Уайлдер, которого вы не знали: побил русскоязычного хейтера, снял 18+ клип с невестой, хотел покончить с собой

«Бабушка всегда говорила, что я помазан Богом».

В ночь на 24 декабря экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер подерется на большом турнире в Саудовской Аравии против Джозефа Паркера.

Что важно знать о Уайлдере, кроме культа его силы?

Уайлдер вырос в благополучном районе: считался в семье особенным и ходил в церковь. Он верит, что труд открывает все двери

Уайлдер – редкий пример темнокожего боксера из США, который вырос не в криминальном районе. Он провел юность в городе Таскалуса штата Алабама. В семье о нем заботились и считали особенным – бабушка запретила любые телесные наказания: «Она всегда говорила, что я помазан Богом, мне суждено быть великим и совершать в этом мире большие дела». Бабушка умерла до того, как внук стал чемпионом мира, но всегда в него верила.

Уайлдер с детства много работал и равнялся на отца, который все делал своими руками. Для него трудовая этика – важная часть успеха: «Мое воспитание – это работать, работать, работать. Подстригать траву, мыть и чинить машины – то, что я видел, глядя на отца. Мы никому не звонили, чтобы что-то исправить. Мы знали, что папа все сделает сам. Он повлиял на нас, чтобы мы делали все сами и не зависели от людей».

Уайлдера воспитывали трудолюбивым и благодарным. С детства он каждое воскресенье ходил в церковь, даже если не хотел: «Бог очень важен в моей жизни. В детстве я ходил в церковь, но ничего не понимал, хотя теперь понимаю. Люди спрашивают, почему я верю в то, чего не видно. Но мы верим во все вещи, которые не видим и не можем удержать: воздух, свет или любовь».

Уайлдер пришел в бокс, чтобы вылечить больную дочь. Он работал по ночам и хотел покончить с собой

В 2005-м Уайлдеру было 19 лет – он учился в колледже и еще не занимался боксом. Он мечтал о карьере в баскетболе или американском футболе. Но девушка Уайлдера на тот момент Хелен Дункан родила дочь Найю. У девочки нашли расщепление позвоночника – врачи говорили, что без лечения она не сможет ходить.

Уайлдер бросил колледж и устроился на несколько работ: в 4:30 садился в грузовик и развозил пиво по магазинам, а вечером работал официантом. Денег хватало на жизнь, но не на врачей. Уайлдер брался за новую работу и доводил себя до изнеможения. Тогда он столкнулся с депрессией, затем – с мыслями о суициде.

Уайлдер вспоминал, что однажды обнаружил в руках пистолет, и подумал: «Один выстрел. «Бам» – и нет проблем». Спустя годы он так и не нашел объяснения, почему не нажал на курок. Уайлдер начал заниматься боксом, чтобы заработать на лечение дочери. Он быстро добился успеха в любительском боксе, в 2008-м дошел до 1/2 финала Олимпиады, после чего перешел в профессионалы.

Деньги на лечение нашлись: за три года Найе сделали пять операций на позвоночнике. Сейчас девочка ходит, что казалось врачам чудом. Уайлдер признается, что дерется ради детей: «Главное, я вижу ее улыбку. За эту улыбку я готов уничтожать соперников на ринге». Уайлдер даже набил трогательную татуировку, где он идет за руку с дочерью.

Уайлдер записал с братом рэп, в клипе – снял невесту. Там очень много автотюна и откровенных кадров

Уайлдер часто повторяет, что он больше, чем просто боксер. После поражений Тайсону Фьюри он занялся музыкой. Первую песню «Everytime» Уайлдер выпустил в июне в соавторстве с братом Марселлосом. Через четыре месяца Уайлдер опубликовал клип, который получил смешанные отзывы.

Большинство признали, что трек превзошел ожидания и хорошо звучит. Кому-то не понравилось обилие автотюна и монотонность мелодии. А еще – откровенные кадры, в которых Уайлдер и его невеста Телли Свифт обнимаются. Но Уайлдер рад, что проявил себя вне ринга.

Кстати, на Голливуд у Уайлдера тоже планы – говорили, что он мог сыграть в фильме «Крид 3» сына Клаббера Лэнга.

