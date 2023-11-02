Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?

Тактический профайл перед главным тестом в карьере.

3 декабря на UFC Fight Night в Остине в главном поединке подерутся Бенеил Дариуш и Арман Царукян. Царукян уже долгое время рядом с топ-5, победил нескольких сильных бойцов и в 2019 году проиграл в близком поединке Исламу Махачеву.

Бой с Дариушем – единственная возможность попасть в топ-5 в ближайшем будущем. Получится ли?

Царукян – базовый вольник, который попал в UFC после топового нокаута на глазах Путина

Арман Царукян с детства приучен к контактным видам спорта. В шесть лет он пошел на вольную борьбу, а в 12 – на хоккей. Несмотря на небольшие для хоккея габариты, он достойно выступал и попал в юношескую команду хабаровского «Амура», но не пробился во взрослую.

Навыки борьбы помогали на улицах Хабаровска нулевых: «Я вырос в той среде, когда еще были гопники. Не знаю, есть ли они сейчас. Могли отбирать телефоны или угрожать. Думаю, в каких-то районах они до сих пор обитают. Из-за этого с детства мы деремся. Раньше дрались на улице, а сейчас – в клетке, зарабатывая этим деньги», – рассказывал Царукян.

После окончания карьеры в хоккее Царукян вернулся в единоборства. Он возобновил тренировки по борьбе, после чего попробовал себя в смешанных единоборствах. Уже спустя четыре месяца Царукян подписал профессиональный контракт: «У меня не было ни одного боя по любителям. С 18 лет, как мне предложили профессиональный бой, я выступаю в ММА не прекращая».

Уже в начале карьеры он отличался универсализмом, несмотря на базу вольной борьбы. В первых 14 боях до UFC у Царукяна пять побед удушающими и пять – нокаутами, в том числе топовый нокаут против Фелипе Оливьери на турнире S-70, который посетил Владимир Путин. После этой победы Царукян подписал контракт с UFC и вышел на коротком уведомлении против Ислама Махачева.

Царукян стартовал в UFC c близкого боя против Махачева и серии из пяти побед

Царукян вышел на Ислама Махачева в 22 года – очень ранний возраст для дебюта. При этом разница в опыте была небольшой – 16-1 у Махачева против 13-1 у Царукяна. Арман начал поединок активно: выбросил несколько киков и много финтил. Один из таких киков получился совсем неудачным и привел к падению:

Царукян выбросил лоу-кик, но промахнулся – Махачев грамотно ушел от атаки

Царукян пробил бэкфист для подстраховки на случай контратаки от Махачева

Но его подвел скользкий пол и координация

Царукян отзащищался от последующего тейкдауна и даже пошел в контратаку, попытавшись вытянуть ногу Махачева. За этим последовал клинч и подножка от Махачева – его единственный удачный тейкдаун за раунд.

Ближе к концу раунда Царукян тоже провел тейкдаун. Сложно определить, что именно засчитано как тейкдаун в долгом грэпплинг-размене. Царукян провел блестящую работу из боди-лока, которая, правда, не привела к длительному контролю из-за первоклассного грэпплинга Махачева. Даже практически оказавшись на земле, он не терял ребра жесткости и постоянно держал под собой либо локоть, либо колено.

Второй раунд получился более активным в стойке, но Царукян почему-то все время пытался перевести Махачева в партер. Учитывая его короткий лагерь и навыки защиты от тейкдаунов Махачева – не лучшая идея. Царукян неплохо работал в стойке, но изматывал себя постоянными попытками проходов в ноги. Это сказалось на нем в третьем раунде, когда он окончательно выдохся и пропустил два из двух тейкдаунов.

После поражения от Махачева Царукян встретился с Оливье Обин-Мерсье – опытным бойцом, который шел на серии из двух поражений. Этот поединок в атаке для Царукяна получился не сильно лучше предыдущего. У него прошло лишь два прохода из 11, он все еще плохо выбирал моменты для проходов, а Обин-Мерсье отлично защищался от тейкдаунов с плохим таймингом. Царукян забрал этот бой за счет постоянного давления, контроля в клинче и граунд-энд-паунда после удачной защиты от подножки:

Обин-Мерсье делает подножку под переднюю ногу

Но Царукян скрутился в сторону и вытянул руку

Следующий поединок Царукян провел против Дави Рамоса. С предыдущего боя прошел год – за это время Царукян провел заметную работу над выбором момента для тейкдауна. В этом поединке он не рвался за ногами Рамоса, отлично работал в стойке, тем самым открыв возможность для тейкдауна. Царукян – первый, кто перевел Рамоса в ММА.

