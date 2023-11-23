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Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии

Даниэль Дюбуа Даниэль Дюбуа
бокс бокс
Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер
Джозеф Паркер Джозеф Паркер
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
Линдон Артур
Филип Хргович Филип Хргович
Отто Валлин Отто Валлин
Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Что важно знать о вечере бокса в Саудовской Аравии?

Всем привет! 23 декабря в Эр-Рияде пройдет вечер бокса – «Судный день», в котором бои проведут сразу несколько звезд индустрии. Организаторы в короткие сроки собрали внушительный кард после того, как стало понятно, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сдвинется на несколько месяцев и не состоится в декабре.

В главном и соглавном событиях бои проведут тяжеловесы Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которые так и не подрались друг с другом. Джошуа после двух поражений от Александра Усика выиграл два боя, Уайлдер после завершения трилогии с Фьюри победил Роберта Хелениуса и не дрался больше года.

Важный бой для российской аудитории – Дмитрий Бивол проведет защиту пояса по версии WBA в полутяжелом весе против Линдона Артура. Последний раз Бивол защищал титул в ноябре-2022 против Хильберто Рамиреса и не дрался больше года. Он по-прежнему идет без поражений (21-0) и встретится с Артуром, который выиграл четыре последних боя.

Главные бои турнира:

• Энтони Джошуа – Отто Валлин

• Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер

• Дмитрий Бивол – Линдон Артур

• Даниэль Дюбуа – Джарелл Миллер

• Филипп Хргович – Марк де Мори

• Арсланбек Махмудов – Агит Кабаел

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира в Саудовской Аравии!

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