Уайлдер прославился дракой с русскоязычным интернет-троллем. Гонял его по залу после угроз дочери

Чарли Зеленофф – русскоязычный интернет-тролль из США, который вызывал на спарринг случайных людей, после чего агрессивно на них нападал. Он говорил, что его рекорд больше 100 побед на улице при нуле поражений. Дотянулся даже до звезд – подрался с отцом Флойда Мейвезера.

В 2014-м Зеленофф вышел на Уайлдера: сначала атаковал в сети, называя мешкобоем, после – нашел номер. Уайлдер тогда шел на серии 30-0 (все – нокауты) и не обращал внимания на фрика, который не был боксером (многие считают Чарли психически больным). Но Уайлдер разозлился, когда тролль сказал по телефону, что заклеит его дочери скотчем рот.

«Он говорил, что собирается убить меня. Потом сказал, что завяжет скотчем рот моей дочери. А когда начинают говорить о твоих детях – это удар ниже пояса. Меня это достало по-настоящему. Я беспокоюсь за этого парня. Он должен перестать преследовать людей, потому что нарвется на очень серьезные неприятности», – говорил Уайлдер.

Уайлдер позвал 70-килограммового тролля в боксерский зал Лос-Анджелеса. Перед боем они заключили договор, что Зеленофф не подаст заявление после боя за нанесение ему тяжелых телесных повреждений.

Бой прошел ожидаемо: Зеленофф после первых ударов повалился на пол, затем – сбежал в раздевалку. Уайлдер гонял тролля по залу, несколько раз попав. К счастью, его сдерживала команда, поэтому он никому не навредил.

Видео завирусилось в соцсетях, принеся популярность как Зеленоффу, так и Уайлдеру. До того как Уайлдер стал чемпионом, это был самый популярный ролик с его участием на ютубе, где набрал больше 5 млн. Подборка поражений Зеленоффа, куда вошел ролик с Уайлдером, даже больше – за 30 миллионов.

Уайлдер позировал для Ralph Lauren на Олимпиаде-2008. Теперь уважает труд моделей, но сам так зарабатывать не хочет

Уайлдер выделяется атлетизмом: высокий, с длинными рычагами и идеальным телом. Возможно, поэтому он был одним из спортсменов, выбранных в качестве модели для линии одежды Ralph Lauren на Олимпийских играх 2008-го в Пекине.

«Я был одним из самых красивых парней на Олимпийских играх 2008-го. Я воспринимал модельный бизнес как нечто само собой разумеющееся. Думал, что будет легко. Но теперь понимаю, через что проходят эти ребята. Я уважаю моделей. Сомневаюсь, что вы увидите меня на подиуме. Это было началом и концом моей модельной карьеры», – признавался Уайлдер.

Уайлдер написал детскую книгу о пути к чемпионству. Хочет ездить по США и разговаривать с детьми про успех

Уайлдер пришел в бокс после 18 лет: заработал там деньги, нашел призвание и вылечил дочь. Спорт помог справиться с депрессией и спас от суицидальных мыслей. Уайлдер всегда верил, что станет чемпионом. Поэтому выпустил книгу «Деонтей – будущий чемпион мира», над которой работали несколько лет.

«Идея в том, чтобы мотивировать детей в более раннем возрасте. Телевидение и повседневная жизнь вводят в заблуждение так много детей. Никто на самом деле не учит их в юном возрасте формировать трудовую этику, усердно работать», – говорил боксер.

Книга рассказывает историю молодого Деонтея и жертв, на которые он пошел, чтобы исполнить мечту и стать звездой бокса. Он не ходит на игровую площадку так часто, как другие дети, не ест мороженое и занят тренировками:

«Это вдохновляющая книга, чтобы дать детям понять, что вы должны усердно работать ради того, чего вы хотите, и не сдаваться. Не позволяйте давлению со стороны сверстников заставить вас не достичь целей. Я, наверное, напишу еще одну детскую книгу, потому что люблю детей и быть отцом».

Уайлдер говорит, что в детстве не был ангелом, но в книге много правды: «Даже в детстве я был полон решимости стать кем-то. Я всегда был тихим парнем, очень трудолюбивым». Уайлдер хотел посещать школы по всей стране и читать книгу детям.

«Мне нравится, что люди могут увидеть мою личность за пределами ринга и понять, что ничего не выдумано, это реально. Я могу быть серьезным бойцом на ринге, но я – нечто большее».

Фото: Gettyimages.ru/Scott Heavey; East News/AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Richard Drew