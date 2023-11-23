Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии

Всем привет! 23 декабря в Эр-Рияде пройдет вечер бокса – «Судный день», в котором бои проведут сразу несколько звезд индустрии. Организаторы в короткие сроки собрали внушительный кард после того, как стало понятно, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сдвинется на несколько месяцев и не состоится в декабре.

В главном и соглавном событиях бои проведут тяжеловесы Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которые так и не подрались друг с другом. Джошуа после двух поражений от Александра Усика выиграл два боя, Уайлдер после завершения трилогии с Фьюри победил Роберта Хелениуса и не дрался больше года.

Важный бой для российской аудитории – Дмитрий Бивол проведет защиту пояса по версии WBA в полутяжелом весе против Линдона Артура. Последний раз Бивол защищал титул в ноябре-2022 против Хильберто Рамиреса и не дрался больше года. Он по-прежнему идет без поражений (21-0) и встретится с Артуром, который выиграл четыре последних боя.

Главные бои турнира :

• Энтони Джошуа – Отто Валлин

• Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер

• Дмитрий Бивол – Линдон Артур

• Даниэль Дюбуа – Джарелл Миллер

• Филипп Хргович – Марк де Мори

• Арсланбек Махмудов – Агит Кабаел

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира в Саудовской Аравии!