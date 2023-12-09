Лучший российский боксер родился в молдавско-корейской семье и рос в Киргизии. Учил корейский и считает себя плодом СССР

«Не вижу, как я бы мог прожить остаток жизни в США».

Дмитрий Бивол возвращается на ринг – 23 декабря он проведет титульную защиту против Линдона Артура. Поединок станет для него первым в 2023 году – в последний раз Бивол боксировал в ноябре-2022, когда уверенно победил Хильберто Рамиреса.

Несмотря на длительный простой, Бивол остается самым популярным из действующих российских боксеров. Но болельщиков привлекают не только его спортивные достижения.

«Кто я, к кому больше принадлежу?» Бивол родился в Киргизии, но добился успеха в России – его долго волновала национальная принадлежность

Бивол родился в 1990 году в Киргизии. Его родители занимались сельским хозяйством – владели участком земли в родном Токмаке, выращивая лук и пшеницу. Когда Биволу исполнилось шесть лет, родители привели его в секцию бокса, где условия тренировок были неидеальными:

«Без шлемов, без обуви – как только не боксировали. Я в чешках первое время занимался. Бывало, выходишь на бой: ты в шлеме, а соперник без. Перчатки разные: у кого-то с конским волосом, у кого-то уже современные, на липучках».

Бивол признавался, что жизнь в Киргизии была непростой – настолько, что юные боксеры боялись проигрывать на турнирах, потому что на их организацию тратились родительские деньги. Тяжелая финансовая ситуация подтолкнула семью к переезду, поэтому в 11 лет будущий чемпион мира оказался в Санкт-Петербурге.

«Во-первых, родители понимали, что в России экономика лучше, чем в Киргизии. Второй момент: тренер говорил, что у детей есть способности, но их надо развивать, дальше только больше. Не только в Казахстан на турниры выезжать, но и за границу. Родители хотели будущего для детей. Так у меня отец переехал в Россию, а через год и мы: мама, я и две сестры».

По словам Бивола, адаптация к жизни в новой стране проходила непросто – переезд в Россию заставил задуматься о национальной принадлежности. Все дело в том, что даже в Киргизии Бивол не чувствовал себя местным – туда его родители переехали уже в зрелом возрасте. Вопрос об идентичности мучил его с детства: «Кто я, к кому больше принадлежу? Родился в Киргизии, говорю только по-русски, живу в Санкт-Петербурге».

Бивол гордится происхождением и называет себя «плодом Советского Союза» – признается, что связывает будущее только с Россией

Мать Бивола – кореянка с китайскими корнями. Отец по национальности – молдаванин: «Бивол – молдавская фамилия. Переводится как буйвол. В Молдавии она не редкая».

Бивол признается, что нашел ответ на вопрос о национальной принадлежности совсем недавно – сейчас он называет себя советским человеком: «Я явный пример плода Советского Союза, когда все эти республики были вместе. Мои родители познакомились в России, но были из разных стран. А родился я в Киргизии. Да, потом так получилось, что это все распалось.

Но принадлежу ко всем, даже к Корее, хотя там ни разу не был. Пробовал походить на несколько уроков корейского, но это было еще начало двухтысячных годов. Мне было около 10 лет, а у нас в группе были люди разных возрастов».

Бивол не забыл о связи с Киргизией – проводит там много времени, а сейчас готовится к поединку с Линдоном Артуром. За успехами Бивола следят многие жители Киргизии, считая его своим боксером – пожалуй, критикуют лишь за то, что называет родину Киргизией: «Это как мы говорим Германия, но страна на родном языке называется Deutschland. В русском языке страна называется Киргизия. В Киргизии могу сказать Кыргызстан, но мы же говорим на русском».

Уважают Бивола и жители других стран постсоветского пространства – после боя с Ленином Кастильо в Чикаго он рассказывал: «Когда я выходил на бой, когда взял флаг, публика была изначально недовольна. Это не понравилось некоторым болельщикам Александра Усика. Но многие украинские ребята все равно подходили фотографироваться, желали удачи. Всегда есть разные мнения».

В последнее время Бивол все больше времени проводит в США – признается, что там созданы идеальные условия для тренировок. При этом Бивол уверяет, что не связывает будущее с Америкой – жизнь в Санкт-Петербурге его привлекает больше:

«Не вижу, как я бы мог прожить остаток жизни в Америке. Родного общения не хватает, менталитет, наверное, чуть-чуть другой. У меня уже менталитет, сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ».

Фото: Instagram/bivol_d; Getty Images/Ethan Miller