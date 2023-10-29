Уайлдер такой сильный, что вырубает всех даже с ужасной техникой. Хочет убить человека на ринге

Лапы ему держат сразу трое.

В ночь на 24 декабря в Саудовской Аравии пройдет большой боксерский турнир с участием Деонтея Уайлдера, который подерется с Джозефом Паркером. Это его второй бой после завершения трилогии с Тайсоном Фьюри.

Уайлдер – один из главных панчеров современности, который ронял Фьюри и штампует нокауты. Из-за невероятной силы за ним даже закрепилось прозвище «Бронзовый бомбардировщик».

Откуда у Уайлдера такая сила?

«Моя мощь – естественная. Мне не нужно качаться». Кажется, секрет сильного удара Уайлдера – развитый плечевой пояс и длина рычагов

Уайлдер пришел в бокс только в 20 лет, а меньше чем через три года завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине. Любительская карьера Уайлдера была короткой и не предвещала такой доминации в профессионалах – он провел всего 30 боев и шесть из них проиграл. Побед нокаутом было только четыре.

Но в профессионалах раскрылась невероятная мощь Уайлдера: из 43 побед – 42 нокаутом, а почти половину противников (21) Уайлдер остановил в первом раунде. И все это при среднем весе 97 кг и телосложении баскетболиста – многие соперники перевешивали Уайлдера на 20 кг.

Уайлдер – не массивный панчер, как Джордж Форман или Майк Тайсон, которые могли уложить соперника с любой руки. Скорее, он владеет одним, но безотказным оружием – правым прямым. И его стиль заточен на то, чтобы максимально эффективно донести этот удар.

«Поймите, у него другое телосложение. Его нельзя сравнивать с Тайсоном. Посмотрите, как пиковый Тайсон наносил комбинацию левый хук – правый хук. Представьте Деонтея на его месте. Представьте, как он вкладывается в эти удары на тоненьких ножках. Смешно, правда?» – говорил тренер Уайлдера Малик Скотт. В 2014 он проигрывал ему за полторы минуты.

Происхождение силы Уайлдера – вопрос к исследователям, но со стороны кажется, что ему помогает природно развитый плечевой пояс и длина рычагов (размах рук – 211 см). Уайлдер утверждает, что никогда не занимался с железом: «Моя мощь – естественная. Мне не нужно качаться, точка… Я не бегаю, не занимаюсь физподготовкой, не работаю с грушей, со скакалкой… Я прихожу, работаю на лапах и спаррингую. Все».

Джей Дис (тренер, с которым Уайлдер начинал в боксе, а затем брал Олимпийскую медаль и пояс WBC) рассказывал, что лапы на тренировках Уайлдеру держат три человека – для одного это слишком большая нагрузка.

«В большой степени ты рождаешься с мощью. Увеличить ее можно процентов на 10 через физические упражнения и технику, так что можно взять безударного парня и поставить ему сносный удар. И можно взять хорошего панчера и сделать его на 10% мощнее. Но не более того», – добавлял Дис.

На ринге Уайлдер пренебрегает основами бокса, чтобы развить максимальную мощь: широко замахивается, резко подскакивает к сопернику и полностью вкладывается в удар. Если Уайлдер промахивается, то теряет равновесие и оказывается полностью открыт, но противники редко этим пользуются – слишком опасаются пропустить.

Уайлдера критикуют за технику, а сам он ломал маскоту челюсть и хочет «покойника» в списке побед

Технику Уайлдера принято критиковать – в целом это справедливо. Но некоторые ее аспекты малозаметны и очень эффективны. Уайлдер отлично пользуется передней рукой: контролирует ей дистанцию, заслоняет оппонентам обзор, сбивает блок, после чего доносит правый кросс.

Так, в бою с Одли Харрисоном Уайлдер передней рукой резко отвел блок оппонента и пробил кросс, после которого противник осел у канатов. Нокаут Артура Шпильки случился после того, как Уайлдер придержал левой перчаткой голову нырнувшего оппонента. На долю секунды это замедлило движение Шпильки, позволило Уайлдеру прицелиться и попасть правой.

Другой яркий пример – нокаут во втором бою с Луисом Ортисом. Уайлдер набросил легкий джеб и сразу же запустил правую руку. Ортис сбил джеб передней рукой, открывшись, и тут же пропустил сокрушительный кросс. Уайлдер разгромно проигрывал тот бой, но защищается: «Этим ребятам нужно быть безупречными все 12 раундов, а мне – всего две секунды».

Нокаут Шпильки Уайлдер называет любимым: «Это самый страшный нокаут, в который я отправлял человека. Я реально подумал, что убил Шпильку. После таких нокаутов я боюсь сам себя». Но добавляет, что хотел бы убить человека на ринге.

«Хочу покойника в моем послужном списке. Я действительно хочу этого. «Бронзовый бомбардировщик» хочет этого. Когда он вселяется в меня, то мне все равно. Деонтей будет чувствовать себя плохо, но мы все подписались на это», – говорил Уайлдер.

Один раз он уже был близок к этому, хотя и не на ринге. Во время испанского телешоу Nacion ESPN Уайлдеру предложили ударить человека в костюме маскота. Уайлдер не стал сдерживаться и одним ударом уронил парня, сломав ему челюсть (хотя телеканал ESPN это отрицает).

«Откуда мне было знать, из чего сделаны эти маскоты? Я думал, он мягкий, как подушка. Но когда я ему засадил, то он упал как очередной поверженный соперник. С ума сойти! Они говорят, я засадил ему точно в челюсть. Думаю, в тот момент чувак внутри реально отключился».

До этого Уайлдер посещал телешоу Inside PBC Boxing, где ему и другим боксерам предложили испытать удар на груше-силомере. Джарретт Херд, панчер из первого среднего веса, ударной рукой выбил 935 очков. А Уайлдер решил проверить левую руку и выбил 927.

«Иногда я сижу на кровати и начинаю рассматривать свои руки, думать о том, что я столького добился в жизни только благодаря им. Моим рукам… Если задуматься об этом... Вот всегда у меня была эта сила. Всегда. Без всякой работы с железом. Без всего. Мне просто дал ее Бог».

Фото: Gettyimages/Al Bello / Staff, Ethan Miller / Staff; instagram.com