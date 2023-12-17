Джошуа – падение британской мечты: от символа страны и любимчика королевы до слез после поражения Усику

Теперь покоряет США.

23 декабря Энтони Джошуа подерется с Отто Валлином на вечере бокса в Саудовской Аравии. Джошуа может победить третий раз подряд, но в нем не видят чемпиона – поражения Александру Усику убили репутацию.

Джошуа – история падения: от кумира Британии до рыдающего экс-чемпиона, который потерял уверенность в себе.

Джошуа сравнивали с Мохаммедом Али и называли боксером-джентльменом. Он собрал 90 тысяч на «Уэмбли» и нокаутировал Кличко

Англия – родина современного бокса, поэтому там всегда любили бои. Когда Шугар Рэй Робинсон в 1951-м приехал драться в Лондон с чемпионом Европы Рэнди Турпином, его окружила толпа. Мохаммед Али в 1961-м против Генри Купера – солдаут. Но долгое время британцам не хватало местных звезд.

В конце ХХ века бокс американизировался: лучшие бои проходили за океаном, а число звезд с паспортом США зашкаливало. В это время британцы не имели большой звезды. Да, был Рикки Хаттон, победивший Костю Цзю, рок-звезда Насим Хамед, Карл Фроч и Джордж Гроувз, собравшие 80 тысяч на «Уэмбли». Были звезды-тяжеловесы: Леннокс Льюис (с 12 лет живший в Канаде), позже – Дэвид Хэй и Дерек Чисора.

Все изменил Энтони Джошуа – идеальный чемпион, которого полюбили за интеллигентность и сходство с Мохаммедом Али (смешно, но это было популярное сравнение). А еще – пример успешного мультикультурализма, когда африканец стал большим британцем, чем многие белые англо-саксы.

Когда в 2014-м в Лондоне прошел реванш Фроча против Гроувза, Джошуа дрался в андеркарде (с рекордом 6-0). Тогда он увидел, что такое переполненный «Уэмбли»: 80 тысяч смотрели, как Фроч оформил нокаут года по версии журнала The Ring. Через три года Джошуа соберет там 90 тысяч и нокаутирует Владимира Кличко.

Победив Кличко, Джошуа занял его место в боксе – морального ориентира и джентльмена в кровавом спорте. Таких было немного, считает пиарщик и эксперт по личному бренду Марк Борковски:

«В Британии не было боксера-джентльмена со времен Генри Купера или Фрэнка Бруно, но Джошуа – боец-джентльмен. Это тот, кто может объединить пояса и привлечь в бокс совершенно новую аудиторию».

Джошуа стал символом Британии и влюбил страну в бокс. Флиртовал с королевой и получал ордена, но посыпался после поражений

Британская аудитория влюбилась в Джошуа. Он стал символом – как красные двухэтажные автобусы, королева Елизавета II или сборная по футболу. Времена, когда миллионы смотрели на Найджела Бенна, Криса Юбэнка или Насима Хамеда в 80-90-х, прошли. Бокс вернулся в британский мейнстрим в 2010-х – благодаря Джошуа.

«Никто из нас не будет в этом зале без Энтони Джошуа, – сказал однажды промоутер Эдди Хирн. – Я вам обещаю. Меня не будет, нашего бизнеса не будет, моя жизнь не будет такой же. Ни один боксер не зарабатывал бы такие деньги в Великобритании, если бы не Энтони Джошуа. Он вывел спорт с точки зрения популярности, привлечения вещателей, спонсоров на новый уровень. Это невероятно».

Отсутствие высокомерия, достойное поведение и отказ от трэштока – оружие Джошуа. Он дважды получил от королевы орден Британской империи за заслуги перед спортом. Вся Британия умилялась, как Джошуа флиртовал с Елизаветой II и хвалил цвет ее глаз:

«Встретившись с ней, я понял, что она обычный человек. Я просто поздоровался и спросил: «Как дела?» А потом я сказал, что знаю, что она очень занята. Поэтому не задерживал ее слишком долго – и добавил, что ее платье очень хорошо подходит к глазам».

Два поражения Усику – крах Джошуа как символа Британии. Он собирал арены, ставил рекорды, был кумиром. Когда-то «Уэмбли», как на матче АПЛ, славил Джошуа в песнях. Но на бой с американцем Джермейном Франклином, первый после поражений Усику, с трудом продали билеты.

Бой прошел на O2 Arena в Лондоне, которая вмещает 20 тысяч зрителей. Всего за месяц до боя оставались тысячи непроданных билетов. Это шокировало: когда-то Джошуа дважды заполнял «Уэмбли» на 90 тысяч зрителей и «Миллениум» в Кардиффе на 74,5 тысячи человек.

