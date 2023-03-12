Он работал в колонии, а потом разбил лицо Фьюри до крови

Узнаем Отто Валлина ближе.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится самый мощный по именам боксерский турнир года. В главном бою сойдутся Энтони Джошуа и Отто Валлин. 2,5 месяца назад Валлин победил Мурата Гассиева в Турции и получил невероятный буст в карьере.

Он дважды встречался с Джошуа в любителях, а потом спарринговал с ним в профессионалах. Теперь они возглавят крупный ивент – для Валлина это шанс всей карьеры быть в одному ряду с остальными звездами дивизиона.

В 2019 году он дал Тайсону Фьюри самый кровавый бой в карьере. А на что Валлин способен сейчас и что о нем важно знать?

Валлин боксировал с Джошуа в любителях, когда ему было 19-20 лет. А после этого работал в колонии для душевнобольных

Валлин – швед. С 1970 по 2007 год профессиональный бокс в Швеции запрещали, потому что власти считали, что он вредит здоровью. Из-за этого у бокса там просто не было популярности.

В бокс Валлина привел отец, когда ему было 15 лет. Он сразу же увлекся им и вскоре выиграл несколько международных и национальных турниров. Но из-за слабой популярности бокса в Швеции у Валлина почти не было соперников в тяжелом весе, а сильная оппозиция – только на международных турнирах.

В финале одного из таких турниров в 2010-м Валлин встретился с Энтони Джошуа и проиграл судейским решением. Тогда Джошуа работал первым номером, а Валлин неплохо защищался у канатов. Но Джошуа был напористее и точнее, поэтому победил.

Через год они встретились в матчевой встрече между сборными Швеции и Англии. Тогда Джошуа снова выиграл судейским решением. «Мне кажется, оба боя были близкими. Я мог выиграть, но [в обоих случаях] победу отдали ему. Это было еще в начале карьеры, поэтому я не расстроен», – признался Валлин.

В 19 лет Валлин встретился с Джошуа впервые, в 20 – в матчевой встрече. При этом ни разу не участвовал на чемпионате Европы и мира. Но Валлин отбирался на Олимпиаду-2012 через квалификационный турнир и вылетел оттуда уже в 1/8 финала. Поэтому в 2013-м ушел в профессионалы из любителей с рекордом 34-12.

В период между боями с Джошуа и переходом в профессионалы Валлин работал в хозяйственном магазине и даже три года в колонии для душевнобольных.

«Я просто присматривал за ними и следил, чтобы все было в порядке: подавал им еду и выводил их на улицу. Это дало мне возможность взглянуть на жизнь с другой стороны, иногда это было безумием – видеть, через что проходят люди.

Иногда они могут быть убийцами или педофилами, но они больны, а вы не видите, что люди больны на голову. Вы можете увидеть, если у кого-то рак или что-то еще. Это было необычно – хороший опыт», – говорил Валлин.

Валлин ждал боя с Фьюри шесть лет, сидя на мешковой диете. И превзошел показатели Уайлдера за первые два поединка

В первые годы карьеры Валлин выступал в Дании, Швеции и Германии. Оппозиция состояла преимущественно из джорнименов, на которых он набил безупречный рекорд. Поворотный момент – 2018 год, когда Валлин боксировал за пояс чемпиона Европы по версии EBU против двухметрового гиганта Адриана Граната. Валлин уверенно победил и стал чемпионом Европы.

После этого дебютировал в США. Сначала подрался с Ником Киснером – их бой признали несостоявшимся из-за столкновения головами в первом раунде. А после сорвался поединок против Би Джея Флореса. Но затем Валлин попал на Тайсона Фьюри, к бою с которым шел шесть лет. Причем Валлин не был основным выбором – выше него тогда котировались Александр Поветкин, Чарльз Мартин и Жоан Дюопа.

За четыре месяца до этого боя у Валлина умер отец, который привел его в бокс. Казалось, Фьюри пройдет его так же легко, как Тома Шварца. Но Валлин с первых раундов работал очень агрессивно и часто прижимал соперника к канатам. Уже в третьем раунде у Фьюри открылось рассечение на брови, а в середине боя его отправили к врачу – была вероятность снятия из-за очень глубокого рассечения. Но обошлось.

За первую половину поединка Валлин перебил Фьюри: 62-61 – по точным ударам, 41-30 – по силовым попаданиям. Но Фьюри поднял темп во второй половине боя и задавил Валлина тоннажем. Если Фьюри за первые шесть раундов выбросил 231 удар, то за вторую половину – 420, 118 из которых точные. Но Валлин потряс Фьюри в 12-м раунде и забрал последнюю трехминутку с 23 попаданиями – самый высокий личный показатель за весь бой.

Да, Фьюри забрал победу на всех судейских карточках, но никто не нанес ему такого урона, какой оставил Валлин. Во-первых, на Фьюри нанесли 47 (!) швов. Во-вторых, никто не попадал по Фьюри столько, сколько сделал Валлин – 127 раз. Например, у Деонтея Уайлдера за первые два боя меньше точных ударов (105 попаданий).

