💰 Сколько Джошуа, Уайлдер и Бивол заработают на турнире в Саудовской Аравии?

«Судный день».

23 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабное боксерское событие – турнир «Судный день». В одном карде подерутся Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитрий Бивол и другие звезды.

Сколько заработают главные участники события?

Вместо поединка Усика и Фьюри – ярчайший турнир, собравшийся максимально быстро

Звездный турнир станет центральным событием ежегодного фестиваля Riyadh Season, на проведение которого Саудовская Аравия выделяет сотни миллионов долларов. Изначально планировалось, что мероприятие возглавит поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, но встречу перенесли – на этом настояла команда Фьюри.

Его просьба удивила руководство Королевства, но организаторы не растерялись: так как инфраструктура для проведения масштабного события была подготовлена заранее, быстро пересобрали кард турнира – причем состав участников стал только интереснее.

Многие эксперты уже называют кард лучшим в истории. В Эр-Рияде пройдут сразу два титульных поединка – защиту поясов проведут австралиец Джай Опетайя и россиянин Дмитрий Бивол. Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа – топы тяжелого веса – выступят в главном карде, хоть и в разных боях. Еще на турнире подерутся сразу несколько экс-претендентов на чемпионские титулы.

По словам промоутера Фрэнка Уоррена, первая встреча представителей бойцов с организаторами состоялась в начале прошлой недели – всего через три дня последовал официальный анонс события:

«Спасибо всем, кто помог собрать кард за столь короткое время. Мы работали под огромным давлением, но подписали 16 соглашений с разными боксерами – и сделали это очень быстро. Проделана большая работа, требовавшая полной самоотдачи и целеустремленности».

Сколько заработают главные участники «Судного дня»?

Турниры в Саудовской Аравии демонстрируют не очень высокие показатели по продаже платных трансляций (PPV) – все из-за разницы в часовых поясах, которая мешает заокеанским зрителям. Очевидно, что организаторы «Судного дня» привлекли боксеров завышенными гарантированными выплатами.

Боксеров ждет компенсация не только за отсутствие PPV, но и за сокращенный подготовительный лагерь – официальный анонс события состоялся всего за месяц до турнира.

Энтони Джошуа

Джошуа – один из самых популярных боксеров современности. В 2022-м он стал единственным представителем тяжелого веса, попавшим в список самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии журнала Forbes – его заработок оценили в $53 млн.

Несмотря на это, совсем недавно Джошуа размышлял о завершении карьеры: все из-за двух поражений Александру Усику, которые лишили его чемпионских поясов сразу по трем престижным версиям.

Поединок с Отто Валлином станет для Джошуа уже третьим в этом году: до этого он судейским решением победил Джермейна Франклина и нокаутировал Роберта Хелениуса. По информации The Sun, гарантированные выплаты за два боя суммарно составили $18 млн – еще столько же Джошуа мог получить как отчисления от продажи платных трансляций.

Очевидно, гонорар Джошуа за бой с Валлином будет больше, чем за два предыдущих поединка. Он вполне может рассчитывать на выплату в размере от $15 до $20 млн.

Деонтей Уайлдер

Уайлдеру 38 лет. Он не появлялся на ринге уже больше года: в последний раз дрался в октябре-2022, когда нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде. Главная причина простоя – неудачные переговоры с Джошуа о проведении совместного поединка. Уайлдер давно мечтает об их встрече, но никак не договорится: упрекает представителей Джошуа в жадности, получая в ответ обвинения в трусости.

Издание Sportskeeda сообщает, что за бой с Хелениусом Уайлдер заработал около $20 млн – примерно столько же ему принес третий поединок с Тайсоном Фьюри, продавший почти 900 тысяч платных трансляций. В Саудовской Аравии Уайлдер встретится с опытным Джозефом Паркером, идущим на серии из трех побед – хоть имя соперника не самое громкое, Уайлдер точно может рассчитывать на гонорар от $15 млн.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что в случае удачного выступления Уайлдер получит шанс подраться с Джошуа. Поединок может состояться уже в феврале-2024.

Дмитрий Бивол

Бивол – действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA. 2022 год стал для него по-настоящему прорывным: Бивол стал первым россиянином, получившим награду BWAA (Ассоциация боксерских писателей Америки), и боксером года по версии The Ring. Причина успеха – сенсационная победа над Саулем Альваресом (до этого Канело проигрывал лишь Флойду Мейвезеру).

Спустя шесть месяцев Бивол вернулся на ринг и победил Хильберто Рамиреса, но после этого больше не дрался. Простой составил больше года – все из-за трудностей в переговорах с Артуром Бетербиевым о проведении поединка, который может подарить России первого со времен Кости Цзю абсолютного чемпиона мира по боксу.

Несмотря на большую популярность и статус непобежденного, гонорары Бивола остаются скромными. Total Sportal отмечал, что гарантированный гонорар за поединок с Рамиресом составил $550 тысяч, а доля с продажи платных трансляций увеличила его до $1,6 млн. Выплата за встречу с Альваресом хоть и стала самой большой в карьере Бивола, но все равно не впечатлила – $2 млн.

Вряд ли в Саудовской Аравии Бивол получит больше – его соперником станет не самый известный полутяжеловес Линдон Артур. Но для Бивола важно провести бой до конца 2023 года – это приблизит его к поединку за объединение поясов.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Al Bello, Julian Finney, Alex Pantling