Эдди Хирн объяснял: «Он дважды проиграл, поэтому, конечно, у вас не будет того же коммерческого потенциала, что и после победы над Кличко при 90 тысячах зрителей. Но он отличный боец, один из лучших тяжеловесов в мире. Чувствую, что он все еще может быть лучшим тяжеловесом в мире. Это трудные времена, мы продали 14 тысяч билетов на O2, у нас осталось пару тысяч, но все они уйдут».

Падение Джошуа не только спортивное, но и ментальное. После второго поражения Усику Джошуа потерял самообладание, странно вел себя на ринге, стал агрессивным. На пресс-конференции он заплакал и не ответил на простой вопрос: «Горжусь ли я собой? Мне действительно трудно сказать, что я горжусь собой. Ничего не чувствую. В глубине души я расстроен».

Джошуа считают сломленным чемпионом – победы не впечатляют. Он поехал покорять США, отрекся от тренера и назвал британский бокс «умирающим»

Джошуа дважды победил в Лондоне – Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. Но его считают психологически сломленным боксером. Об этом говорит Деонтей Уайлдер, который уверен, что Джошуа больше не уважают:

«Теперь, когда у него за плечами несколько поражений, все считают его победимым и не стесняются говорить гадости. Это, должно быть, тяжело для него, падение от такого уважения к этому. Когда я нахожусь рядом с ним, я чувствую это».

Если Уайлдер и Джошуа победят в Саудовской Аравии, то могут подраться в 2024-м. Но это не будет войной британского и американского бокса. Джошуа-символ ушел в историю, как и другие традиции: королева Елизавета II умерла, красные автобусы почти пропали с улиц Лондона, а английская сборная не выигрывала ЧМ по футболу со времен The Beatles.

Джошуа стал героем в грязном бизнесе. Кто мог сравниться с ним в Британии? Фьюри – кочевник, принимавший наркотики и отталкивавший грязным трэштоком, Уайт и Чисора переворачивали столы на пресс-конференции, Хэй превратился в многоженца. Джошуа стал надеждой Британии в боксе, но теперь нет и ее. Он бросил тренера, который привел его к золоту на Олимпиаде, и отправился покорять США.

Это уже вторая попытка, первая провалилась – в поединке с Энди Руисом. Джошуа говорил, что приехал покорять Америку, хотел влюбить в себя местную публику, называл величайшей державой в боксе: «У меня есть американский план на четыре-пять лет». Но план рухнул, когда толстяк-мексиканец нокаутировал британскую легенду на арене в Манхэттене.

Сейчас Джошуа перебрался в Техас, где тренируется у знаменитого Деррика Джеймса. Он обвинил бывшего тренера Роба Маккракена, что потратил на него лучшие годы, что тот хорош лишь в тренировке любителей и не научил его хорошей защите (хотя в 2020-м сравнивал с Алексом Фергюсоном).

Досталось от Джошуа и Британии, в которой он не видит большого бокса: «Приятно вернуться в Великобританию, но все знают, что она немного мертва». Другая проблема Джошуа на родине – внимание публики, которое отвлекает:

«Обычно, когда я нахожусь в Лондоне, то полон жизни, энергии. Я тренировался и шел сниматься в рекламе. Спросите у ребят, я уже утром разговариваю по телефону, занимаюсь делами – я в деле. Я вышел из этой среды, сказал, что меня не интересует бизнес. Полностью сосредоточен на боксе. Я избавился от лишнего шума».

Перед боем против Франклина Джошуа показывал, как рубит деревья и тренируется в стиле Рокки Бальбоа. Джошуа потерял все титулы, а с ними – уверенность в себе. Он превратился в ученика, который приехал в США и рад, что его взяли в зал:

«Я просто не могу дождаться, когда приеду в Техас и вернусь к работе. Честно говоря, Деррик Джеймс – один из лучших людей, с которыми я говорил о боксе. Так что я ценю его время, тот факт, что он взял меня, потому что я уверен, что он очень востребованный тренер. С нетерпением жду возможности показать ему, что он не потратил время впустую, взявшись за этот проект».

Если все пройдет по плану, то в 2024-м Уайлдер и Джошуа встретятся. Это будет большой бой – редкость в ближайшей истории дивизиона. Арабские деньги выжимают из него последние фейерверки, а главные звезды – доживают спортивный век.

Фото: Gettyimages.ru/WPA Pool, James Chance, Francois Nel