И самый недооцененный показатель Валлина: 38% от общего количества выброшенных ударов Валлина были точными. Это гроссмейстерский показатель, который выдавал праймовый Мэнни Пакьяо во второй половине нулевых. А сам Валлин пропустил около 28% ударов, показав неплохую работу в защите.

После боя Фьюри поблагодарил Валлина за бой и поддержал его: «Я хочу поздравить Отто и пожелать покоя его отцу. Знаю, что он бы очень гордился его выступлением. Он великий швед и настоящий викинг».

Вы не поверите, но Валлин получил буст не после боя с Фьюри, а благодаря победе над Гассиевым

Ожидалось, что после такого крутого боя с Фьюри карьера Валлина сразу взлетит, но этого не случилось. Да, у Валлина был контракт с каналом Showtime на четыре боя. Он провел дважды успешно подрался против ноунеймов и середняков, а затем подписал контракт на поединок против временного чемпиона мира по версии WBC Диллиана Уайта. В случае победы Валлин стал бы официальным претендентом на пояс Фьюри.

Но бой с Уайтом сорвался за 10 дней до турнира из-за травмы соперника. А Showtime расторг контракт с Валлином, из-за чего его карьера застопорилась. После этого – избиения джорнименов и ветеранов, которые просто не давали простаиваться. В конце 2022 года Валлин был в шорт-листе потенциальных соперников на бой против Энтони Джошуа, который шел с двумя поражениями от Александра Усика.

«Думаю, я намного лучше как соперник для Джошуа. Мы дважды боксировали в любителях, я проиграл в близких боях. Мы спарринговали в прошлом, так что хорошо знаем друг друга. Он знает, что я хороший боксер. В этом поединке есть большой смысл, так как меня хорошо знают в Британии благодаря бою против Фьюри. Думаю, публике понравится этот бой», – рассказал Валлин.

Но в итоге выбрали более безопасный вариант с Джермейном Франклином, потому что бой с Валлином – высокий риск для любого бойца + невысокая медийная ценность, так как в Швеции бокс не популярен. Поэтому в октябре-2023 он боксировал с Муратом Гассиевым на турнире «Ночь чемпионов IBA». Казалось, что Гассиеву привезли очередного проходного соперника. Но более крупный Валлин его перебоксировал и победил раздельным решением судей.

Благодаря этой победе Валлин поднялся на второе место в рейтинге IBF и обошел Джошуа, стоящего на строчку ниже. Так он наконец-то заинтересовал Эдди Хирна и получил долгожданный буст в виде боя мечты против Джошуа. Поражение от Гассиева угробило бы его перспективы.

«Я очень рисковал, принимая этот бой. Считаю, что выиграл все раунды, так что я был очень удивлен, что все закончилось раздельным решением. Если бы я проиграл [Гассиеву], то никогда бы не получил бой с Джошуа», – признался Валлин.

Удивительно, но в контракте с Джошуа есть пункт об обязательном реванше в случае победы Валлина, хотя бой не титульный. Но Валлин объяснил это боязнью поражения соперника: «Единственная причина, почему там есть пункт об обязательном реванше – потому что они боятся проиграть. Но если бы я не согласился, то не получил бы бой. Иногда в боксе тебе приходится соглашаться на те вещи, которые тебе не хочется делать. Если побью его один раз, то смогу еще раз».

Как боксирует Валлин? Для тяжа он очень умный и прагматичный боец, а еще – неудобный для Джошуа

Валлин – игровик. Это очень редкое качество для тяжа, потому что они стремятся к нокауту. А Валлин не рискует даже в боях с джорнименами и середняками. Для него важно поймать нужную дистанцию и постоянно доносить удары.

Плюс Валлин – левша, а это всегда проблемно для соперников. По сути, это одна из причин поражения Гассиева. Так как Валлин не зациклен на досрочном завершении, он часто финтит с ложными ударами и проходами на среднюю дистанцию. Валлин очень хорошо работает вторым номером, особенно у канатов – Гассиев это подтвердит. Ему комфортно стоять у канатов и проваливать соперников.

Но в бою с Фьюри Валлин показал хорошую работу первым номером и не затерялся на встречных курсах. Валлин не боится рубиться с соперниками и принимать удары в глухую защиту. Плюс у него хорошее кардио. Когда Валлина спрашивали, что пошло не так в бою с Фьюри, он ответил, что тот часто висел на нем всем телом. Но это не помешало перебить Фьюри в 12-м раунде.

Валлин ниже Джошуа всего лишь на один см, а разница в размахе рук – 10 см в пользу Джошуа. Скорее всего, Валлин будет работать первым номером, как это было в первой половине боя с Фьюри. То есть Валлин будет сближаться на среднюю дистанцию и смещаться с линии атаки после выброшенных ударов, чтобы доставить максимум неудобств.

Джошуа уязвим, а его стиль не совсем понятен после смены трех тренеров за два года. Поэтому у Валлина есть шансы на победу, если он не будет застаиваться перед Джошуа, у которого сохранилась убийственная ударная мощь. Но для победы нужен еще более выдающийся перформанс, чем с Фьюри.

Фото: David Becker, Ethan Miller, Tom Dulat/Getty Images; Global Look Press/Keystone Press Agency, ZUMAPRESS