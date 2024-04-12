Если вы дзюдоистка с Олимпиады, не попадайтесь Холли Холм

Помните, как не повезло Ронде Раузи?

В этом году Холли Холм исполняется 43 года, но она все еще в ростере UFC и подерется на UFC 300 .

Соперница – двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон. Это будет не первая встреча Холм с членом сборной США по дзюдо. В 2015 она дралась против бронзовой медалистки Олимпиады-2008 и главной звезды UFC на тот момент Ронды Раузи.

В 2015-м Раузи собирала не меньше PPV, чем Конор, а Дана Уайт называл ее главной звездой промоушена

Ронда Раузи пришла в ММА из дзюдо. Она начала тренироваться в 11 лет, а уже в 17 поехала на первую Олимпиаду в Афинах. Раузи уступила в первом же поединке, но отметилась как самая молодая дзюдоистка на турнире. После Олимпиады она победила на юношеском чемпионате мира, а через два года выиграла бронзу.

Перед Олимпиадой в Пекине Раузи поднялась в 70 кг. После победы на Панамериканских играх и серебряной медали на чемпионате мира она входила в топ-3 сильнейших дзюдоисток мира в своем весе. На Олимпиаде Раузи оправдала статус, завоевав третье место. После получения первой олимпийской медали в истории американского дзюдо Раузи завершила карьеру и перешла в ММА.

После двух лет подготовки и трех побед по любителям Раузи дебютировала в King of the Cage, победив рычагом локтя Эдиану Гомес. После еще одной победы в локальном промоушене HKFC ее пригласили в Strikeforce, которым на тот момент уже владели UFC. Раузи стартовала с двух побед армбарами в первом раунде, а уже в третьем поединке встретилась с чемпионкой в легчайшем весе Мишей Тейт.

Как и в четырех поединках до этого, Раузи победила рычагом локтя в первом раунде. Все поединки проходили по одному сценарию: Раузи шла на соперницу, завязывался клинч, в котором она делала подсечку или бросок, с помощью которого стягивала соперницу в партер, где быстро проходила в боковой контроль или маунт, после чего выполняла рычаг локтя.

После слияния UFC и Strikeforce Раузи стала первой женщиной-бойцом, подписанной в промоушен. Спустя еще несколько побед в первом раунде всеобщее помешательство на Раузи достигло пика: Дана Уайт называл ее главной звездой промоушена, главный тренер Эдмонд Тавердян утверждал, что она может стать профессиональным боксером, а Джо Роган сказал, что Раузи победит половину мужчин в легчайшем весе UFC.

Холм остановила серию Раузи, хотя в ее победу совсем не верили. Помог боксерский бэкграунд

Вряд ли существует более успешный боец, перешедший из бокса в ММА, чем Холли Холм. Во времена выступлений в боксе она считалась одной из лучших женщин-боксеров в полусредней и первой средней весовой категории. Холм владела поясом WBA и WBC в полусреднем весе и суммарно 16 раз защитила титул в трех весах. В 2005 и 2006 году журнал The Ring признавал ее женщиной-боксером года.

В первый раз Холм выступила по правилам ММА в 2011 году. Тогда она еще вела активную боксерскую карьеру, но уже побеждала с помощью ударов ногами. Полноценный переход Холм совершила в 2013 году, выступив на турнире Bellator 91. После еще четырех побед подряд она подписала контракт с UFC.

В первом поединке она победила Ракель Пеннингтон (действующую чемпионку в легчайшем весе) раздельным решением. Поединок получился сложным и вязким: девушки больше думали о защите и мало рисковали. На двоих они попали лишь 84 раза при 349 попытках. Во втором бою Холм показала намного более сильный поединок, перебив Марион Рено 65-26. После этой победы она заняла седьмое место в рейтинге и получила шанс на титул.

К моменту поединка за титул Холм шла на победной серии из девяти поединков, но это совсем не убеждало фанатов и букмекеров. На победу Холм давали коэффициент 12 – в два раза больше, чем на Эла Яквинту в поединке против Хабиба Нурмагомедова. Раузи считалась непобедимой, а боксерский бэкграунд Холм считался недостатком против сильной дзюдоистки. Но получилось так, что именно навыки из бокса помогли выиграть титул.

Раузи начала поединок с прессинга, активных попыток сблизиться и завязать соперницу в клинче. Холм работала в левше и постоянно двигалась то в одну сторону, то в другую. Так она не давала возможность загнать себя в угол и постепенно высматривала возможности контратаковать попытки блица Раузи. Первую такую возможность Холм нашла уже через 30 секунд:

Раузи преследует Холм, но не замечает, как уже сблизилась на дистанцию левого прямого

С каждой минутой Раузи выглядела все более взбешенной, а ее попытки сблизиться и пройти в клинч становились слишком очевидными. Холм же предельно дисциплинированно выполняла план на бой, продолжала постоянно уходить от атаки и контратаковала мощнейшими левыми прямыми. Ближе к концу раунда базовый боксер умудрилась провести тейкдаун против лучшей дзюдоистки легчайшего веса. При этом у Раузи – ни одного успешного перевода за раунд.

Во втором раунде преимущество в футворке продолжило нарастать. Из-за усталости и злости Раузи раскрывалась еще больше, чем в первом раунде, совсем перестала следить за ногами и летела вперед, как разъяренный бык. А Холм отлично играла роль матадора, спокойно действовала по геймплану и уходила от атак:

Раузи заходит на левый хук без финтов и раздергиваний, из-за чего Холм заранее реагирует и ныряет под него

После чего спокойно возвращается к центру октагона, а Раузи остается на колене

Буквально через 20 секунд после этого Холм снова попала левым прямым, поймав Раузи на плохом контроле дистанции, после чего нанесла нокаутирующий удар левой ногой в голову.

Спустя девять лет Холм подерется против двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо Кайлы Харрисон

После победы над Раузи карьера Холм пошла не лучшим образом: случились три поражения подряд, после которых она победила лишь в пяти поединках из девяти. Сейчас Холм 42 года, она пятая в рейтинге женского легчайшего веса и получила в соперницы Кайлу Харрисон – бывшую чемпионку PFL в легком весе и двукратную олимпийскую чемпионку в дзюдо.

Чтобы победить, Холм должна идеально повторить геймплан против Раузи – уходить от сближения, использовать длинные удары (кики и джебы), контратаковать отточенным левым прямым. Проблема – в возрасте. Холм уже не такая быстрая, не такая выносливая, в последних поединках все меньше полагается на ударку и чаще использует прокачанный за годы в ММА грэпплинг.

Против Харрисон борьба будет неэффективна. Причины две: ее навыки в дзюдо и огромное преимущество в физической силе. На Олимпийских играх Харрисон соревновалась в категории до 78 кг, в ММА выступала в легком весе, а теперь подерется в легчайшем.

Многие сомневаются, что она выдержит такой переход, но если у нее получится, то разница в мощи будет критической. В таком случае единственный шанс Холм – полностью повторить апсет девятилетней давности: уйти от всех попыток тейкдаунов, вымотать футворком и отправить в нокаут.

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Фото: Gettyimages.ru /Quinn Rooney, Frazer Harrison