Бой с Мэттом Фреволой для Царукяна оказался достаточно простым: 10 переводов за поединок, отличная работа от джеба, хорошая защита (28% успешных попаданий у соперника) и легкая победа. Из негативного: такое количество тейкдаунов говорит, что Царукян не наладил стабильный контроль оппонента, поэтому постоянно приходилось возвращать его на канвас. Это прослеживалось и в предыдущих поединках.

Далее последовала серия из двух технических нокаутов. Кристоса Гиагоса Царукян поймал классическим приемом из арсенала: зацепил ногу соперника и в момент разрыва попал боковым в челюсть:

Гиагос пробивает правый миддл-кик, Царукян цепляет ногу на излете

Гиагос слегка потерял равновесие и не успел вернуть руку к челюсти, Царукян наказал его левым боковым

Против Йоэля Альвареса Царукян показал значительно улучшенный контроль по сравнению с предыдущими поединками. Он не давал техничному джитсеру Альваресу пространства в партере, пресекал его попытки выйти на рычаг локтя или треугольник, при этом сам уничтожал локтями, поставив две огромные сечки на носу соперника. Технический нокаут во втором раунде – логичен.

В какой форме Царукян сейчас?

Следующий поединок Царукян провел против Матеуша Гамрота – одного из самых активных и выносливых борцов в UFC. Этот поединок многим запомнился спорным решением судей, с которым не согласилось большинство экспертов и фанатов. «Я думал, что выиграл три раунда. Не знаю, как это посчитали судьи. Мне надо пересмотреть бой», – сказал Царукян.

Основной сюжет этого поединка – противостояние двух вольников. Топовый уровень обоих бойцов в борьбе привел к тому, что они постоянно делали свипы, роллы, постоянно работали и двигались в грэпплинге, но не могли наладить контроль в партере.

Им обоим не хватало навыков самбо, навыков установления контроля сразу после перевода в партер. Из-за этого при постоянных попытках проходов (29 на двоих) времени контроля было не так много (7:37 на двоих), а ударов в партере – всего восемь.

Итоговое преимущество в борьбе забрал Гамрот. Он показал себя более активным и развивал проходы чуть лучше. UFC засчитали ему шесть успешных тейкдаунов, но на самом деле хоть какой-то контроль принесли лишь три. Это все равно больше, чем у Царукяна, поэтому с борцовской стороны Гамрот выступил чуть лучше.

В стойке Царукян выглядел увереннее. Он казался более подготовленным по части кикбоксинга, где как по учебнику собирал комбинации: начинал руками, заканчивал ногами. Когда Гамрот стоял в правше – пробивал правый лоу-кик, когда стоял в левше – пробивал правый миддл-кик. Эти удары по корпусу оказались большой проблемой для Гамрота:

Царукян делает микрофинт передней рукой

После которого прошивает миддл-киком защиту Гамрота

После поражения от Гамрота Царукяну дали самого сложного соперника за пределами топ-10 на тот момент – Дамира Исмагулова, с которым он отлично справился: в первом раунде сделал проход после лоу-кика Исмагулова (один из любимых приемов Царукяна), после чего засушил раунд в клинче. Второй и третий раунды он провел в позиции бэк-маунта, таким образом полностью устранив преимущество в боксе Исмагулова.

В последнем поединке на данный момент Царукян победил Хоакима Силву. Большая часть поединка шла как обычно: Царукян вязал соперника в борьбе, контролировал в клинче и изматывал в партере. Но во втором раунде он пропустил самый жесткий удар за всю карьеру в UFC и едва не улетел в нокдаун:

Царукян пробивает джеб, Силва делает уклон влево. Правая рука и плечо Армана опущены

Чек-хук Силвы из маятника залетает прямо в открывшуюся зону в обороне Царукяна. Благодаря рефлексам он сразу перевел поединок в партер и завершил поединок победой нокаутом.

Что в итоге? Арман Царукян – один из самых универсальных бойцов в легком весе. Он борет ударников и перебивает борцов. Его навыки позволяют контрить тейкдауны сильных грэпплеров и выдерживать попадания серьезных ударников. По сравнению с началом карьеры у него сильно вырос бойцовский интеллект, улучшился тайминг тейкдаунов и чувство ударки.

Но какой его ключевой навык? С помощью чего он будет забирать поединки у топовых бойцов? Сказать очень трудно. Царукян не лучший борец дивизиона, не лучший ударник и не лучший джитсер. Из-за этого не получается с уверенностью говорить, что он побьет Махачева или даже Дариуша.

Чтобы действительно угрожать всем топам, ему нужно стать более летальным в ударке, сделать кики более острыми и улучшить бокс, чтобы не попадаться на такие чек-хуки, как в поединке с Силвой. Поединок с Дариушем станет маркером прогресса. Если Царукян разберется с ним быстро или в доминирующем стиле, то его можно считать реальным претендентом.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев