пропущенных ударов в минуту (7,5).

• Антирекорд по общему количеству пропущенных ударов принадлежит его сопернику – за всю карьеру в UFC Холлоуэй пропустил 2121 удар. Ему же принадлежат рекорды по самому большому количеству нанесенных и акцентированных ударов – 3441 и 3197.

UFC 300 на самом деле не 300-й номерной турнир промоушена

В истории промоушена было несколько случаев, когда руководство отменяло события. Впервые это произошло в 2012 году, когда Дэн Хендерсон получил травму колена всего за неделю до UFC 151, в главном событии которого ему предстояло подраться с Джоном Джонсом за титул чемпиона в полутяжелом весе.

От идеи переносить событие промоушен отказался, предложив Джонсу провести поединок с Чейлом Сонненом, согласившимся выступить на коротком уведомлении. Но давать Соннену титульный шанс Джонс отказался – на этом настоял тренер чемпиона, который убедил компанию перенести титульную защиту на следующий турнир.

Спустя два года похожая ситуация вынудила UFC отменить 176-й номерной турнир – тогда травму получил чемпион полулегкого дивизиона Жозе Альдо. В 2019-м не состоялся UFC 233, когда по требованию ESPN промоушен перенес поединок Генри Сехудо и ТиДжея Диллашоу на турнир серии Fight Night, права на трансляцию которого принадлежали сервису.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Gardner, Paul Rutherford, Harry How, Jordan Jones, Carmen Mandato, Chris Graythen